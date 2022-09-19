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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 27.
Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 8'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
5' Желтая карточка
Klaus

Ход матча

5'
Klaus
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.71
3.34
2.22
Все Коэффициенты
1
Ренан
2
Dudu
V1
3
Lucas
Gazal
4
Klaus
6
Энрике
Артур
II
8
Rhaldney
Norberto
5
Willian
Moraes
7
Airton
Sousa
10
Shaylon
11
Wellington
Rato
9
Diego
Churin
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
10
Патрик
Алан
27
José
Maurisio3
35
Alexandre
Zurawski
28
Энрике
Педро
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал Порту Алегре

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
0:0
К
2:1
К
1:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 5 0.19
Diego Churin 5 0.19
Marlon Freitas 3 (1) 0.11
Luis Pereira III 3 0.11
Airton Sousa 2 0.07
Лео Перейра 1 0.04
Gabriel Baralhas 1 0.04
Jefferson de Oliveira4 1 0.04
Shaylon 1 0.04
Kelvin Giacobe 1 0.04
Фернандо Луис IV 0 0
Hayner 0 0
Dudu V1 0 0
Peglow 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.26
Вандерсон 6 0.22
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.19
Энрике Педро 4 (2) 0.15
Де Пена Карлос 3 (2) 0.11
Джонни 3 0.11
Патрик Алан 3 0.11
Бустос Фабрисио 2 0.07
José Maurisio3 2 0.07
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.07
Тайсон Фреда 1 0.04
Д'Алессандро Андрес 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Витао 1 0.04
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hayner 8 1
Gabriel Baralhas 7 0
Лео Перейра 6 0
Luis Pereira III 6 0
Edson III 5 0
Фернандо Луис IV 3 1
Willian Moraes 4 0
Diego Churin 3 0
Fernando Edson 3 0
Marlon Freitas 2 0
Ramon XII 2 0
Shaylon 2 0
Jefferson de Oliveira4 2 0
Wellington Rato 2 0
Энрике Артур II 0 1
Lucas Gazal 0 1
Роналдо 1 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Wanderson VIII 1 0
Ренан 1 0
Rickson 1 0
Dudu V1 1 0
Peglow 1 0
Airton Sousa 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 6 0
Тайсон Фреда 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Джонни 2 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
5
38%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

12
28
7 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
17%
6
21%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
3
25%
7
25%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
4
33%
5
18%
76-90

Пропущено

24
11
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
3
13%
1
9%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
8
33%
2
18%
31-45
5
21%
3
27%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Забито

26
41
11 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 17
9 Не забивали 4
2
8%
8
20%
1-15
3
12%
7
17%
16-30
6
23%
7
17%
31-45
4
15%
5
12%
46-60
3
12%
4
10%
61-75
8
31%
10
24%
76-90

Пропущено

37
25
22 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 15
4
11%
3
12%
1-15
6
16%
5
20%
16-30
12
32%
4
16%
31-45
6
16%
4
16%
46-60
3
8%
3
12%
61-75
6
16%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 27 16 9 2 44 - 19 57
2. Флуминенсе 27 14 6 7 42 - 31 48
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 27 12 11 4 41 - 25 47
4. Фламенго 27 13 6 8 42 - 24 45
5. Коринтианс 27 12 8 7 30 - 26 44
6. Атлетико Паранаэнсе 27 12 8 7 33 - 31 44
7. Атлетико Минейро 27 10 10 7 34 - 30 40
8. Америка Минейро 27 11 6 10 23 - 25 39
9. Гойяс 27 9 10 8 30 - 33 37
10. Ботафого Рибейрао 27 9 7 11 27 - 30 34
11. Ред Булл Брагантино 27 8 10 9 37 - 34 34
12. Сантос 27 8 10 9 29 - 25 34
13. Сан-Паулу 27 7 13 7 35 - 31 34
14. Форталеза 27 8 7 12 25 - 29 31
15. Сеара 27 6 13 8 26 - 28 31
16. Коритиба Парана 27 8 4 15 28 - 43 28
17. Аваи 27 7 7 13 26 - 39 28
18. Куяба 27 6 9 12 19 - 27 27
19. Атлетико Гойяненсе 0:0 27 5 8 14 23 - 40 23
20. Жувентуде 27 3 10 14 21 - 45 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
2. Флуминенсе 14 9 2 3 27 - 15 29
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 13 8 4 1 28 - 11 28
4. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
5. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
6. Фламенго 13 8 2 3 27 - 8 26
7. Коритиба Парана 14 8 2 4 18 - 12 26
8. Атлетико Паранаэнсе 13 7 5 1 20 - 11 26
9. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
10. Сантос 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
12. Гойяс 13 5 6 2 17 - 14 21
13. Сан-Паулу 13 5 5 3 21 - 15 20
14. Атлетико Минейро 13 5 4 4 19 - 15 19
15. Ботафого Рибейрао 14 4 4 6 12 - 12 16
16. Атлетико Гойяненсе 0:0 14 4 4 6 13 - 14 16
17. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
18. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
19. Сеара 14 3 6 5 13 - 16 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
3. Флуминенсе 13 5 4 4 15 - 16 19
4. Фламенго 14 5 4 5 15 - 16 19
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 4 7 3 13 - 14 19
6. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Атлетико Паранаэнсе 14 5 3 6 13 - 20 18
8. Форталеза 14 5 1 8 16 - 20 16
9. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
12. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
13. Америка Минейро 13 3 3 7 6 - 14 12
14. Сантос 14 2 6 6 9 - 13 12
15. Куяба 14 3 2 9 10 - 19 11
16. Ред Булл Брагантино 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Атлетико Гойяненсе 0:0 13 1 4 8 10 - 26 7
18. Жувентуде 13 1 4 8 9 - 26 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 15 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Сантос Marcos Leonardo 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 9
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 9
Флуминенсе Андре 1 8
Атлетико Гойяненсе Hayner 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Клаус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.71
3.34
2.22
Все Коэффициенты
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