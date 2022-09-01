Стадион: Huizhou Olympic Stadium
3:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолАндрияшевич Франко
10' Желтая карточкаYang Li3
17' Undefined phrase: football_event_Вэй Ши-Хао
2:0
49' ГолUlrich Ewolo
3:0
90' ГолАндрияшевич Франко
90'+5
Ход матча
2'
10'
17'
46'
49'
2:0
49'
72'
77'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
45
Сюэпэн
Ли
44
Хайо
Ронг
15
Dinghao
Yan
28
Ling
Jie
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Di GaoНападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Wei LongЗащитник
-
33 Bo Zhao
-
12 Jinfeng Lai
-
-
10 Matheus XIII
-
-
-
-
23 Yuhang Wu
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Hengbo FanЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
-
45 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ling JieНападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
13 Likai Wan
-
20 Shilong Wang
-
27 Suowei Wei
-
38 Rijin Chen
-
24 Xinjie He
-
33 Mingmin Cai
-
34 Yu Hou
-
11 Zifeng Xie
-
23 Jiaheng Li
-
-
Главный тренер: Zhi Zheng
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|6 (1)
|0.4
|Мушекви Няша
|6
|0.4
|Ulrich Ewolo
|4
|0.27
|Di Gao
|3
|0.2
|Цзяци Чжан
|1
|0.07
|Jin Cheng
|1
|0.07
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.07
|Bin Gu
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.25
|Liyn Yang
|4
|0.25
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.06
|Ling Jie
|1
|0.06
|Хайо Ронг
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Yu Dong
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Xin Yue
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Вэй Ши-Хао
|4
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Yu Hou
|3
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Хайо Ронг
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Пропущено
2
18
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
44%
76-90
Забито
22
10
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
4
18%
0
0%
1-15
6
27%
1
10%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
1
5%
2
20%
76-90
Пропущено
12
27
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
6
22%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
3
25%
7
26%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
4
33%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|16
|13
|0
|3
|34 - 12
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|15
|8
|5
|2
|22 - 14
|29
|5.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|7
|5
|3
|23 - 11
|26
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|8.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|9.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|11.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|16
|3
|1
|12
|11 - 26
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|5
|1
|1
|12 - 1
|16
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 18
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая