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Лига чемпионов АФК

2022
Виссел Кобе
1:3
Итог доп. времени
Чонбук Хендай Моторс
0'
51' Желтая карточка
Иино Нанасэи
59' Желтая карточка
Макино Томоаки
1:0
64' Гол
Юруки Коя
1:1
66' Гол
Бэрроу Моду
83' Желтая карточка
Ямагути Хотару
90' Желтая карточка
Yusei Ozaki
1:2
104' Гол
Gustavo Souza III
105' Желтая карточка
Тулер Матеус
105' Желтая карточка
Gustavo Souza III
1:3
120' Гол
Мун Сон-Мин

Ход матча

27'
 
Ким Чжин-Гю
Ким Бо-Ген
46'
 
Gustavo Souza III
Хан Ге-Вон
46'
Иино Нанасэи
Ода Ютаро
 
51'
Иино Нанасэи
 
59'
Макино Томоаки
 
62'
Юруки Коя
Накасака Юя
 
64'
Юруки Коя
1:0
65'
 
Ли Сын-Ки
Seong-Ung Mae
65'
 
Мун Сон-Мин
Сон Мин-Гю
66'
1:1
Бэрроу Моду
(Gustavo Souza III)
74'
Муто Йосинори
Гоке Юта
 
74'
Осаки Лео
Кобаяси Юки III
 
74'
Тулер Матеус
Макино Томоаки
 
83'
Ямагути Хотару
 
90'
Yusei Ozaki
 
91'
Ямакава Тэцуси
Yusei Ozaki
 
99'
 
Ку Чжа-Рен
Юн Ен-Сон
104'
1:2
Gustavo Souza III
(Бэрроу Моду)
105'
Тулер Матеус
 
105'
 
Gustavo Souza III
110'
 
Рю Чжэ-Мун
Бэрроу Моду
120'
1:3
Мун Сон-Мин

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Маэкава
Дайя
14
Макино
Томоаки
34
Yusei
Ozaki
3
Кобаяси
Юки
24
Сакаи
Готоку
5
Ямагути
Хотару
49
Кобаяси
Юки
III
31
Накасака
Юя
7
Гоке
Юта
30
Мугоша
Стефан
41
Ода
Ютаро
1
Ли
Бум-Су
95
Ким
Мун-Хван
4
Jin-Seob
Park
5
Юн
Ен-Сон
23
Ким
Чжин-Су
8
Пэк
Сын-Хо
28
Seong-Ung
Mae
7
Хан
Ге-Вон
13
Ким
Бо-Ген
11
Бэрроу
Моду
21
Сон
Мин-Гю
Виссел Кобе
4-3-3
Чонбук Хендай Моторс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юруки Коя 1 0.5
Иино Нанасэи 1 0.5
Ода Ютаро 1 0.5
Сасаки Даидзю 1 (1) 0.5
Ямагути Хотару 0 0
Чонбук Хендай Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэрроу Моду 1 0.5
Gustavo Souza III 1 0.5
Ким Чжин-Гю 1 0.5
Сон Мин-Гю 1 0.5
Хан Ге-Вон 0 0

Карточки

Виссел Кобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макино Томоаки 1 0
Ямагути Хотару 1 0
Кобаяси Юки 1 0
Осаки Лео 1 0
Тулер Матеус 1 0
Иино Нанасэи 1 0
Yusei Ozaki 1 0
Чонбук Хендай Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юн Ен-Сон 1 0
Рю Чжэ-Мун 1 0
Gustavo Souza III 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Виссел Кобе - Йокогама Маринос 3:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 0:2 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 1:0 Серезо Осака - Виссел Кобе 3:0
Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:2 Виссел Кобе - Касива Рейсол 0:1 Касима Антлерс - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Касива Рейсол 2:1 Джубило Ивата - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Симидзу С-Палс 2:1 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Урава Редс 0:1 Виссел Кобе - Ренофа Ямагути 2:1 Касива Рейсол - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Каталлер Тояма 3:2 Виссел Кобе - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Виссел Кобе - Джубило Ивата 0:0 Сёнан Бельмаре - Виссел Кобе 2:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 0:1 Виссел Кобе - Саган Тосу 4:0
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 3:1 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1
Канвон - Чонбук Хендай Моторс 2:1 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Сеонам 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед 2:2 Сеул - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Санджу Санму - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 3:0 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 2:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Хендай Моторс 1:3 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 0:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Ситизен 1:0 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Похан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Канвон 1:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:1
1/8 финала
3 Виссел Кобе
2 Йокогама Маринос
1 Тэгу
2 Чонбук Хендай Моторс
0 Джохор Дарул Такзим
5 Урава Редс
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?
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4 Бангкок Гласс
0 Китчи
1/4 финала
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?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Дополнительное время
  • 124'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • Описание гола
    122'
    ГОООООЛ - Мун Сон-Мин забивает
  • 110'
    Бэрроу Моду уходит с поля. Рю Чжэ-Мун выходит вместо него
  • Свисток
    108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Желтая карточка
    107'
    Gustavo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    107'
    Тулер Матеус получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Описание гола
    104'
    ГОООООЛ - Gustavo забивает
  • 99'
    Юн Ен-Сон уходит с поля. Ку Чжа-Рен выходит вместо него
  • 91'
    Yusei Ozaki уходит с поля. Ямакава Тэцуси выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    • 46'
      Хан Ге-Вон уходит с поля. Gustavo выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 27'
      Ким Бо-Ген уходит с поля. Ким Чжин-Гю выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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