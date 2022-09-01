Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе

88' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Erik навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Pengfei Han нанес удар головой, но Генг Ксиаофенг спокойно отбил мяч.

84' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Ким Мин-У навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Romulo уходит с поля и его заменяет Abduhamit Abdugheni

80' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Ким Мин-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Felipe возвращается на поле.

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Felipe получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Felipe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Чоу Тим получает вторую желтую карточку

68' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Tao Liu ослабляет давление, выбив мяч.

65' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Chao Gan не смог попасть в створ ударом издали

57' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Тактическая замена. Сальданья уходит с поля и его заменяет Felipe

53' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Сальданья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Pengfei Han нанес удар головой, но Генг Ксиаофенг спокойно отбил мяч.

51' Хорошую попытку сделал Тан Лонг . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

48' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Romulo пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем