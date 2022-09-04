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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Волос
0:1
Конец матча
ОФИ
0'
0:1
5' Гол
Диамантис Апостолос
62' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
70' Желтая карточка
Ларссон Эрик
76' Вторая желтая карточка
Ларссон Эрик
85' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
88' Желтая карточка
Сьелис Христос
90' Желтая карточка
Ус Абдул Рахман
90'+8
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
27
Матилья
Хавьер
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
7
Делетич
Милош
14
Баррьентос
Жан
9
Ван
Веерт
Том
1
Стивенс
Сонни
15
Диамантис
Апостолос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
6
Маринакис
Никос
2
Ларссон
Эрик
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
10
Бузукис
Яннис
22
Тораринссон
Гудмундур
11
Нуха
Дико
Волос
4-2-3-1
ОФИ
3-4-2-1

История личных встреч

Волос
ОФИ

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
С
5:0
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
К
2:0
С
1:4
С
1:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 0.67
Фернандес Пауло 1 0.33
Ван Веерт Том 1 0.33
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 1 0.33
Диамантис Апостолос 1 0.33
Тораль Хон 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матилья Хавьер 2 0
Клейман Борис 2 0
Сьелис Христос 2 0
Луна Антонио 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 1 1
Нуха Дико 2 0
Яннулис Костас 1 0
Маринакис Никос 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1
Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1
ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 1 7
3. ПАОК 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. АЕК 0:0 3 1 1 1 3 - 1 4
5. Панетоликос 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Арис Салоники 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Атромитос 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Волос 3 1 1 1 4 - 4 4
9. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
12. ПАС Янина 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПАОК 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Арис Салоники 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПАС Янина 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. АЕК 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
2. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
3. АЕК 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ПАОК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. ПАС Янина 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Арис Салоники 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Диамантис Апостолос бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Волос 0:1 ОФИ онлайн

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