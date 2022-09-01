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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чжэцзян Профессионал
1:0
Первый тайм: 13'
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
2' Гол
Андрияшевич Франко
11' Желтая карточка
Сюэпэн Ли

Ход матча

2'
Андрияшевич Франко
(Junsheng Yao)
1:0
11'
 
Сюэпэн Ли

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
1.48
4.14
7.40
Все Коэффициенты
1
Chao
Gu
2
Лён
Нок-Хан
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
36
Поссиньоло
Лукас
29
Цзяци
Чжан
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
1
Shibo
Liu
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
45
Сюэпэн
Ли
44
Хайо
Ронг
8
Чжан
Сювэй
15
Dinghao
Yan
39
Guangliang
Huang
7
Вэй
Ши-Хао
28
Ling
Jie
17
Liyn
Yang
Чжэцзян Профессионал
4-3-3
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 6 0.4
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.27
Ulrich Ewolo 3 0.2
Di Gao 3 0.2
Цзяци Чжан 1 0.07
Jin Cheng 1 0.07
Ablikim Abdusalam 1 0.07
Yu Dong 0 0
Tianyu Gao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэй Ши-Хао 4 0.25
Liyn Yang 4 0.25
Dinghao Yan 1 (1) 0.06
Ling Jie 1 0.06
Хайо Ронг 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Rijin Chen 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Андрияшевич Франко 2 0
Yu Dong 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 4 0
Guangliang Huang 3 0
Yu Hou 3 0
Dinghao Yan 2 0
Hengbo Fan 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Yang Li3 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
15
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
44%
76-90

Забито

19
10
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
3
16%
0
0%
1-15
6
32%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
24
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
1
8%
6
25%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
3
25%
6
25%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
4
33%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 15 8 5 2 22 - 14 29
5. Чжэцзян Профессионал 1:0 15 7 5 3 21 - 11 26
6. Мэйчжоу Хакка 15 7 5 3 22 - 15 26
7. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
8. Ченду Беттер Сити 0:0 16 6 7 3 18 - 15 25
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 0:0 15 4 8 3 25 - 22 20
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Шэньчжэнь 1:0 15 6 1 8 18 - 28 19
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Далянь Ифан 0:1 15 3 6 6 17 - 22 15
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 16 3 1 12 11 - 24 10
17. Хэбей Форчун 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
3. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
5. Мэйчжоу Хакка 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Чжэцзян Профессионал 1:0 7 5 1 1 10 - 1 16
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Шэньчжэнь 1:0 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 0:1 8 2 3 3 9 - 10 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Чанчунь Ятай 0:0 6 1 4 1 7 - 5 7
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 8 2 1 5 7 - 8 7
16. Ченду Беттер Сити 0:0 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 0:0 11 5 4 2 11 - 8 19
4. Чанчунь Ятай 0:0 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Чжэцзян Профессионал 1:0 8 2 4 2 11 - 10 10
11. Шэньчжэнь 1:0 9 3 1 5 10 - 20 10
12. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
13. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
14. Далянь Ифан 0:1 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 8 1 0 7 4 - 16 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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    Лучшие коэффициенты
    Чжэцзян Профессионал
    Ничья
    Гуанчжоу Эвергранд
    1.48
    4.14
    7.40
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    Гуанчжоу Эвергранд
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