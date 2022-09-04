Стадион: Клеантис Викелидис
0:0
Второй тайм: 87'
0'
16' Желтая карточкаШейх Пап
22' Желтая карточкаЦаусис Мариос
0:0
51' Не забитый пенальтиГрэй Андре
71' Желтая карточкаДукуре Шейк
75' Желтая карточкаДабо Брайан
Ход матча
16'
22'
46'
51'
0:0
71'
75'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
24
Шейх
Пап
10
Матео
Гарсия
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Арис Салоники
ПАОК
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
33 матча
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.2%
54.5%
24.3%
7 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мансини Даниэль
|2
|0.67
|Грэй Андре
|1
|0.33
|Пальма Луис
|1
|0.33
|Одубаджо Мозес
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|1
|0.33
|Брэндон Льямас
|1
|0.33
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.33
|Живкович Андрия
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Дабо Брайан
|1
|0
|Шейх Пап
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1
Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1
ПАОК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1
Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|ПАОК
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Арис Салоники
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Левадиакос
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПАОК
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ПАОК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Левадиакос
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|11.
|Атромитос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Арис Салоники
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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