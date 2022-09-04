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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
АЕК
0:0
Первый тайм: 16'
ПАС Янина
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАС Янина
1.26
6.20
5.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Станкович
Цицан
28
Хаджсафи
Эсхан
21
Вида
Домагой
31
Цавелас
Георгиос
12
Рота
Лазарос
10
Цубер
Стивен
6
Йонссон
Йенс
4
Шимански
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
8
Гачинович
Мийат
11
Араужо
Серхио
64
Vasilios
Soulis
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
31
Киакос
Яннис
80
Лиасос
Ангелос
5
Карахалиос
Зисис
6
Бильбао
Икер
11
Kevin
Rosero
7
Морейра
Ахмад
Мендес
14
Памлидис
Георгиос
АЕК
3-5-2
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

АЕК
ПАС Янина

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
0:1
С
0:4
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 2 1
Пинеда Орбелин 1 0.5
Вида Домагой 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 1 0.5
Сория Карлес 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Шимански Дамиан 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0
Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2
Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 1 7
3. ПАОК 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. АЕК 0:0 3 1 1 1 3 - 1 4
5. Панетоликос 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Арис Салоники 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Атромитос 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Волос 3 1 1 1 4 - 4 4
9. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
12. ПАС Янина 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПАОК 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Арис Салоники 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ПАС Янина 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. АЕК 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
2. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
3. АЕК 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ПАОК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. ПАС Янина 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Арис Салоники 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАС Янина
1.26
6.20
5.30
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Где смотреть матч АЕК 0:0 ПАС Янина онлайн

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ПАС Янина
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