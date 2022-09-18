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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 5. Стадион:
Левадиакос
1:1
Конец матча
Астерас
0'
25' Желтая карточка
Бельмонт Антони
1:0
48' Гол
Panagiotis Liagas
1:1
54' Гол
Костаньо Хосе
57' Желтая карточка
Konstantinos Doumtsios
80' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
87' Желтая карточка
Константинидис Димитрис
90'+6
44
Маркович
Матей
32
Константинидис
Димитрис
24
Panagiotis
Liagas
5
Винисиус
Пауло
II
30
Stavros
Panagiotou
12
Мехия
Альфредо
25
Луа-Луа
Казенга
77
Бельмонт
Антони
4
Stephen
Kwabena
20
Моутинью
Тьерри
27
Konstantinos
Doumtsios
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
87
Жуканович
Эрвин
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
7
Тилика
Лео
28
Домингес
Хуан
4
Станко
Калеб
20
Бертолио
Факундо
22
Бенито
Асьер
23
Риера
Адриан
Левадиакос
4-1-4-1
Астерас
4-4-2

История личных встреч

Левадиакос
Астерас

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
84.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 1 0.2
Panagiotis Liagas 1 0.2
Бельмонт Антони 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барралес Джеронимо 1 0.2
Тилика Лео 1 0.2
Бенито Асьер 1 0.2
Костаньо Хосе 1 0.2
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Бартоло Хулиан 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Константинидис Димитрис 3 0
Бельмонт Антони 3 0
Винисиус Пауло II 1 1
Вракас Георгиос 2 0
Цимопулос Темистоклис 1 0
Моутинью Тьерри 1 0
Мехия Альфредо 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Konstantinos Doumtsios 1 0
Panagiotis Vichos 1 0
Stephen Kwabena 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 3 0
Костаньо Хосе 3 0
Барралес Джеронимо 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Тилика Лео 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0
Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1
Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3
Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 9 - 1 15
2. ПАОК 5 3 2 0 5 - 2 11
3. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 4 10
4. АЕК 5 3 0 2 8 - 3 9
5. Атромитос 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Волос 2:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Олимпиакос 5 2 2 1 7 - 4 8
8. Панетоликос 5 2 1 2 6 - 6 7
9. ОФИ 5 1 1 3 4 - 8 4
10. ПАС Янина 5 1 1 3 3 - 9 4
11. Астерас 5 0 4 1 4 - 6 4
12. Ламия 5 0 3 2 1 - 5 3
13. Левадиакос 5 0 2 3 2 - 7 2
14. Ионикос 0:2 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. ПАОК 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Волос 2:0 3 1 1 1 5 - 4 4
8. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Астерас 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Левадиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ионикос 0:2 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
14. ОФИ 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Волос 2:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
9. ПАОК 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
14. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 7 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
ПАОК Нарей Халед 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 2
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Астерас Гардавски Михаэль 3
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
Левадиакос Константинидис Димитрис 3
Весь список
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    • Желтая карточка
      25'
      Бельмонт Антони получил желтую карточку от судьи
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