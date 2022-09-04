Стадион: Перистери
1:1
Второй тайм: 66'
0'
16' Желтая карточкаХацитеодоридис Илиас
21' Желтая карточкаМладен Себастьян
25' Желтая карточкаКуэн Андреас
0:1
33' ГолКарелис Никос
36' Желтая карточкаДуарте Фредерику
1:1
50' ГолРотариу Дорин
64' Желтая карточкаKonstantinos Apostolakis
Ход матча
21'
25'
33'
0:1
36'
50'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
15
Суарес
Дани
14
Муньис
Хуан
30
Куэн
Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даго НадреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Атромитос
Панетоликос
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
27 матчей
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньис Хуан
|1
|0.33
|Ротариу Дорин
|1
|0.33
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.33
|Georgios Tzovaras
|1
|0.33
|Marios Tzavidas
|1
|0.33
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|2
|0.67
|Шенгелия Леван
|1
|0.33
|Даго Надре
|1
|0.33
|Флорес Дейби
|0
|0
|Диас Хорхе
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кивракидис Кириакос
|1
|1
|Куэн Андреас
|2
|0
|Муньис Хуан
|1
|0
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Хорхе
|1
|1
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Konstantinos Apostolakis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2
Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Панетоликос
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Атромитос
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Волос
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Левадиакос
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атромитос
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Панетоликос
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Волос
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|ОФИ
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ОФИ
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Волос
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Панетоликос
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Левадиакос
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|10.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атромитос
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров