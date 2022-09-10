2:1
Второй тайм: 87'
0'
1:0
11' ГолКано Херман
1:1
51' ГолТьяго Гальярдо
2:1
57' ГолКано Херман
58' Желтая карточкаRobson IV
66' Желтая карточкаMoises Vieira
85' Желтая карточкаТьяго Гальярдо
Ход матча
11'
1:0
46'
51'
57'
2:1
58'
66'
85'
86'
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
7
Андре
20
Yago
I
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
4
Тити
17
Jose
Welison
88
Саша
Лукас
14
Ronald
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Мело ФелипеПолузащитник
-
15 КристианоНападающий
-
16 МаррониНападающий
- Нападающий
-
-
31 Calegari
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Habraao
-
11 Romarinho3
-
2 Tinga I
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Флуминенсе
Форталеза
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|15
|0.58
|Jhon Arias
|5
|0.19
|Маноэл
|4
|0.15
|Гансо Пауло
|3 (1)
|0.12
|Виллиан Сикейра
|3
|0.12
|Энрике Луис
|2
|0.08
|Matheus Martins
|2
|0.08
|Caio Paulista
|1
|0.04
|Samuel VII
|1
|0.04
|Андре
|1
|0.04
|Натан Аллан
|1
|0.04
|Fred II
|1
|0.04
|Michel Araujo
|0
|0
|Нонато Густаво
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Кристиано
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.23
|Robson IV
|4
|0.15
|Picachu
|4 (1)
|0.15
|Romarinho3
|2
|0.08
|Эркулес
|2
|0.08
|Juninho Capixaba
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Emanuel Britez
|1
|0.04
|Lucas Crispim
|1
|0.04
|Jose Welison
|1
|0.04
|Habraao
|1
|0.04
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|7
|1
|Браз Давид
|2
|2
|Нонато Густаво
|3
|1
|Мело Фелипе
|4
|0
|Гансо Пауло
|4
|0
|Jhon Arias
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Маноэл
|3
|0
|Caio Paulista
|3
|0
|Huan Nino2
|3
|0
|Маррони
|1
|1
|Виллиан Сикейра
|2
|0
|Luccas Claro
|2
|0
|Веллингтон III
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Fred II
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Robson IV
|5
|0
|Juninho Capixaba
|5
|0
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Jose Welison
|3
|0
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
16
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
6
24%
2
13%
1-15
2
8%
4
25%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
5
20%
3
19%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
6
40%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
3
21%
7
47%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
5
56%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Забито
38
25
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
7
18%
3
12%
1-15
5
13%
4
16%
16-30
7
18%
5
20%
31-45
2
5%
2
8%
46-60
8
21%
7
28%
61-75
9
24%
4
16%
76-90
Пропущено
29
24
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
1
3%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
9
31%
8
33%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
8
28%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2
Флуминенсе - Форталеза 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2
Форталеза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1
Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|14
|9
|2
|41 - 18
|51
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|26
|12
|10
|4
|41 - 25
|46
|3.
|Флуминенсе
|2:1
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|4.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|5.
|Коринтианс
|25
|12
|7
|6
|29 - 24
|43
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|6
|7
|30 - 28
|42
|7.
|Атлетико Минейро
|26
|10
|10
|6
|34 - 29
|40
|8.
|Америка Минейро
|25
|10
|5
|10
|22 - 25
|35
|9.
|Гойяс
|25
|9
|8
|8
|28 - 31
|35
|10.
|Сантос
|26
|8
|10
|8
|29 - 24
|34
|11.
|Ред Булл Брагантино
|26
|8
|9
|9
|36 - 33
|33
|12.
|Сеара
|26
|6
|13
|7
|26 - 26
|31
|13.
|Форталеза
|1:2
|26
|8
|6
|12
|24 - 28
|30
|14.
|Ботафого Рибейрао
|25
|8
|6
|11
|25 - 30
|30
|15.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|32 - 30
|30
|16.
|Куяба
|26
|6
|8
|12
|17 - 25
|26
|17.
|Коритиба Парана
|25
|7
|4
|14
|26 - 41
|25
|18.
|Аваи
|25
|6
|6
|13
|24 - 38
|24
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|5
|7
|13
|23 - 38
|22
|20.
|Жувентуде
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|2:1
|14
|9
|2
|3
|27 - 15
|29
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|3.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|4.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|8.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Куяба
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|17.
|Форталеза
|1:2
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|18.
|Сеара
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|19.
|Ботафого Рибейрао
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|3.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|4.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|7.
|Флуминенсе
|2:1
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|1:2
|13
|5
|0
|8
|15 - 19
|15
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|11.
|Гойяс
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Сантос
|13
|2
|6
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Ред Булл Брагантино
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|15.
|Сан-Паулу
|13
|1
|8
|4
|12 - 16
|11
|16.
|Куяба
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|12
|1
|4
|7
|8 - 24
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Флуминенсе
|Кано Херман
|15
|0
|3
|2.
|Гойяс
|Раул Педро
|14
|1
|1
|3.
|Аваи
|Bissoli
|12
|7
|0
|4.
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|11
|1
|1
|5.
|Сантос
|Marcos Leonardo
|9
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|10
|1
|2.
|Аваи
|Bruno Silva II
|8
|1
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|Hayner
|8
|1
|4.
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|8
|1
|5.
|Сеара
|Ричардсон
|8
|1