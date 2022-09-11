Стадион: Теодорос Колокотронис
0:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
0:1
20' ГолГрэй Андре
55' Желтая карточкаБрабец Якуб
0:2
60' ГолМ'баката Салем
77' Красная карточкаМатео Гарсия
90' Желтая карточкаКостаньо Хосе
90'+8
Ход матча
10'
20'
0:1
55'
60'
0:2
70'
77'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
История личных встреч
Астерас
Арис Салоники
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
28 матчей
17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барралес Джеронимо
|1
|0.25
|Тилика Лео
|1
|0.25
|Бенито Асьер
|1
|0.25
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Андре
|2
|0.5
|Мансини Даниэль
|2
|0.5
|Пальма Луис
|1
|0.25
|М'баката Салем
|1
|0.25
|Одубаджо Мозес
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|3
|0
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Дабо Брайан
|1
|1
|Матео Гарсия
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Шейх Пап
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2
Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2
Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|ПАОК
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Атромитос
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|АЕК
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Ионикос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Атромитос
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Панетоликос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Астерас
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|2 (1)
|АЕК
|Араужо Серхио
|2 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|2 (1)
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|Астерас
|Костаньо Хосе
|3
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 1
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 1
|Атромитос
|Кивракидис Кириакос
|1 1