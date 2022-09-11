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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Астерас
0:1
Первый тайм: 22'
Арис Салоники
0'
10' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
0:1
20' Гол
Грэй Андре

Ход матча

10'
 
Фабиано Лейсманн
20'
0:1
Грэй Андре
(Мансини Даниэль)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Арис Салоники
3.70
3.05
3.50
Все Коэффициенты
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
4
Станко
Калеб
28
Домингес
Хуан
25
Гардавски
Михаэль
23
Риера
Адриан
20
Бертолио
Факундо
9
Барралес
Джеронимо
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
18
Мазику
Брэдли
10
Матео
Гарсия
8
Дукуре
Шейк
III
11
Итурбе
Хуан
19
Гарсия
Мануэль
II
7
Мансини
Даниэль
9
Грэй
Андре
Астерас
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Арис Салоники

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

28 матчей

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
2:1
К
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
2:0
К
3:3
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
0:1
С
4:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барралес Джеронимо 1 0.25
Тилика Лео 1 0.25
Бенито Асьер 1 0.25
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мансини Даниэль 2 0.5
Грэй Андре 1 0.25
Пальма Луис 1 0.25
Одубаджо Мозес 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 2 0
Костаньо Хосе 2 0
Барралес Джеронимо 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Тилика Лео 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк III 3 0
Дабо Брайан 1 1
Шейх Пап 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2
Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2
Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
3. ПАОК 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Атромитос 4 2 1 1 9 - 5 7
5. АЕК 0:0 4 2 1 1 5 - 1 7
6. Панетоликос 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Арис Салоники 1:0 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Волос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. ПАС Янина 4 1 1 2 3 - 6 4
10. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Астерас 0:1 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Панатинаикос 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Арис Салоники 1:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
8. АЕК 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Астерас 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
2. АЕК 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Арис Салоники 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 0:1 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 3
Атромитос Marios Tzavidas 2 (1)
Олимпиакос Эль-Араби Юссеф 3 (1)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 2
АЕК Араужо Серхио 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
ОФИ Ларссон Эрик 1 1
Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 1
Панетоликос Диас Хорхе 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Арис Салоники
3.70
3.05
3.50
Все Коэффициенты
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