1:3
Итог доп. времени
0'
51' Желтая карточкаИино Нанасэи
59' Желтая карточкаМакино Томоаки
1:0
64' ГолЮруки Коя
1:1
66' ГолБэрроу Моду
83' Желтая карточкаЯмагути Хотару
90' Желтая карточкаYusei Ozaki
1:2
104' ГолGustavo Souza III
105' Желтая карточкаТулер Матеус
105' Желтая карточкаGustavo Souza III
1:3
120' ГолМун Сон-Мин
Ход матча
51'
59'
62'
64'
1:0
66'
1:1
83'
90'
99'
104'
1:2
105'
105'
110'
120'
1:3
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 9
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
34
Yusei
Ozaki
24
Сакаи
Готоку
31
Накасака
Юя
7
Гоке
Юта
41
Ода
Ютаро
95
Ким
Мун-Хван
23
Ким
Чжин-Су
13
Ким
Бо-Ген
11
Бэрроу
Моду
21
Сон
Мин-Гю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Yusei OzakiЗащитник
- Защитник
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Накасака ЮяПолузащитник
-
7 Гоке ЮтаНападающий
- Нападающий
-
41 Ода ЮтароНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хацусэ РёЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Тулер МатеусЗащитник
-
25 Осаки ЛеоПолузащитник
-
20 Иноуэ СионПолузащитник
- Нападающий
-
16 Юруки КояНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Takayuki Yoshida
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Ким Мун-ХванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ким Чжин-СуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ким Бо-ГенПолузащитник
-
11 Бэрроу МодуПолузащитник
-
21 Сон Мин-ГюНападающий
- Запасные игроки
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
-
97 Ким Чжин-ГюПолузащитник
-
14 Ли Сын-КиПолузащитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Sang-sik Kim
Бомбардиры внутри турнира
Виссел Кобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юруки Коя
|1
|0.5
|Иино Нанасэи
|1
|0.5
|Ода Ютаро
|1
|0.5
|Сасаки Даидзю
|1 (1)
|0.5
|Ямагути Хотару
|0
|0
Чонбук Хендай Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэрроу Моду
|1
|0.5
|Gustavo Souza III
|1
|0.5
|Ким Чжин-Гю
|1
|0.5
|Сон Мин-Гю
|1
|0.5
|Хан Ге-Вон
|0
|0
Карточки
Виссел Кобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макино Томоаки
|1
|0
|Ямагути Хотару
|1
|0
|Кобаяси Юки
|1
|0
|Осаки Лео
|1
|0
|Тулер Матеус
|1
|0
|Иино Нанасэи
|1
|0
|Yusei Ozaki
|1
|0
Чонбук Хендай Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юн Ен-Сон
|1
|0
|Рю Чжэ-Мун
|1
|0
|Gustavo Souza III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виссел Кобе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Виссел Кобе - Йокогама Маринос 3:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 0:2 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 1:0 Серезо Осака - Виссел Кобе 3:0
Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:2 Виссел Кобе - Касива Рейсол 0:1 Касима Антлерс - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Касива Рейсол 2:1 Джубило Ивата - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Симидзу С-Палс 2:1 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Виссел Кобе - Ренофа Ямагути 2:1 Касива Рейсол - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Каталлер Тояма 3:2 Виссел Кобе - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Виссел Кобе - Джубило Ивата 0:0 Сёнан Бельмаре - Виссел Кобе 2:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 0:1 Виссел Кобе - Саган Тосу 4:0
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 3:1 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1
Канвон - Чонбук Хендай Моторс 2:1 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Сеонам 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед 2:2 Сеул - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Санджу Санму - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 3:0 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 2:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Хендай Моторс 1:3 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 0:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Ситизен 1:0 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Похан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Канвон 1:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:1