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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Олимпиакос
1:1
Конец матча
Волос
0'
0:1
29' Гол
Ожегович Огнен
41' Желтая карточка
Врсалько Шиме
47' Желтая карточка
Рябчук Олег
53' Желтая карточка
Цоканис Тасос
60' Желтая карточка
Малонг Кунде
1:1
76' Гол
Эль-Араби Юссеф
81' Желтая карточка
Ба Уссейну
90'+8

Ход матча

29'
0:1
Ожегович Огнен
(Фернандес Пауло)
41'
Врсалько Шиме
 
46'
Биэл Пеп
Масурас Гиоргос
 
46'
Эль-Араби Юссеф
Хван Ый-Чжо
 
46'
Пипа
Врсалько Шиме
 
47'
Рябчук Олег
 
53'
 
Цоканис Тасос
58'
 
Фернандеш Виктор
Мескида Николас
60'
Малонг Кунде
 
69'
Родригес Гарри
Боулер Джош
 
76'
Эль-Араби Юссеф
1:1
78'
 
Dimitris Metaxas
Цоканис Тасос
78'
Де ла Фуэнте Конрад
Вальбуэна Матьё
 
78'
 
Матилья Хавьер
Делетич Милош
81'
Ба Уссейну
 
85'
 
Батоккьо Кристиан
Баррьентос Жан
86'
 
Пиринен Юха
Ожегович Огнен

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вацлик
Томаш
2
Врсалько
Шиме
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
8
Малонг
Кунде
6
М'Вила
Янн
20
Боулер
Джош
28
Вальбуэна
Матьё
19
Масурас
Гиоргос
18
Хван
Ый-Чжо
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
20
Мескида
Николас
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
Олимпиакос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Волос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.5
Биэл Пеп 1 0.25
Вальбуэна Матьё 1 0.25
Бухалакис Андреас 1 0.25
Ранджелович Лазар 1 0.25
Хван Ый-Чжо 0 0
Пипа 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 0.5
Фернандес Пауло 1 0.25
Ожегович Огнен 1 0.25
Ван Веерт Том 1 0.25
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матилья Хавьер 2 0
Клейман Борис 2 0
Сьелис Христос 2 0
Луна Антонио 1 0
Цоканис Тасос 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1
Волос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3
ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
3. ПАОК 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Атромитос 4 2 1 1 9 - 5 7
5. АЕК 0:0 4 2 1 1 5 - 1 7
6. Панетоликос 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Арис Салоники 1:0 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Волос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. ПАС Янина 4 1 1 2 3 - 6 4
10. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Астерас 0:1 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Панатинаикос 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Арис Салоники 1:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
8. АЕК 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Астерас 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
2. АЕК 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Арис Салоники 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 0:1 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 3
Атромитос Marios Tzavidas 2 (1)
Олимпиакос Эль-Араби Юссеф 3 (1)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 2
АЕК Араужо Серхио 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
ОФИ Ларссон Эрик 1 1
Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 1
Панетоликос Диас Хорхе 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Врсалько Шиме получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Ожегович Огнен бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Олимпиакос 1:1 Волос онлайн

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