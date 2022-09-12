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Греция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
ПАОК
0:0
Первый тайм: 31'
Ламия
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Ламия
8.90
5.11
9.46
Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
20
Виейринья
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
8
Дуглас
Гомес
21
Бисесвар
Диего
9
Оливейра
Нелсон
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
33
Корнезос
Гиоргос
17
Горанов
Иван
16
Бехарано
Данни
14
Сливка
Выкинтас
23
Цилулис
Сотирис
10
Де
Винсенти
Томас
6
Цандарис
Фанис
9
Манусос
Йоргос
ПАОК
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Ламия

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
С
2:1
К
1:1
С
4:0
К
5:2
С
0:2
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
0:2
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 1 0.25
Брэндон Льямас 1 0.25
Куртич Ясмин 1 (1) 0.25
Живкович Андрия 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Кристофер 1 0.25
Давид Симон 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каддури Омар 0 1
Куртич Ясмин 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Соареш Филипе 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Нуньес Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1
ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0
Ламия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0
Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
3. ПАОК 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
4. Панетоликос 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Атромитос 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Арис Салоники 4 2 1 1 6 - 3 7
7. АЕК 4 2 0 2 6 - 3 6
8. Волос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. ПАС Янина 4 1 1 2 3 - 6 4
10. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Астерас 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Ламия 0:0 4 0 3 1 1 - 4 3
13. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
3. ПАОК 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Атромитос 2 1 1 0 4 - 2 4
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 1 1 0 0 3 - 1 3
8. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Астерас 2 0 1 1 0 - 2 1
10. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ламия 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
4. АЕК 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Ламия 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Астерас 2 0 2 0 3 - 3 2
10. ПАОК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
Арис Салоники Грэй Андре 2 (1)
АЕК Араужо Серхио 2 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
Астерас Костаньо Хосе 3
ОФИ Ларссон Эрик 1 1
Арис Салоники Дабо Брайан 1 1
Атромитос Кивракидис Кириакос 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Ламия
8.90
5.11
9.46
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