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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Арис Салоники
0:0
Второй тайм: 87'
ПАОК
0'
16' Желтая карточка
Шейх Пап
22' Желтая карточка
Цаусис Мариос
0:0
51' Не забитый пенальти
Грэй Андре
71' Желтая карточка
Дукуре Шейк
75' Желтая карточка
Дабо Брайан

Ход матча

16'
Шейх Пап
 
22'
 
Цаусис Мариос
46'
Дабо Брайан
Шейх Пап
 
51'
Грэй Андре
0:0
58'
 
Виейринья
Цаусис Мариос
59'
 
Бисесвар Диего
Данташ Тьягу
63'
 
Оливейра Нелсон
Брэндон Льямас
63'
Пальма Луис
Грэй Андре
 
69'
Итурбе Хуан
Гарсия Мануэль
 
71'
Дукуре Шейк
 
73'
 
Эль-Каддури Омар
Живкович Андрия
75'
Дабо Брайан
 
81'
Камашу Рафаэл
Мансини Даниэль
 
81'
Жервиньо Куасси
Матео Гарсия
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
ПАОК
6.17
3.24
6.88
Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
18
Мазику
Брэдли
8
Дукуре
Шейк
III
24
Шейх
Пап
10
Матео
Гарсия
19
Гарсия
Мануэль
II
7
Мансини
Даниэль
9
Грэй
Андре
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
24
Цаусис
Мариос
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
8
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
71
Брэндон
Льямас
Арис Салоники
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
ПАОК

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

33 матча

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.2%
54.5%
24.3%
7 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
2:0
С
4:1
К
0:0
С
0:0
К
0:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мансини Даниэль 2 0.67
Грэй Андре 1 0.33
Пальма Луис 1 0.33
Одубаджо Мозес 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 1 0.33
Брэндон Льямас 1 0.33
Куртич Ясмин 1 (1) 0.33
Живкович Андрия 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк III 3 0
Дабо Брайан 1 0
Шейх Пап 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цаусис Мариос 1 0
Соареш Филипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1
Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1
ПАОК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1
Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 1 7
3. ПАОК 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Панетоликос 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Арис Салоники 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Атромитос 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Волос 3 1 1 1 4 - 4 4
9. ОФИ 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
12. Ионикос 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
14. ПАС Янина 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПАОК 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Панатинаикос 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Арис Салоники 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
7. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
8. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
2. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
3. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ПАОК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Левадиакос 3 0 1 2 0 - 4 1
11. Атромитос 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Арис Салоники 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Цаусис Мариос получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      16'
      Шейх Пап получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Арис Салоники
    Ничья
    ПАОК
    6.17
    3.24
    6.88
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 ПАОК онлайн

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