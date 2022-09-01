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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чанчунь Ятай
0:0
Первый тайм: 15'
Ченду Беттер Сити
0'

Ход матча

14'
 
Junchen Gou
Виндбихлер Рихард

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Ченду Беттер Сити
2.55
3.45
2.77
Все Коэффициенты
23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
4
Окоре
Жорес
3
Pengfei
Han
24
Zhiyu
Yan
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
8
Jinxian
Wang
1
Xiaofeng
Geng
3
Xin
Tang
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
15
У
Гуйчао
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
Чанчунь Ятай
5-3-2
Ченду Беттер Сити
4-4-2

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛГП
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 7 0.5
Erik IV 5 0.36
Тан Лонг 5 0.36
Сержиньо Солер 3 (1) 0.21
Jinxian Wang 2 0.14
Yufeng Zhang 1 0.07
Окоре Жорес 1 0.07
Н'Длову Дино 1 0.07
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.27
У Гуйчао 2 0.13
Zhuoyi Feng 2 0.13
Ruibao Hu 2 0.13
Ким Мин-У 1 0.07
Ромуло 1 0.07
Чоу Тим 1 0.07
Chao Gan 1 0.07
Tao Liu 1 0.07
Hetao Hu 1 0.07
Mutellip Iminqari 1 0.07
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jie Sun 1 1
Weihui Rao 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 1
Xin Tang 3 0
Tao Liu 3 0
Ruibao Hu 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Фелипе 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
10%
1
13%
1-15
4
20%
2
25%
16-30
2
10%
3
38%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
4
20%
1
13%
76-90

Пропущено

15
6
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Забито

27
19
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
7%
2
11%
1-15
6
22%
3
16%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
7
37%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
6
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2
Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 15 8 5 2 22 - 14 29
5. Чжэцзян Профессионал 1:0 15 7 5 3 21 - 11 26
6. Мэйчжоу Хакка 15 7 5 3 22 - 15 26
7. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
8. Ченду Беттер Сити 0:0 16 6 7 3 18 - 15 25
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 0:0 15 4 8 3 25 - 22 20
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Шэньчжэнь 1:0 15 6 1 8 18 - 28 19
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Далянь Ифан 0:1 15 3 6 6 17 - 22 15
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 16 3 1 12 11 - 24 10
17. Хэбей Форчун 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
3. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
5. Мэйчжоу Хакка 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Чжэцзян Профессионал 1:0 7 5 1 1 10 - 1 16
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Шэньчжэнь 1:0 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 0:1 8 2 3 3 9 - 10 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Чанчунь Ятай 0:0 6 1 4 1 7 - 5 7
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 8 2 1 5 7 - 8 7
16. Ченду Беттер Сити 0:0 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 0:0 11 5 4 2 11 - 8 19
4. Чанчунь Ятай 0:0 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Чжэцзян Профессионал 1:0 8 2 4 2 11 - 10 10
11. Шэньчжэнь 1:0 9 3 1 5 10 - 20 10
12. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
13. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
14. Далянь Ифан 0:1 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 8 1 0 7 4 - 16 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      5'
      Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Erik из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Чоу Тим
    • 4'
      Ченду Беттер Сити контролирует мяч.
    • 3'
      Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Pengfei Han из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Romulo выиграл воздушное противоборство у Pengfei Han.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Ченду Беттер Сити
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ченду Беттер Сити начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Ченду Беттер Сити
    2.55
    3.45
    2.77
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    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 0:0 Ченду Беттер Сити онлайн

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