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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 5 Стадион:
Левадиакос
0:0
Перерыв
Астерас
0'
25' Желтая карточка
Бельмонт Антони

Ход матча

25'
Бельмонт Антони
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Левадиакос
Ничья
Астерас
3.05
3.12
2.80
Все Коэффициенты
44
Маркович
Матей
32
Константинидис
Димитрис
24
Panagiotis
Liagas
5
Винисиус
Пауло
II
30
Stavros
Panagiotou
12
Мехия
Альфредо
25
Луа-Луа
Казенга
77
Бельмонт
Антони
4
Stephen
Kwabena
20
Моутинью
Тьерри
27
Konstantinos
Doumtsios
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
87
Жуканович
Эрвин
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
7
Тилика
Лео
28
Домингес
Хуан
4
Станко
Калеб
20
Бертолио
Факундо
22
Бенито
Асьер
23
Риера
Адриан
Левадиакос
4-1-4-1
Астерас
4-4-2

История личных встреч

Левадиакос
Астерас

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
84.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 1 0.2
Бельмонт Антони 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барралес Джеронимо 1 0.2
Тилика Лео 1 0.2
Бенито Асьер 1 0.2
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 3 0
Винисиус Пауло II 1 1
Константинидис Димитрис 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Цимопулос Темистоклис 1 0
Моутинью Тьерри 1 0
Мехия Альфредо 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Panagiotis Vichos 1 0
Stephen Kwabena 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 3 0
Гардавски Михаэль 2 0
Барралес Джеронимо 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Тилика Лео 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0
Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1
Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3
Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 9 - 1 15
2. ПАОК 4 3 1 0 4 - 1 10
3. АЕК 5 3 0 2 8 - 3 9
4. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Атромитос 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Панетоликос 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Арис Салоники 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Волос 4 1 2 1 5 - 5 5
9. ПАС Янина 5 1 1 3 3 - 9 4
10. Астерас 0:0 5 0 4 1 3 - 5 4
11. ОФИ 4 1 0 3 3 - 7 3
12. Ламия 5 0 3 2 1 - 5 3
13. Левадиакос 0:0 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Ионикос 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. ПАОК 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Арис Салоники 2 1 1 0 3 - 0 4
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Левадиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Астерас 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Волос 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
14. ОФИ 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
11. ПАОК 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Левадиакос 0:0 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 2 0 0 2 1 - 4 0
14. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 7 (1)
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
Арис Салоники Грэй Андре 2 (1)
АЕК Араужо Серхио 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
Левадиакос Бельмонт Антони 3
Панетоликос Konstantinos Apostolakis 3
Астерас Костаньо Хосе 3
ОФИ Ларссон Эрик 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Бельмонт Антони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Левадиакос
Ничья
Астерас
3.05
3.12
2.80
Все Коэффициенты
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