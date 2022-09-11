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Бразилия: Серия A
2022

Флуминенсе
2:1
Конец матча
Форталеза
0'
1:0
11' Гол
Кано Херман
1:1
51' Гол
Тьяго Гальярдо
2:1
57' Гол
Кано Херман
58' Желтая карточка
Robson IV
66' Желтая карточка
Moises Vieira
85' Желтая карточка
Тьяго Гальярдо
90'+6
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
70
Caio
Paulista
7
Андре
20
Yago
I
37
Matheus
Martins
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
16
Fernando
Miguel
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
17
Jose
Welison
88
Саша
Лукас
14
Ronald
91
Тьяго
Гальярдо
21
Moises
Vieira
7
Robson
IV
Флуминенсе
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Форталеза

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:2
К
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 15 0.58
Jhon Arias 5 0.19
Маноэл 4 0.15
Гансо Пауло 3 (1) 0.12
Виллиан Сикейра 3 0.12
Энрике Луис 2 0.08
Matheus Martins 2 0.08
Caio Paulista 1 0.04
Samuel VII 1 0.04
Андре 1 0.04
Натан Аллан 1 0.04
Fred II 1 0.04
Michel Araujo 0 0
Нонато Густаво 0 0
Веллингтон III 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Кристиано 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.23
Robson IV 4 0.15
Picachu 4 (1) 0.15
Romarinho3 2 0.08
Эркулес 2 0.08
Juninho Capixaba 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Emanuel Britez 1 0.04
Lucas Crispim 1 0.04
Jose Welison 1 0.04
Habraao 1 0.04
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 7 1
Браз Давид 2 2
Нонато Густаво 3 1
Мело Фелипе 4 0
Гансо Пауло 4 0
Jhon Arias 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Маноэл 3 0
Caio Paulista 3 0
Huan Nino2 3 0
Маррони 1 1
Виллиан Сикейра 2 0
Luccas Claro 2 0
Веллингтон III 2 0
Yago I 2 0
Fred II 1 0
Фабио Лопес 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Натан Аллан 1 0
Samuel VII 1 0
Michel Araujo 1 0
Calegari 1 0
Matheus Martins 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Robson IV 5 0
Juninho Capixaba 5 0
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Тьяго Гальярдо 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Фелипе 2 1
Jose Welison 3 0
Lucas Crispim 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Fernando Miguel 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Ландасури Антони 1 0
Moises Vieira 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
17
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
7
26%
2
12%
1-15
2
7%
4
24%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
5
19%
3
18%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
6
35%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
20%
7
41%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
5
56%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Забито

40
26
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
8
20%
3
12%
1-15
5
13%
4
15%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
3
8%
3
12%
46-60
8
20%
7
27%
61-75
9
23%
4
15%
76-90

Пропущено

30
26
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
1
3%
4
15%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
9
30%
8
31%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
8
27%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2
Флуминенсе - Форталеза 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2
Форталеза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1
Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 26 15 9 2 43 - 19 54
2. Интернасьонал Порту Алегре 26 12 10 4 41 - 25 46
3. Флуминенсе 26 13 6 7 40 - 30 45
4. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
5. Коринтианс 25 12 7 6 29 - 24 43
6. Атлетико Паранаэнсе 25 12 6 7 30 - 28 42
7. Атлетико Минейро 26 10 10 6 34 - 29 40
8. Америка Минейро 25 10 5 10 22 - 25 35
9. Гойяс 25 9 8 8 28 - 31 35
10. Сантос 26 8 10 8 29 - 24 34
11. Ред Булл Брагантино 26 8 9 9 36 - 33 33
12. Сеара 26 6 13 7 26 - 26 31
13. Форталеза 26 8 6 12 24 - 28 30
14. Ботафого Рибейрао 25 8 6 11 25 - 30 30
15. Сан-Паулу 25 6 12 7 32 - 30 30
16. Куяба 26 6 8 12 17 - 25 26
17. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
18. Аваи 25 6 6 13 24 - 38 24
19. Атлетико Гойяненсе 25 5 7 13 23 - 38 22
20. Жувентуде 26 3 9 14 20 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 14 9 2 3 27 - 15 29
2. Интернасьонал Порту Алегре 13 8 4 1 28 - 11 28
3. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
4. Палмейрас Сан-Паулу 13 8 3 2 25 - 11 27
5. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
6. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 13 5 4 4 19 - 15 19
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
16. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
17. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Сеара 13 3 6 4 13 - 14 15
19. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 13 5 6 2 15 - 14 21
3. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
9. Форталеза 13 5 0 8 15 - 19 15
10. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
11. Гойяс 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Сантос 13 2 6 5 9 - 12 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Ред Булл Брагантино 13 2 5 6 15 - 21 11
15. Сан-Паулу 13 1 8 4 12 - 16 11
16. Куяба 13 3 1 9 8 - 17 10
17. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 13 1 4 8 9 - 26 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Флуминенсе Кано Херман 15 0 3
2. Гойяс Раул Педро 14 1 1
3. Аваи Bissoli 12 7 0
4. Сан-Паулу Кальери Хонатан 11 1 1
5. Сантос Marcos Leonardo 9 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фламенго Габриэл Барбоза 10 1
2. Аваи Bruno Silva II 8 1
3. Атлетико Гойяненсе Hayner 8 1
4. Сеара Richard Almeida de Oliveira2 8 1
5. Сеара Ричардсон 8 1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Жозе Веилсон бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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