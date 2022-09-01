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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
0:0
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
73' Желтая карточка
Hong Li
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Shihao Piao
86' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
90' Желтая карточка
Fuyu Ma
90'+6

Ход матча

36'
Fuyu Ma
Bughrahan Iskandar
 
71'
Канте Хосе
Овусу-Секьере Деабеас
 
73'
Hong Li
 
75'
 
Шэньчао Ван
Ли Ан
75'
 
Каллон Исса
Ли Шенглонг
76'
Shihao Piao
 
78'
Sabit Abdusalam
Жуков Георгий
 
78'
Chuangyi Lin
Hao Guo
 
86'
 
Muzepper Mirahmetjan
Цзин Фэн
86'
 
Линьпэн Чжан
86'
 
Ли Шуай
Shenyuan Li
90'
Fuyu Ma
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
18
Hong
Li
23
Yiming
Yang
17
Shihao
Piao
28
Xiaotian
Yang
11
Bughrahan
Iskandar
40
Жуков
Георгий
22
Hao
Guo
44
Овусу-Секьере
Деабеас
10
Oscar
Taty
Maritu
12
Wei
Chen2
15
Shenyuan
Li
5
Линьпэн
Чжан
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
6
Хуэй-Кан
Цай
29
Huachen
Zhang
27
Цзин
Фэн
14
Ли
Шенглонг
11
Вэньцзюнь
Люй
10
Ндиайе
Чериф
Шицзячжуан
5-4-1
Шанхай СИПГ
4-2-3-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Шанхай СИПГ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
К
0:2
С
4:1
С
1:2
С
2:2
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 3 (2) 0.19
Xinyu Liu1 1 0.06
Zhe Jiang 1 0.06
Kaimu Zheng 1 0.06
Shihao Piao 1 0.06
Yiming Yang 1 0.06
Bughrahan Iskandar 1 0.06
Fuyu Ma 1 0.06
Chuangyi Lin 0 0
Канте Хосе 0 0
Овусу-Секьере Деабеас 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 5 (1) 0.33
Вэньцзюнь Люй 3 0.2
Цзин Фэн 1 0.07
Линьпэн Чжан 1 0.07
Huachen Zhang 1 0.07
Zhurun Liu 1 0.07
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.07
Xin Xu 1 0.07

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hao Guo 2 1
Shihao Piao 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Yiming Yang 2 0
Fuyu Ma 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Hong Li 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Линьпэн Чжан 3 0
Xin Xu 1 1
Паулиньо Пауло 2 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Ли Ан 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Shenyuan Li 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
2
33%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
6
43%
76-90

Пропущено

24
12
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
17%
3
25%
1-15
5
21%
2
17%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
2
8%
3
25%
46-60
3
13%
4
33%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1
Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 15 8 5 2 22 - 14 29
5. Чжэцзян Профессионал 1:0 15 7 5 3 21 - 11 26
6. Мэйчжоу Хакка 15 7 5 3 22 - 15 26
7. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
8. Ченду Беттер Сити 0:0 16 6 7 3 18 - 15 25
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 0:0 15 4 8 3 25 - 22 20
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Шэньчжэнь 1:0 15 6 1 8 18 - 28 19
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Далянь Ифан 0:1 15 3 6 6 17 - 22 15
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 16 3 1 12 11 - 24 10
17. Хэбей Форчун 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
3. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
5. Мэйчжоу Хакка 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Чжэцзян Профессионал 1:0 7 5 1 1 10 - 1 16
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Шэньчжэнь 1:0 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 0:1 8 2 3 3 9 - 10 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Чанчунь Ятай 0:0 6 1 4 1 7 - 5 7
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 8 2 1 5 7 - 8 7
16. Ченду Беттер Сити 0:0 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 0:0 11 5 4 2 11 - 8 19
4. Чанчунь Ятай 0:0 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Чжэцзян Профессионал 1:0 8 2 4 2 11 - 10 10
11. Шэньчжэнь 1:0 9 3 1 5 10 - 20 10
12. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
13. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
14. Далянь Ифан 0:1 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 8 1 0 7 4 - 16 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Судья подбегает и показывает Fuyu Ma из команды Шицзячжуан отложенную желтую карточку за фол.
  • 95'
    Контроль мяча: Шицзячжуан: 37%, Шанхай СИПГ: 63%.
  • 95'
    Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Xiaotian Yang из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Шанхай СИПГ контролирует мяч.
  • 92'
    Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Huachen Zhang из команды Шанхай СИПГ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    91'
    Oscar Taty Maritu задерживает мяч рукой
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Yiming Yang из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Шицзячжуан: 38%, Шанхай СИПГ: 62%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
    • 90'
      Oscar Taty Maritu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Murahmetjan Muzepper из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Shihao Piao
    • 89'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Hong Li из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
    • 88'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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