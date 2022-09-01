Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

84' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Гао Ди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Jie Ling на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Chao Gu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Dinghao Yan пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

66' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Dinghao Yan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гуанчжоу Эвергранд пробьет пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Hengbo Fan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

59' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Ulrich Ewolo пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

57' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Ulrich Ewolo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Мушекви Няша нанес удар головой, но Shibo Liu спокойно отбил мяч.

53' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Dinghao Yan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Вэй Ши-Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля