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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Астерас
0:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
44' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
46' Желтая карточка
Костаньо Хосе
57' Желтая карточка
Тилика Лео
68' Желтая карточка
Вальбуэна Матьё
75' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
90'+5

Ход матча

11'
Гарсия Рубен
Мунафо Хуан
 
44'
Гардавски Михаэль
 
46'
Бенито Асьер
Кармона Давид
 
46'
Костаньо Хосе
 
57'
Тилика Лео
 
60'
 
Вальбуэна Матьё
Синкернагель Филип
60'
Бартоло Хулиан
Тилика Лео
 
61'
Жуканович Эрвин
Бертолио Факундо
 
68'
 
Вальбуэна Матьё
70'
 
Родригес Гарри
Ранджелович Лазар
70'
 
Хван Ый-Чжо
Масурас Гиоргос
70'
Риера Адриан
Гардавски Михаэль
 
75'
Барралес Джеронимо
 
81'
 
Малонг Кунде
М'Вила Янн

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
4
Станко
Калеб
8
Мунафо
Хуан
25
Гардавски
Михаэль
20
Бертолио
Факундо
7
Тилика
Лео
9
Барралес
Джеронимо
1
Вацлик
Томаш
26
Пипа
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
97
Ранджелович
Лазар
10
Синкернагель
Филип
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
Астерас
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Олимпиакос

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
88.9%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
122.2%
1 победа 11 ничьих 0 побед

33 матча

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа

Первый тайм

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 24 победы

42 матча

7.1%
19%
73.9%
3 победы 8 ничьих 31 победа

Первый тайм

21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

2.4%
40.5%
57.1%
1 победа 17 ничьих 24 победы

История матчей

С
5:1
С
0:2
С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
3:0
С
0:5
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
К
2:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
К
1:1
К
5:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
КГ
0:1
КГ
4:0
С
2:0
КГ
1:3
С
0:1
С
1:0
С
7:2
С
2:0
С
0:1
К
0:1
С
3:0
С
1:3
С
3:0
К
2:1
К
2:2
С
0:1
С
3:1
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барралес Джеронимо 1 0.5
Тилика Лео 1 0.5
Бенито Асьер 1 0.5
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальбуэна Матьё 1 0.5
Ранджелович Лазар 1 0.5
Эль-Араби Юссеф 0 0
Пипа 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 2 0
Барралес Джеронимо 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Тилика Лео 1 0
Костаньо Хосе 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0
Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2
Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2 2 0 0 3 - 0 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Олимпиакос 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Волос 2 1 1 0 4 - 3 4
5. АЕК 2 1 0 1 3 - 1 3
6. Атромитос 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Арис Салоники 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ионикос 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Ламия 2 0 1 1 1 - 4 1
12. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
7. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ОФИ 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
13. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Мунафо Хуан уходит с поля. Гарсия Рубен II выходит вместо него
    • Первый тайм начался
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