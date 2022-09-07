1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаHelio Junio
1:0
17' ГолAdemir Santos
1:1
31' ГолСилва Адерлан
75' Желтая карточкаФернандес Игнасио
90' Желтая карточкаCarlos Eduardo III
90'+10
Ход матча
14'
17'
1:0
31'
1:1
74'
84'
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
21
Natan
6
Рамон
11
Helio
Junio
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Calebe
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
6 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
48 Натан РафаэлЗащитник
-
-
-
-
45 Werik
-
5 Jadson 3
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|9 (1)
|0.35
|Фернандес Игнасио
|3
|0.12
|Саша Эдуардо
|3
|0.12
|Keno
|2
|0.08
|Сарачо Федерико
|2
|0.08
|Кардек Алан
|2
|0.08
|Саварино Джефферсон
|2
|0.08
|Ademir Santos
|2
|0.08
|Jair II
|1
|0.04
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Igor Rabello
|1
|0.04
|Савио III
|1
|0.04
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Rubens
|1
|0.04
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Guga3
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандидо Луан
|7 (1)
|0.27
|Alerrandro
|5
|0.19
|Гимарайнс Артур
|4
|0.15
|Hyoran
|3
|0.12
|Итало Хосе
|3
|0.12
|Natan
|2
|0.08
|Helio Junio
|2
|0.08
|Marcos Vinicios
|2
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|2 (1)
|0.08
|Силва Адерлан
|1
|0.04
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0.04
|Bruno Praxedes
|1
|0.04
|Ортис Лео
|1
|0.04
|Gabriel Novaes
|1
|0.04
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Jadson 3
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|7
|0
|Аллан Соуза
|6
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Helio Junio
|7
|0
|Силва Адерлан
|5
|0
|Jadson 3
|5
|0
|Кандидо Луан
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|2
|Ортис Лео
|4
|0
|Рамон
|2
|1
|Natan
|3
|0
|Carlos Eduardo III
|3
|0
|Cleiton Schwengber
|3
|0
|Bruno Praxedes
|3
|0
|Marcos Vinicios
|3
|0
|Натан Рафаэл
|2
|0
|Raul González II
|2
|0
|Alerrandro
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Gabriel Novaes
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0
|Renan Victor
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
18%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
6
29%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
7
41%
2
10%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
4
27%
6
27%
31-45
6
40%
1
5%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
3
21%
4
36%
76-90
Забито
32
37
14 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
4
13%
6
16%
1-15
3
9%
8
22%
16-30
7
22%
10
27%
31-45
8
25%
1
3%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
6
19%
8
22%
76-90
Пропущено
31
32
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
5
16%
1
3%
1-15
6
19%
6
19%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
5
16%
6
19%
46-60
2
6%
10
31%
61-75
10
32%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0
Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|14
|9
|2
|41 - 18
|51
|2.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|3.
|Коринтианс
|25
|12
|7
|6
|29 - 24
|43
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|25
|11
|10
|4
|40 - 25
|43
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|6
|7
|30 - 28
|42
|6.
|Флуминенсе
|25
|12
|6
|7
|38 - 29
|42
|7.
|Атлетико Минейро
|26
|10
|10
|6
|34 - 29
|40
|8.
|Америка Минейро
|25
|10
|5
|10
|22 - 25
|35
|9.
|Гойяс
|25
|9
|8
|8
|28 - 31
|35
|10.
|Сантос
|25
|8
|10
|7
|28 - 22
|34
|11.
|Ред Булл Брагантино
|26
|8
|9
|9
|36 - 33
|33
|12.
|Форталеза
|25
|8
|6
|11
|23 - 26
|30
|13.
|Ботафого Рибейрао
|25
|8
|6
|11
|25 - 30
|30
|14.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|32 - 30
|30
|15.
|Сеара
|25
|5
|13
|7
|24 - 25
|28
|16.
|Куяба
|25
|6
|8
|11
|17 - 24
|26
|17.
|Коритиба Парана
|25
|7
|4
|14
|26 - 41
|25
|18.
|Аваи
|25
|6
|6
|13
|24 - 38
|24
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|5
|7
|13
|23 - 38
|22
|20.
|Жувентуде
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|2.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|3.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|7
|4
|1
|27 - 11
|25
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|8.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Куяба
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|17.
|Форталеза
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|18.
|Ботафого Рибейрао
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|19.
|Сеара
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|3.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|4.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|7.
|Флуминенсе
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|11.
|Гойяс
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Сантос
|12
|2
|6
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Ред Булл Брагантино
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|15.
|Сан-Паулу
|13
|1
|8
|4
|12 - 16
|11
|16.
|Куяба
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|12
|1
|4
|7
|8 - 24
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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