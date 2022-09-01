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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чжэцзян Профессионал
3:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
2' Гол
Андрияшевич Франко
10' Желтая карточка
Yang Li3
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Вэй Ши-Хао
2:0
49' Гол
Ulrich Ewolo
3:0
90' Гол
Андрияшевич Франко
90'+5

Ход матча

2'
Андрияшевич Франко
(Junsheng Yao)
1:0
10'
 
Yang Li3
17'
 
Вэй Ши-Хао
46'
 
Mingmin Cai
Чжан Сювэй
46'
Bin Gu
Junsheng Yao
 
49'
Ulrich Ewolo
(Bin Gu)
2:0
49'
 
Wenzhe Zhao
Сюэпэн Ли
62'
 
Yu Hou
Guangliang Huang
71'
Matheus XIII
Ulrich Ewolo
 
72'
Wei Long
Цзяци Чжан
 
75'
Dongsheng Wang
Yu Dong
 
77'
 
Zifeng Xie
Ling Jie
90'
Андрияшевич Франко
(Bin Gu)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Chao
Gu
2
Лён
Нок-Хан
19
Yu
Dong
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
1
Shibo
Liu
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
45
Сюэпэн
Ли
44
Хайо
Ронг
8
Чжан
Сювэй
15
Dinghao
Yan
39
Guangliang
Huang
7
Вэй
Ши-Хао
28
Ling
Jie
17
Liyn
Yang
Чжэцзян Профессионал
4-3-3
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 6 (1) 0.4
Мушекви Няша 6 0.4
Ulrich Ewolo 4 0.27
Di Gao 3 0.2
Цзяци Чжан 1 0.07
Jin Cheng 1 0.07
Ablikim Abdusalam 1 0.07
Bin Gu 0 0
Yu Dong 0 0
Junsheng Yao 0 0
Tianyu Gao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэй Ши-Хао 4 0.25
Liyn Yang 4 0.25
Dinghao Yan 1 (1) 0.06
Ling Jie 1 0.06
Хайо Ронг 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Rijin Chen 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Андрияшевич Франко 2 0
Yu Dong 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 4 0
Guangliang Huang 3 0
Yu Hou 3 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Hengbo Fan 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Пропущено

2
18
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
44%
76-90

Забито

22
10
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
4
18%
0
0%
1-15
6
27%
1
10%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
1
5%
2
20%
76-90

Пропущено

12
27
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
6
22%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
3
25%
7
26%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
4
33%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2
Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 15 8 5 2 22 - 14 29
5. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
6. Чжэцзян Профессионал 15 7 5 3 23 - 11 26
7. Мэйчжоу Хакка 15 7 5 3 22 - 15 26
8. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 16 3 1 12 11 - 26 10
17. Хэбей Форчун 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
3. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
5. Мэйчжоу Хакка 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Чжэцзян Профессионал 7 5 1 1 12 - 1 16
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
9. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 18 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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