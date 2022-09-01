Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

87' Ачеампонг Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Юнпо Ван из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Yin Shang уходит с поля и его заменяет Tengda Wang

83' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Команда Далянь Ифан забила решающий гол в последние минуты игры!

82' Хорошую попытку сделал Мамба Стрели . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Yin Shang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Цонев Борислав пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

80' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

80' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Yin Shang возвращается на поле.

79' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Yin Shang получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Yin Shang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Shuai Pei совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Рефери не любит споров - именно за это Yin Shang сейчас получил желтую

75' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Г О О О О Л - Мамба Стрели забивает ударом с правой ноги!

73' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

70' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Yeljan Shinar оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Haolun Mi получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Haolun Mi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Матч возобновлен

60' Xianjun Wang получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' Лим Чхэ-Мин получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Юань Миньчэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Юнпо Ван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Yin Shang возвращается на поле.

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Yin Shang получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

47' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля