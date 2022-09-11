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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Панатинаикос
2:1
Конец матча
АЕК
0'
0:1
36' Гол
Пинеда Орбелин
36' Желтая карточка
Пинеда Орбелин
36' Желтая карточка
Бриньоли Альберто
42' Желтая карточка
Хаджсафи Эсхан
1:1
43' Пенальти
Канталапьерда Аитор
45' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
45' Желтая карточка
Шпорар Андраж
2:1
45' Пенальти
Шпорар Андраж
56' Желтая карточка
Гнезда-Черин Адам
90'+5
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
31
Шарлия
Звонимир
44
Пуггурас
Ахиллеас
11
Ганя
Кристиан
21
Курбелис
Димитрис
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
22
Канталапьерда
Аитор
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
31
Цавелас
Георгиос
28
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
6
Йонссон
Йенс
7
Гарсия
Леви
13
Пинеда
Орбелин
8
Гачинович
Мийат
11
Араужо
Серхио
Панатинаикос
4-3-3
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
АЕК

27 матчей

63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
48.1%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед

46 матчей

37%
34.8%
28.2%
17 побед 16 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
14 побед 24 ничьи 8 побед

Второй тайм

19.6%
47.8%
32.6%
9 побед 22 ничьи 15 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 2 (2) 0.5
Шпорар Андраж 2 (1) 0.5
Вербич Беньямин 1 0.25
Паласиос Себастьян 1 0.25
Перес Рубен 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинеда Орбелин 3 0.75
Араужо Серхио 2 0.5
Амрабат Нордин 1 0.25
Вида Домагой 0 0
Гачинович Мийат 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цавелас Георгиос 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Вида Домагой 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Пинеда Орбелин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1
Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2
АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
3. ПАОК 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Панетоликос 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Атромитос 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Арис Салоники 4 2 1 1 6 - 3 7
7. АЕК 4 2 0 2 6 - 3 6
8. Волос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. ПАС Янина 4 1 1 2 3 - 6 4
10. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Астерас 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
3. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
8. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Астерас 2 0 1 1 0 - 2 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
4. АЕК 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
Арис Салоники Грэй Андре 2 (1)
АЕК Араужо Серхио 2 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
Астерас Костаньо Хосе 3
ОФИ Ларссон Эрик 1 1
Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Шпорар Андраж из команды Панатинаикос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    50'
    Шпорар Андраж получил желтую карточку от судьи
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