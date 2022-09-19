Тур: 27.
0:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
5'
1
Ренан
2
Dudu
V1
4
Klaus
10
Shaylon
12
Keiller
44
Витао
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
- Основной состав
-
1 РенанВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Лео ПерейраЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
12 Pedro Paulo
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Weverton3
-
36 Thauan Lara
-
17 David VI
-
77 Gustavo Maia
-
-
26 Estevao
-
5 Lizeiro
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал Порту Алегре
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|5
|0.19
|Diego Churin
|5
|0.19
|Marlon Freitas
|3 (1)
|0.11
|Luis Pereira III
|3
|0.11
|Airton Sousa
|2
|0.07
|Лео Перейра
|1
|0.04
|Gabriel Baralhas
|1
|0.04
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.04
|Shaylon
|1
|0.04
|Kelvin Giacobe
|1
|0.04
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Hayner
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
|Peglow
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.26
|Вандерсон
|6
|0.22
|Эденилсон дос Сантос
|5 (3)
|0.19
|Энрике Педро
|4 (2)
|0.15
|Де Пена Карлос
|3 (2)
|0.11
|Джонни
|3
|0.11
|Патрик Алан
|3
|0.11
|Бустос Фабрисио
|2
|0.07
|José Maurisio3
|2
|0.07
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.07
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hayner
|8
|1
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Luis Pereira III
|6
|0
|Edson III
|5
|0
|Фернандо Луис IV
|3
|1
|Willian Moraes
|4
|0
|Diego Churin
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Ramon XII
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Jefferson de Oliveira4
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Lucas Gazal
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Wanderson VIII
|1
|0
|Ренан
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Peglow
|1
|0
|Airton Sousa
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
5
38%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
12
28
7 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
17%
6
21%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
3
25%
7
25%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
4
33%
5
18%
76-90
Пропущено
24
11
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
3
13%
1
9%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
8
33%
2
18%
31-45
5
21%
3
27%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
3
13%
2
18%
76-90
Забито
26
41
11 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 17
9 Не забивали 4
2
8%
8
20%
1-15
3
12%
7
17%
16-30
6
23%
7
17%
31-45
4
15%
5
12%
46-60
3
12%
4
10%
61-75
8
31%
10
24%
76-90
Пропущено
37
25
22 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 15
4
11%
3
12%
1-15
6
16%
5
20%
16-30
12
32%
4
16%
31-45
6
16%
4
16%
46-60
3
8%
3
12%
61-75
6
16%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|27
|16
|9
|2
|44 - 19
|57
|2.
|Флуминенсе
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|27
|12
|11
|4
|41 - 25
|47
|4.
|Фламенго
|27
|13
|6
|8
|42 - 24
|45
|5.
|Коринтианс
|27
|12
|8
|7
|30 - 26
|44
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|12
|8
|7
|33 - 31
|44
|7.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|10
|7
|34 - 30
|40
|8.
|Америка Минейро
|27
|11
|6
|10
|23 - 25
|39
|9.
|Гойяс
|27
|9
|10
|8
|30 - 33
|37
|10.
|Ботафого Рибейрао
|27
|9
|7
|11
|27 - 30
|34
|11.
|Ред Булл Брагантино
|27
|8
|10
|9
|37 - 34
|34
|12.
|Сантос
|27
|8
|10
|9
|29 - 25
|34
|13.
|Сан-Паулу
|27
|7
|13
|7
|35 - 31
|34
|14.
|Форталеза
|27
|8
|7
|12
|25 - 29
|31
|15.
|Сеара
|27
|6
|13
|8
|26 - 28
|31
|16.
|Коритиба Парана
|27
|8
|4
|15
|28 - 43
|28
|17.
|Аваи
|27
|7
|7
|13
|26 - 39
|28
|18.
|Куяба
|27
|6
|9
|12
|19 - 27
|27
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|27
|5
|8
|14
|23 - 40
|23
|20.
|Жувентуде
|27
|3
|10
|14
|21 - 45
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|2.
|Флуминенсе
|14
|9
|2
|3
|27 - 15
|29
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|4.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|5.
|Америка Минейро
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|6.
|Фламенго
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|7.
|Коритиба Парана
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|9.
|Ред Булл Брагантино
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|10.
|Сантос
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|11.
|Аваи
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|12.
|Гойяс
|13
|5
|6
|2
|17 - 14
|21
|13.
|Сан-Паулу
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|14.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|15.
|Ботафого Рибейрао
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 14
|16
|17.
|Куяба
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|18.
|Форталеза
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|19.
|Сеара
|14
|3
|6
|5
|13 - 16
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|3.
|Флуминенсе
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|4.
|Фламенго
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|6.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|5
|3
|6
|13 - 20
|18
|8.
|Форталеза
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|9.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|13.
|Америка Минейро
|13
|3
|3
|7
|6 - 14
|12
|14.
|Сантос
|14
|2
|6
|6
|9 - 13
|12
|15.
|Куяба
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|16.
|Ред Булл Брагантино
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|18.
|Жувентуде
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|15 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Сантос
|Marcos Leonardo
|9 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 9
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Атлетико Гойяненсе
|Hayner
|1 8