Стадион: Puwan Stadium
5:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолYeljan Shinar
1:1
14' ГолYu Fei
32' Желтая карточкаLei Tong
2:1
37' ГолYu Fei
41' Undefined phrase: football_event_Haolun Mi
45' Желтая карточкаYuanyi Li
3:1
46' ГолЛинь Лянмин
60' Желтая карточкаЛим Чхэ-Мин
60' Желтая карточкаXianjun Wang
4:1
73' ГолМамба Стрели
75' Желтая карточкаYin Shang
76' Желтая карточкаShuai Pei
5:1
82' ГолЛинь Лянмин
90'+5
Ход матча
9'
0:1
14'
1:1
32'
37'
2:1
41'
45'
46'
3:1
60'
60'
73'
4:1
75'
76'
78'
82'
5:1
85'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
30
Yan
Wu
16
Lei
Tong
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
23
Yin
Shang
31
Пен
Лю
24
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
25
Haolun
Mi
39
Юнпо
Ван
28
Yuanyi
Li
11
Yuan
Zhang1
29
Лин
Гао
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
16 Lei TongЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
- Защитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
-
17 Мамба СтрелиНападающий
-
-
13 Yaopeng Wang
-
38 Zhuoyi Lu
-
37 Hao Ning
-
25 Zeyuan Feng
-
-
-
20 Tengda Wang
-
26 Ming'an Cui
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
11 Yuan Zhang1Полузащитник
- Нападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
40 Донкин УиллПолузащитник
-
32 Jiabao Ji
-
20 Yue Liu
-
14 Yuan Zhang2
-
-
17 Hao Fu
-
33 Yuezheng Du
-
-
23 Xingyu Wu
-
19 Yue Xu
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
История личных встреч
Далянь Ифан
Шэньчжэнь
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
9 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|7
|0.47
|Yin Shang
|4
|0.27
|Ян Ксиангчуанг
|2
|0.13
|Yu Fei
|2
|0.13
|Guowen Sun
|2
|0.13
|Zhu Ting
|1
|0.07
|Цонев Борислав
|1
|0.07
|Wei Wu III
|1
|0.07
|Мамба Стрели
|1
|0.07
|Yupeng He
|1
|0.07
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|6 (1)
|0.4
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.13
|Лин Гао
|2
|0.13
|Shuai Pei
|2
|0.13
|Yeljan Shinar
|1
|0.07
|Алессандрини Ромен
|1
|0.07
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.07
|Юань Миньчэн
|1
|0.07
|Yue Xu
|1
|0.07
|Юнпо Ван
|0
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Haolun Mi
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пен Лю
|4
|0
|Yu Fei
|4
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Jiahui Huang
|3
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Yin Shang
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Xianjun Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|5
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Лим Чхэ-Мин
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Haolun Mi
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
21%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
5
45%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
24
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
4
17%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
2
20%
6
25%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Забито
23
19
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
6
26%
3
16%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
3
13%
5
26%
61-75
3
13%
1
5%
76-90
Пропущено
21
32
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
5%
4
13%
1-15
4
19%
3
9%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
3
14%
7
22%
46-60
4
19%
8
25%
61-75
7
33%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1
Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|16
|13
|0
|3
|34 - 12
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|15
|8
|5
|2
|22 - 14
|29
|5.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|7
|5
|3
|23 - 11
|26
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|8.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|9.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|11.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|16
|3
|1
|12
|11 - 26
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|5
|1
|1
|12 - 1
|16
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 18
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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