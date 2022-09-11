Стадион: Апостолос Николаидис
2:1
Конец матча
0'
0:1
36' ГолПинеда Орбелин
36' Желтая карточкаПинеда Орбелин
36' Желтая карточкаБриньоли Альберто
42' Желтая карточкаХаджсафи Эсхан
1:1
43' ПенальтиКанталапьерда Аитор
45' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
45' Желтая карточкаШпорар Андраж
2:1
45' ПенальтиШпорар Андраж
56' Желтая карточкаГнезда-Черин Адам
90'+5
Ход матча
36'
0:1
36'
42'
43'
45'
45'
45'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Панатинаикос
АЕК
27 матчей
63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.9%
48.1%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед
46 матчей
37%
34.8%
28.2%
17 побед 16 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
14 побед 24 ничьи 8 побед
Второй тайм
19.6%
47.8%
32.6%
9 побед 22 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|2 (2)
|0.5
|Шпорар Андраж
|2 (1)
|0.5
|Вербич Беньямин
|1
|0.25
|Паласиос Себастьян
|1
|0.25
|Перес Рубен
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинеда Орбелин
|3
|0.75
|Араужо Серхио
|2
|0.5
|Амрабат Нордин
|1
|0.25
|Вида Домагой
|0
|0
|Гачинович Мийат
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1
Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2
АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|ПАОК
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Атромитос
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|АЕК
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Ионикос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|2 (1)
|АЕК
|Араужо Серхио
|2 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|2 (1)
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|Астерас
|Костаньо Хосе
|3
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 1
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 1
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 1