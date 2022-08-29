Стадион: Теодорос Колокотронис
0:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаГардавски Михаэль
46' Желтая карточкаКостаньо Хосе
57' Желтая карточкаТилика Лео
68' Желтая карточкаВальбуэна Матьё
75' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
90'+5
Ход матча
46'
57'
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
18
Атьенса
Пичу
26
Пипа
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианНападающий
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ПипаЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
Главный тренер: Корберан Карлос
История личных встреч
Астерас
Олимпиакос
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
88.9%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
122.2%
1 победа 11 ничьих 0 побед
33 матча
6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа
Первый тайм
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 24 победы
42 матча
7.1%
19%
73.9%
3 победы 8 ничьих 31 победа
Первый тайм
21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
2.4%
40.5%
57.1%
1 победа 17 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барралес Джеронимо
|1
|0.5
|Тилика Лео
|1
|0.5
|Бенито Асьер
|1
|0.5
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.5
|Ранджелович Лазар
|1
|0.5
|Эль-Араби Юссеф
|0
|0
|Пипа
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
|Костаньо Хосе
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0
Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2
Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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