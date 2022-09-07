  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
14' Желтая карточка
Helio Junio
1:0
17' Гол
Ademir Santos
1:1
31' Гол
Силва Адерлан
75' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
90' Желтая карточка
Carlos Eduardo III
90'+10
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
19
Ademir
Santos
8
Jair
II
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Ортис
Лео
21
Natan
6
Рамон
8
Эвангелиста
Лукас
23
Raul
González
II
7
Гимарайнс
Артур
11
Helio
Junio
16
Рамирес
Эрик
II
9
Alerrandro
Атлетико Минейро
4-1-4-1
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
4:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 9 (1) 0.35
Фернандес Игнасио 3 0.12
Саша Эдуардо 3 0.12
Keno 2 0.08
Сарачо Федерико 2 0.08
Кардек Алан 2 0.08
Саварино Джефферсон 2 0.08
Ademir Santos 2 0.08
Jair II 1 0.04
Варгас Эдуардо 1 0.04
Igor Rabello 1 0.04
Савио III 1 0.04
Ревер Умберто 1 0.04
Павон Кристиан 1 0.04
Rubens 1 0.04
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Guga3 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандидо Луан 7 (1) 0.27
Alerrandro 5 0.19
Гимарайнс Артур 4 0.15
Hyoran 3 0.12
Итало Хосе 3 0.12
Natan 2 0.08
Helio Junio 2 0.08
Marcos Vinicios 2 0.08
Эвангелиста Лукас 2 (1) 0.08
Силва Адерлан 1 0.04
Miguel Silveira dos Santos 1 0.04
Bruno Praxedes 1 0.04
Ортис Лео 1 0.04
Gabriel Novaes 1 0.04
Уртадо Хосе 0 0
Jadson 3 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 7 0
Аллан Соуза 6 0
Халк Живанилдо 5 0
Фернандес Игнасио 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Арана Гильерме 4 0
Алонсо Хуниор 3 0
Jair II 3 0
Ademir Santos 3 0
Эверсон 2 0
Keno 2 0
Rubens 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Calebe 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Helio Junio 7 0
Силва Адерлан 5 0
Jadson 3 5 0
Кандидо Луан 3 1
Рамирес Эрик II 1 2
Ортис Лео 4 0
Рамон 2 1
Natan 3 0
Carlos Eduardo III 3 0
Cleiton Schwengber 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Marcos Vinicios 3 0
Натан Рафаэл 2 0
Raul González II 2 0
Alerrandro 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Hyoran 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Gabriel Novaes 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Renan Victor 1 0
Kevin Lomonaco 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
18%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
6
29%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
7
41%
2
10%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
4
27%
6
27%
31-45
6
40%
1
5%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
3
21%
4
36%
76-90

Забито

32
37
14 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
4
13%
6
16%
1-15
3
9%
8
22%
16-30
7
22%
10
27%
31-45
8
25%
1
3%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
6
19%
8
22%
76-90

Пропущено

31
32
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
5
16%
1
3%
1-15
6
19%
6
19%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
5
16%
6
19%
46-60
2
6%
10
31%
61-75
10
32%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0
Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 25 14 9 2 41 - 18 51
2. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
3. Коринтианс 25 12 7 6 29 - 24 43
4. Интернасьонал Порту Алегре 25 11 10 4 40 - 25 43
5. Атлетико Паранаэнсе 25 12 6 7 30 - 28 42
6. Флуминенсе 25 12 6 7 38 - 29 42
7. Атлетико Минейро 26 10 10 6 34 - 29 40
8. Америка Минейро 25 10 5 10 22 - 25 35
9. Гойяс 25 9 8 8 28 - 31 35
10. Сантос 25 8 10 7 28 - 22 34
11. Ред Булл Брагантино 26 8 9 9 36 - 33 33
12. Форталеза 25 8 6 11 23 - 26 30
13. Ботафого Рибейрао 25 8 6 11 25 - 30 30
14. Сан-Паулу 25 6 12 7 32 - 30 30
15. Сеара 25 5 13 7 24 - 25 28
16. Куяба 25 6 8 11 17 - 24 26
17. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
18. Аваи 25 6 6 13 24 - 38 24
19. Атлетико Гойяненсе 25 5 7 13 23 - 38 22
20. Жувентуде 25 3 9 13 19 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
2. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
3. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
4. Интернасьонал Порту Алегре 12 7 4 1 27 - 11 25
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
6. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 13 5 4 4 19 - 15 19
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
16. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
17. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 13 5 6 2 15 - 14 21
3. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
9. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
10. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
11. Гойяс 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Сантос 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Ред Булл Брагантино 13 2 5 6 15 - 21 11
15. Сан-Паулу 13 1 8 4 12 - 16 11
16. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
17. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 12 1 4 7 8 - 24 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     