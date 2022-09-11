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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Астерас
0:2
Конец матча
Арис Салоники
0'
10' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
0:1
20' Гол
Грэй Андре
55' Желтая карточка
Брабец Якуб
0:2
60' Гол
М'баката Салем
77' Красная карточка
Матео Гарсия
90' Желтая карточка
Костаньо Хосе
90'+8

Ход матча

10'
 
Фабиано Лейсманн
20'
0:1
Грэй Андре
(Мансини Даниэль)
46'
Тилика Лео
Гардавски Михаэль
 
55'
 
Брабец Якуб
60'
0:2
М'баката Салем
63'
Жуканович Эрвин
Атьенса Пичу
 
63'
Бенито Асьер
Барралес Джеронимо
 
64'
Бартоло Хулиан
Бертолио Факундо
 
70'
 
Шейх Пап
Итурбе Хуан
70'
 
Пальма Луис
Гарсия Мануэль
71'
 
Н'Кулу Николя
Дукуре Шейк
77'
 
Матео Гарсия
79'
 
Пеерсман Марвин
Грэй Андре
86'
 
Одубаджо Мозес
Мансини Даниэль
90'
Костаньо Хосе
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 53 Владение мячом, % 47
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
4
Станко
Калеб
28
Домингес
Хуан
25
Гардавски
Михаэль
23
Риера
Адриан
20
Бертолио
Факундо
9
Барралес
Джеронимо
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
18
Мазику
Брэдли
10
Матео
Гарсия
8
Дукуре
Шейк
III
11
Итурбе
Хуан
19
Гарсия
Мануэль
II
7
Мансини
Даниэль
9
Грэй
Андре
Астерас
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Арис Салоники

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

28 матчей

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
2:1
К
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
2:0
К
3:3
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
0:1
С
4:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барралес Джеронимо 1 0.25
Тилика Лео 1 0.25
Бенито Асьер 1 0.25
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Андре 2 0.5
Мансини Даниэль 2 0.5
Пальма Луис 1 0.25
М'баката Салем 1 0.25
Одубаджо Мозес 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 3 0
Гардавски Михаэль 2 0
Барралес Джеронимо 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Тилика Лео 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк III 3 0
Дабо Брайан 1 1
Матео Гарсия 0 1
Брабец Якуб 1 0
Шейх Пап 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2
Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2
Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
3. ПАОК 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Панетоликос 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Атромитос 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Арис Салоники 4 2 1 1 6 - 3 7
7. АЕК 4 2 0 2 6 - 3 6
8. Волос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. ПАС Янина 4 1 1 2 3 - 6 4
10. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Астерас 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Ламия 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
3. ПАОК 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
8. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Астерас 2 0 1 1 0 - 2 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
4. АЕК 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
Арис Салоники Грэй Андре 2 (1)
АЕК Араужо Серхио 2 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
Астерас Костаньо Хосе 3
ОФИ Ларссон Эрик 1 1
Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 1
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Грэй Андре бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Фабиано Лейсманн получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Астерас 0:2 Арис Салоники онлайн

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