Тур: 5 Стадион: Ливадиас
0:0
Перерыв
Ход матча
25'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
22
Бенито
Асьер
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
7 Regis3
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Taousianis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
23 Риера АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Левадиакос
Астерас
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
84.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|1
|0.2
|Бельмонт Антони
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барралес Джеронимо
|1
|0.2
|Тилика Лео
|1
|0.2
|Бенито Асьер
|1
|0.2
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|3
|0
|Винисиус Пауло II
|1
|1
|Константинидис Димитрис
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|Моутинью Тьерри
|1
|0
|Мехия Альфредо
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Panagiotis Vichos
|1
|0
|Stephen Kwabena
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|3
|0
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0
Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1
Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3
Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|АЕК
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|4.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Панетоликос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Арис Салоники
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|ПАС Янина
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|Астерас
|0:0
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|ОФИ
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Ламия
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Левадиакос
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Ионикос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Арис Салоники
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Левадиакос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Астерас
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Волос
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|ОФИ
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Астерас
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|9.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Левадиакос
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|13.
|Ионикос
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|7 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|2 (1)
|АЕК
|Араужо Серхио
|2 (1)
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|Левадиакос
|Бельмонт Антони
|3
|Панетоликос
|Konstantinos Apostolakis
|3
|Астерас
|Костаньо Хосе
|3
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 1