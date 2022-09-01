Стадион: Dalian Sports Center Stadium
0:0
Конец матча
0'
73' Желтая карточкаHong Li
76' Undefined phrase: football_event_Shihao Piao
86' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
90' Желтая карточкаFuyu Ma
90'+6
Ход матча
73'
75'
76'
78'
86'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
18
Hong
Li
23
Yiming
Yang
17
Shihao
Piao
22
Hao
Guo
12
Wei
Chen2
15
Shenyuan
Li
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
27
Цзин
Фэн
14
Ли
Шенглонг
10
Ндиайе
Чериф
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
18 Hong LiЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
45 Канте ХосеНападающий
-
-
-
20 Xinyu Liu1
-
27 Fuyu Ma
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
12 Wei Chen2Вратарь
-
15 Shenyuan LiЗащитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
32 Ли ШуайВратарь
-
22 Jia DuВратарь
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
31 Anjie Xi
-
26 Chunxin Chen
-
37 Xuhuang Chen
-
39 Baiyang Liu
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Шицзячжуан
Шанхай СИПГ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|3 (2)
|0.19
|Xinyu Liu1
|1
|0.06
|Zhe Jiang
|1
|0.06
|Kaimu Zheng
|1
|0.06
|Shihao Piao
|1
|0.06
|Yiming Yang
|1
|0.06
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.06
|Fuyu Ma
|1
|0.06
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Канте Хосе
|0
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|5 (1)
|0.33
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0.2
|Цзин Фэн
|1
|0.07
|Линьпэн Чжан
|1
|0.07
|Huachen Zhang
|1
|0.07
|Zhurun Liu
|1
|0.07
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.07
|Xin Xu
|1
|0.07
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Hao Guo
|2
|1
|Shihao Piao
|3
|0
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Линьпэн Чжан
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
2
33%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
6
43%
76-90
Пропущено
24
12
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
17%
3
25%
1-15
5
21%
2
17%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
2
8%
3
25%
46-60
3
13%
4
33%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1
Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|16
|13
|0
|3
|34 - 12
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|15
|8
|5
|2
|22 - 14
|29
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|15
|7
|5
|3
|21 - 11
|26
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|7.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|8.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|16
|6
|7
|3
|18 - 15
|25
|9.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|15
|4
|8
|3
|25 - 22
|20
|11.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|12.
|Шэньчжэнь
|1:0
|15
|6
|1
|8
|18 - 28
|19
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Далянь Ифан
|0:1
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|16
|3
|1
|12
|11 - 24
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 1
|16
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Шэньчжэнь
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|0:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|16.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|4.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Шэньчжэнь
|1:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 20
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|14.
|Далянь Ифан
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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