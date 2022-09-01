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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Далянь Ифан
5:1
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
0:1
9' Гол
Yeljan Shinar
1:1
14' Гол
Yu Fei
32' Желтая карточка
Lei Tong
2:1
37' Гол
Yu Fei
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Haolun Mi
45' Желтая карточка
Yuanyi Li
3:1
46' Гол
Линь Лянмин
60' Желтая карточка
Лим Чхэ-Мин
60' Желтая карточка
Xianjun Wang
4:1
73' Гол
Мамба Стрели
75' Желтая карточка
Yin Shang
76' Желтая карточка
Shuai Pei
5:1
82' Гол
Линь Лянмин
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Yeljan Shinar
(Haolun Mi)
14'
Yu Fei
1:1
32'
Lei Tong
 
37'
Yu Fei
2:1
41'
 
Haolun Mi
45'
 
Yuanyi Li
46'
 
Юань Миньчэн
Yuan Zhang1
46'
Линь Лянмин
(Цонев Борислав)
3:1
53'
 
Wai-Tsun Dai
Haofeng Xu
60'
 
Лим Чхэ-Мин
60'
Xianjun Wang
 
68'
Мамба Стрели
Ян Ксиангчуанг
 
72'
Longchang Lin
Jiahui Huang
 
73'
Мамба Стрели
4:1
75'
Yin Shang
 
76'
 
Shuai Pei
78'
 
Yuan Zhang2
Shuai Pei
82'
Линь Лянмин
(Yu Fei)
5:1
85'
Tengda Wang
Yin Shang
 
85'
Yaopeng Wang
Линь Лянмин
 

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

30
Yan
Wu
16
Lei
Tong
14
Jiahui
Huang
6
Xianjun
Wang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
23
Yin
Shang
10
Цонев
Борислав
31
Пен
Лю
7
Линь
Лянмин
39
Ян
Ксиангчуанг
24
Дун
Хэнъи
2
Yeljan
Shinar
13
Haofeng
Xu
5
Лим
Чхэ-Мин
25
Haolun
Mi
39
Юнпо
Ван
6
Shuai
Pei
28
Yuanyi
Li
11
Yuan
Zhang1
7
Ачеампонг
Франк
29
Лин
Гао
Далянь Ифан
4-1-4-1
Шэньчжэнь
4-4-2

История личных встреч

Далянь Ифан
Шэньчжэнь

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
9 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:3
С
3:2
С
2:0
С
1:2
ПЛК
0:1
ПЛК
2:1
ПЛК
2:0
ПЛК
0:1
ПЛК
1:0
ПЛК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 7 0.47
Yin Shang 4 0.27
Ян Ксиангчуанг 2 0.13
Yu Fei 2 0.13
Guowen Sun 2 0.13
Zhu Ting 1 0.07
Цонев Борислав 1 0.07
Wei Wu III 1 0.07
Мамба Стрели 1 0.07
Yupeng He 1 0.07
Пен Лю 0 0
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 6 (1) 0.4
Wai-Tsun Dai 2 0.13
Лин Гао 2 0.13
Shuai Pei 2 0.13
Yeljan Shinar 1 0.07
Алессандрини Ромен 1 0.07
Лим Чхэ-Мин 1 0.07
Юань Миньчэн 1 0.07
Yue Xu 1 0.07
Юнпо Ван 0 0
Чжипэн Цзян 0 0
Yuanyi Li 0 0
Haolun Mi 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пен Лю 4 0
Yu Fei 4 0
Longchang Lin 3 0
Jiahui Huang 3 0
Lei Tong 2 0
Yupeng He 2 0
Yin Shang 2 0
Hui Xie 2 0
Guowen Sun 0 1
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Чжан Чонг 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Zhenao Wang 1 0
Xianjun Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 5 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Лим Чхэ-Мин 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Haolun Mi 1 0
Чжан Лу 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
21%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
5
45%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
24
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
4
17%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
2
20%
6
25%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

23
19
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
6
26%
3
16%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
3
13%
5
26%
61-75
3
13%
1
5%
76-90

Пропущено

21
32
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
5%
4
13%
1-15
4
19%
3
9%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
3
14%
7
22%
46-60
4
19%
8
25%
61-75
7
33%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1
Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 15 8 5 2 22 - 14 29
5. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
6. Чжэцзян Профессионал 15 7 5 3 23 - 11 26
7. Мэйчжоу Хакка 15 7 5 3 22 - 15 26
8. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 16 3 1 12 11 - 26 10
17. Хэбей Форчун 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
3. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
5. Мэйчжоу Хакка 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Чжэцзян Профессионал 7 5 1 1 12 - 1 16
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
9. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 18 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • 93'
    Haolun Mi ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Yuan Zhang из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Цонев Борислав
  • 92'
    Yuan Zhang пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
  • 91'
    Мамба Стрели пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем
  • 91'
    Удар от ворот произведет Далянь Ифан
  • 91'
    Wai-Tsun Dai решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Далянь Ифан: 49%, Шэньчжэнь: 51%.
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