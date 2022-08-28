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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
ПАОК
2:1
Конец матча
Атромитос
0'
11' Желтая карточка
Хациисаяс Димитриос
1:0
12' Пенальти
Куртич Ясмин
34' Желтая карточка
Куэн Андреас
47' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
80' Вторая желтая карточка
Кивракидис Кириакос
87' Желтая карточка
Соареш Филипе
1:1
90' Гол
Georgios Tzovaras
2:1
90' Гол
Нарей Халед
90'+5

Ход матча

11'
 
Хациисаяс Димитриос
12'
Куртич Ясмин
1:0
34'
 
Куэн Андреас
47'
 
Кивракидис Кириакос
60'
 
Ротариу Дорин
Marios Tzavidas
60'
 
Кьяртанссон Видар
Робай Гаэтан
63'
Оливейра Нелсон
Брэндон Льямас
 
76'
Бисесвар Диего
Данташ Тьягу
 
76'
Састре Хуан
Виейринья
 
79'
Соареш Филипе
Дуглас Гомес
 
80'
Шваб Штефан
Куртич Ясмин
 
80'
 
Georgios Tzovaras
Клонаридис Виктор
80'
 
Кивракидис Кириакос
87'
Соареш Филипе
 
90'
1:1
Georgios Tzovaras
90'
 
Ойкономидис Янис
Муньис Хуан
90'
Нарей Халед
2:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
24
Цаусис
Мариос
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
8
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
71
Брэндон
Льямас
1
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
15
Суарес
Дани
5
Хациисаяс
Димитриос
28
Де
Бок
Лоренс
30
Куэн
Андреас
14
Муньис
Хуан
6
Гонсалес
Эдер
20
Клонаридис
Виктор
9
Marios
Tzavidas
7
Робай
Гаэтан
ПАОК
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Атромитос

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
35%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

41 матч

41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

43.9%
41.5%
14.6%
18 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.7%
34.1%
34.2%
13 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
ТМС
0:0
С
5:1
С
2:3
С
3:0
С
1:1
С
0:2
К
1:3
К
2:0
С
2:1
С
0:2
С
3:4
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
3:1
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 1 0.5
Брэндон Льямас 1 0.5
Куртич Ясмин 1 (1) 0.5
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньис Хуан 1 0.5
Кьяртанссон Видар 1 0.5
Georgios Tzovaras 1 0.5
Marios Tzavidas 1 0.5
Клонаридис Виктор 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соареш Филипе 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кивракидис Кириакос 1 1
Муньис Хуан 1 0
Куэн Андреас 1 0
Хациисаяс Димитриос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0
ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1
Атромитос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2
Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 3 - 0 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Волос 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. АЕК 2 1 0 1 3 - 1 3
6. Атромитос 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Арис Салоники 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Ионикос 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Ламия 2 0 1 1 1 - 4 1
12. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
7. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ОФИ 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
7. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
13. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
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    • Желтая карточка
      34'
      Куэн Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Куртич Ясмин из команды ПАОК забивает с точки!
    • Желтая карточка
      11'
      Хациисаяс Димитриос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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