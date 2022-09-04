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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Атромитос
1:1
Второй тайм: 66'
Панетоликос
0'
16' Желтая карточка
Хацитеодоридис Илиас
21' Желтая карточка
Младен Себастьян
25' Желтая карточка
Куэн Андреас
0:1
33' Гол
Карелис Никос
36' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
1:1
50' Гол
Ротариу Дорин
64' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis

Ход матча

16'
 
Хацитеодоридис Илиас
21'
 
Младен Себастьян
25'
Куэн Андреас
 
33'
0:1
Карелис Никос
(Флорес Дейби)
36'
 
Дуарте Фредерику
50'
Ротариу Дорин
(Куэн Андреас)
1:1
58'
 
Коловос Димитрис
Шенгелия Леван
64'
 
Konstantinos Apostolakis

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Панетоликос
6.81
3.75
4.70
Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
15
Суарес
Дани
5
Хациисаяс
Димитриос
28
Де
Бок
Лоренс
14
Муньис
Хуан
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
11
Кьяртанссон
Видар
10
Ротариу
Дорин
7
Робай
Гаэтан
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
12
Хацитеодоридис
Илиас
20
Флорес
Дейби
5
Младен
Себастьян
14
Дуарте
Фредерику
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
10
Даго
Надре
Атромитос
4-3-3
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

Атромитос
Панетоликос

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

27 матчей

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
К
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:3
КГ
2:0
КГ
0:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньис Хуан 1 0.33
Ротариу Дорин 1 0.33
Кьяртанссон Видар 1 0.33
Georgios Tzovaras 1 0.33
Marios Tzavidas 1 0.33
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 2 0.67
Шенгелия Леван 1 0.33
Даго Надре 1 0.33
Флорес Дейби 0 0
Диас Хорхе 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кивракидис Кириакос 1 1
Куэн Андреас 2 0
Муньис Хуан 1 0
Хациисаяс Димитриос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Хорхе 1 1
Дуарте Фредерику 2 0
Младен Себастьян 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Konstantinos Apostolakis 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2
Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 1 7
3. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Панетоликос 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Атромитос 1:1 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Волос 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
7. АЕК 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Арис Салоники 2 1 0 1 4 - 3 3
9. ОФИ 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
12. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атромитос 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Панетоликос 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. ОФИ 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ОФИ 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Волос 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Панетоликос 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
10. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Дуарте Фредерику получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Панетоликос
6.81
3.75
4.70
Все Коэффициенты
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