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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Волос
0:1
Перерыв
ОФИ

Ход матча

5'
0:1
Диамантис Апостолос
(Пасалидис Триантафиллос)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
ОФИ
7.40
3.80
4.10
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
27
Матилья
Хавьер
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
7
Делетич
Милош
14
Баррьентос
Жан
9
Ван
Веерт
Том
1
Стивенс
Сонни
15
Диамантис
Апостолос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
6
Маринакис
Никос
2
Ларссон
Эрик
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
10
Бузукис
Яннис
22
Тораринссон
Гудмундур
11
Нуха
Дико
Волос
4-2-3-1
ОФИ
3-4-2-1

История личных встреч

Волос
ОФИ

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
С
5:0
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
К
2:0
С
1:4
С
1:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 0.67
Фернандес Пауло 1 0.33
Ван Веерт Том 1 0.33
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 1 0.33
Диамантис Апостолос 1 0.33
Тораль Хон 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матилья Хавьер 2 0
Клейман Борис 2 0
Луна Антонио 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Сьелис Христос 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуха Дико 2 0
Яннулис Костас 1 0
Маринакис Никос 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1
Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1
ОФИ
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1
ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 1 7
3. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Панетоликос 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Атромитос 1:1 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Волос 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
7. АЕК 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Арис Салоники 2 1 0 1 4 - 3 3
9. ОФИ 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
12. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атромитос 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Панетоликос 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. ОФИ 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ОФИ 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Волос 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Панетоликос 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
10. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Диамантис Апостолос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
ОФИ
7.40
3.80
4.10
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