Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Тактическая замена. Shenyuan Li уходит с поля и его заменяет Li Shuai

86' Линьпэн Чжан получил желтую карточку от судьи

85' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

84' Цзин Фэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Hong Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

83' Цзин Фэн не смог попасть в створ ударом издали

82' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

78' Oscar Taty Maritu не смог попасть в створ ударом издали

77' Матч возобновится спорным мячом

77' После проверки VAR рефери поменял решение - Шанхай СИПГ не будет бить пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

74' Huachen Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Hong Li получил желтую карточку от судьи

73' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

69' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

67' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

58' Жуков Георгий навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Xiaotian Yang пробует нанести удар издали, но Wei Chen держит все под контролем

58' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

54' Вэньцзюнь Люй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

53' Матч возобновлен

52' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

51' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Овусу-Секьере Деабеас из команды Шицзячжуан наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Жуков Георгий пробует нанести удар издали, но Wei Chen держит все под контролем

46' Oscar Taty Maritu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля