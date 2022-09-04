Стадион: Пантессалико
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
-
31 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Волос
ОФИ
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|2
|0.67
|Фернандес Пауло
|1
|0.33
|Ван Веерт Том
|1
|0.33
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|1
|0.33
|Диамантис Апостолос
|1
|0.33
|Тораль Хон
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Луна Антонио
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуха Дико
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Маринакис Никос
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1
Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1
ОФИ
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1
ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Панетоликос
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Атромитос
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Волос
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|ОФИ
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Левадиакос
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атромитос
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Панетоликос
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Волос
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|ОФИ
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ОФИ
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Волос
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Панетоликос
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Левадиакос
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|10.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атромитос
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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