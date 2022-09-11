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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Олимпиакос
0:1
Перерыв
Волос
0'
0:1
29' Гол
Ожегович Огнен
41' Желтая карточка
Врсалько Шиме

Ход матча

29'
0:1
Ожегович Огнен
(Фернандес Пауло)
41'
Врсалько Шиме
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Волос
2.20
6.00
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вацлик
Томаш
2
Врсалько
Шиме
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
8
Малонг
Кунде
6
М'Вила
Янн
20
Боулер
Джош
28
Вальбуэна
Матьё
19
Масурас
Гиоргос
18
Хван
Ый-Чжо
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
20
Мескида
Николас
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
Олимпиакос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Волос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 1 0.25
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.25
Вальбуэна Матьё 1 0.25
Бухалакис Андреас 1 0.25
Ранджелович Лазар 1 0.25
Хван Ый-Чжо 0 0
Пипа 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 0.5
Фернандес Пауло 1 0.25
Ожегович Огнен 1 0.25
Ван Веерт Том 1 0.25
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матилья Хавьер 2 0
Клейман Борис 2 0
Сьелис Христос 2 0
Луна Антонио 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1
Волос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3
ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 0 9
2. ПАОК 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Панетоликос 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Атромитос 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Волос 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Олимпиакос 0:1 4 2 1 1 5 - 2 7
7. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
8. Арис Салоники 3 1 1 1 4 - 3 4
9. ПАС Янина 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Астерас 3 0 3 0 3 - 3 3
11. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
12. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Панатинаикос 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Олимпиакос 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
8. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волос 1:0 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
3. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Олимпиакос 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
10. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
12. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 3
Атромитос Marios Tzavidas 2 (1)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 2
АЕК Араужо Серхио 2
Волос Делетич Милош 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
ОФИ Ларссон Эрик 1 1
Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 1
Панетоликос Диас Хорхе 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Врсалько Шиме получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ожегович Огнен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Волос
2.20
6.00
3.40
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