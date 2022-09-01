Стадион: Changchun Stadium
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
24
Zhiyu
Yan
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
39 Kaiyu MaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Guan HeЗащитник
-
16 Zhiyun ZhengПолузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Henglong Ci
-
15 Dilemet Tudi
-
26 Honglin Dong
-
27 Li Zhang II
-
25 Huapeng Wang
-
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Xin TangЗащитник
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 SaldanhaНападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
17 Gan RuiЗащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
9 ФелипеНападающий
-
13 Jing Hu
-
-
36 Junchen Gou
-
27 Bin Liu2
-
28 Hanlin Wang
-
-
19 Baixu Xiang
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|7
|0.5
|Erik IV
|5
|0.36
|Тан Лонг
|5
|0.36
|Сержиньо Солер
|3 (1)
|0.21
|Jinxian Wang
|2
|0.14
|Yufeng Zhang
|1
|0.07
|Окоре Жорес
|1
|0.07
|Н'Длову Дино
|1
|0.07
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|4
|0.27
|У Гуйчао
|2
|0.13
|Zhuoyi Feng
|2
|0.13
|Ruibao Hu
|2
|0.13
|Ким Мин-У
|1
|0.07
|Ромуло
|1
|0.07
|Чоу Тим
|1
|0.07
|Chao Gan
|1
|0.07
|Tao Liu
|1
|0.07
|Hetao Hu
|1
|0.07
|Mutellip Iminqari
|1
|0.07
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jie Sun
|1
|1
|Weihui Rao
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|4
|1
|Xin Tang
|3
|0
|Tao Liu
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Gan Rui
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Chao Gan
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
10%
1
13%
1-15
4
20%
2
25%
16-30
2
10%
3
38%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
4
20%
1
13%
76-90
Пропущено
15
6
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Забито
27
19
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
7%
2
11%
1-15
6
22%
3
16%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
7
37%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
6
30%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2
Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|16
|13
|0
|3
|34 - 12
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|15
|8
|5
|2
|22 - 14
|29
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|15
|7
|5
|3
|21 - 11
|26
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|7.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|8.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|16
|6
|7
|3
|18 - 15
|25
|9.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|15
|4
|8
|3
|25 - 22
|20
|11.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|12.
|Шэньчжэнь
|1:0
|15
|6
|1
|8
|18 - 28
|19
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Далянь Ифан
|0:1
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|16
|3
|1
|12
|11 - 24
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 1
|16
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Шэньчжэнь
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|0:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|16.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|4.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Шэньчжэнь
|1:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 20
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|14.
|Далянь Ифан
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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