Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
0'
28' Желтая карточкаПамлидис Георгиос
1:0
39' ГолПинеда Орбелин
41' Желтая карточкаШимански Дамиан
80' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
2:0
87' ГолАмрабат Нордин
90'+6
Ход матча
39'
41'
80'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
АЕК
ПАС Янина
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|2
|0.67
|Пинеда Орбелин
|2
|0.67
|Амрабат Нордин
|1
|0.33
|Вида Домагой
|0
|0
|Гачинович Мийат
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.33
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0
Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2
Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|ПАОК
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Левадиакос
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Левадиакос
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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