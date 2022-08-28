Стадион: Тумба
0'
11' Желтая карточкаХациисаяс Димитриос
1:0
12' ПенальтиКуртич Ясмин
34' Желтая карточкаКуэн Андреас
47' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
80' Вторая желтая карточкаКивракидис Кириакос
87' Желтая карточкаСоареш Филипе
1:1
90' ГолGeorgios Tzovaras
2:1
90' ГолНарей Халед
90'+5
Ход матча
12'
1:0
34'
76'
87'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
20
Виейринья
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
ПАОК
Атромитос
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
35%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
41 матч
41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
43.9%
41.5%
14.6%
18 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.7%
34.1%
34.2%
13 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|1
|0.5
|Брэндон Льямас
|1
|0.5
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.5
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньис Хуан
|1
|0.5
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.5
|Georgios Tzovaras
|1
|0.5
|Marios Tzavidas
|1
|0.5
|Клонаридис Виктор
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соареш Филипе
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кивракидис Кириакос
|1
|1
|Муньис Хуан
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0
ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1
Атромитос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2
Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|7.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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