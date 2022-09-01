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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чанчунь Ятай
0:1
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
17' Гол
Ромуло
45' Желтая карточка
Yufeng Zhang
55' Желтая карточка
Чоу Тим
70' Вторая желтая карточка
Чоу Тим
90' Желтая карточка
Фелипе
90' Желтая карточка
Xiaofeng Geng
90'+6

Ход матча

14'
 
Junchen Gou
Виндбихлер Рихард
17'
0:1
Ромуло
(У Гуйчао)
45'
Yufeng Zhang
 
46'
Guan He
Kaiyu Mao
 
53'
 
Фелипе
Saldanha
54'
 
Mutellip Iminqari
У Гуйчао
55'
 
Чоу Тим
63'
Неграо Жуниор
Jinxian Wang
 
63'
Li Zhang II
Yufeng Zhang
 
70'
 
Чоу Тим
80'
Zhiyun Zheng
Zhiyu Yan
 
81'
 
Abduhamit Abdugheni
Ромуло
90'
 
Фелипе
90'
 
Xiaofeng Geng

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
4
Окоре
Жорес
3
Pengfei
Han
24
Zhiyu
Yan
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
8
Jinxian
Wang
1
Xiaofeng
Geng
3
Xin
Tang
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
15
У
Гуйчао
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
Чанчунь Ятай
5-3-2
Ченду Беттер Сити
4-4-2

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛГП
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 7 0.47
Erik IV 5 0.33
Тан Лонг 5 0.33
Сержиньо Солер 3 (1) 0.2
Jinxian Wang 2 0.13
Yufeng Zhang 1 0.07
Окоре Жорес 1 0.07
Н'Длову Дино 1 0.07
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.25
Ромуло 2 0.13
У Гуйчао 2 0.13
Zhuoyi Feng 2 0.13
Ruibao Hu 2 0.13
Ким Мин-У 1 0.06
Чоу Тим 1 0.06
Chao Gan 1 0.06
Tao Liu 1 0.06
Hetao Hu 1 0.06
Mutellip Iminqari 1 0.06
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jie Sun 1 1
Weihui Rao 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 3 0
Tao Liu 3 0
Ruibao Hu 2 0
Фелипе 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
10%
1
13%
1-15
4
20%
2
25%
16-30
2
10%
3
38%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
4
20%
1
13%
76-90

Пропущено

15
6
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Забито

27
20
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
2
7%
2
10%
1-15
6
22%
4
20%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
6
22%
2
10%
61-75
4
15%
7
35%
76-90

Пропущено

21
14
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
6
29%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2
Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 15 8 5 2 22 - 14 29
5. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
6. Чжэцзян Профессионал 15 7 5 3 23 - 11 26
7. Мэйчжоу Хакка 15 7 5 3 22 - 15 26
8. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 16 3 1 12 11 - 26 10
17. Хэбей Форчун 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
3. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
5. Мэйчжоу Хакка 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Чжэцзян Профессионал 7 5 1 1 12 - 1 16
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
9. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 18 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ченду Беттер Сити вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 55%, Ченду Беттер Сити: 45%.
  • 96'
    Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    96'
    Li Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Li Zhang пробует нанести удар издали, но Генг Ксиаофенг держит все под контролем
  • 95'
    Неграо Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • 92'
      Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 92'
      Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      91'
      Сержиньо Солер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Фол, нарушение
      90'
      Guan He из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Felipe пострадал.
    • 90'
      Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 54%, Ченду Беттер Сити: 46%.
    • 90'
      Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 0:1 Ченду Беттер Сити онлайн

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