Стадион: Караискакис
1:1
Конец матча
0'
0:1
29' ГолОжегович Огнен
41' Желтая карточкаВрсалько Шиме
47' Желтая карточкаРябчук Олег
53' Желтая карточкаЦоканис Тасос
60' Желтая карточкаМалонг Кунде
1:1
76' ГолЭль-Араби Юссеф
81' Желтая карточкаБа Уссейну
90'+8
Ход матча
29'
41'
46'
47'
53'
60'
76'
1:1
81'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
20
Боулер
Джош
18
Хван
Ый-Чжо
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боулер ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ПипаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корберан Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Олимпиакос
Волос
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.5
|Биэл Пеп
|1
|0.25
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.25
|Бухалакис Андреас
|1
|0.25
|Ранджелович Лазар
|1
|0.25
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|Пипа
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|2
|0.5
|Фернандес Пауло
|1
|0.25
|Ожегович Огнен
|1
|0.25
|Ван Веерт Том
|1
|0.25
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Луна Антонио
|1
|0
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1
Волос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3
ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|ПАОК
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Атромитос
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|АЕК
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Арис Салоники
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Астерас
|0:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Ионикос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|АЕК
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Астерас
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|АЕК
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Панатинаикос
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Арис Салоники
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Астерас
|0:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|Атромитос
|Marios Tzavidas
|2 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Араби Юссеф
|3 (1)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|2
|АЕК
|Араужо Серхио
|2
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 1
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 1
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 1
|Панетоликос
|Диас Хорхе
|1 1