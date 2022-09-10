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Бразилия: Серия A
2022

Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Конец матча
Куяба
0'
8' Желтая карточка
Joaquim
36' Желтая карточка
Andre1
58' Желтая карточка
Pepe4
1:0
68' Гол
Alexandre Zurawski
90' Желтая карточка
Тайсон Фреда
90'+9
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
23
Gabriel
Paulista
VIII
30
Джонни
10
Патрик
Алан
27
José
Maurisio3
11
Вандерсон
35
Alexandre
Zurawski
1
Heidemann
Joao
Carlos
2
Joao
Lucas2
3
Эмпереур
Алан
4
Marllon
6
Сидклей
Феррейра
5
Joaquim
7
Гава
Рафаэл
8
Marcao
VI
10
Pepe4
11
Andre1
9
Дейверсон
Силва
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-1-2
Куяба
4-1-4-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Куяба

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
КБ
4:1
КБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.27
Вандерсон 6 0.23
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.19
Энрике Педро 4 (2) 0.15
Де Пена Карлос 3 (2) 0.12
Джонни 3 0.12
Патрик Алан 3 0.12
Бустос Фабрисио 2 0.08
José Maurisio3 2 0.08
Мойзес Барбоза Роберто 2 0.08
Тайсон Фреда 1 0.04
Д'Алессандро Андрес 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Витао 1 0.04
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Филипе 3 (1) 0.12
Rodriguinho I 2 0.08
Валдивия Вандерсон 2 0.08
Alesson Batista 2 0.08
Uendel 1 0.04
Joaquim 1 0.04
Ewerthon VI 1 0.04
Jenison 1 0.04
Andre1 1 0.04
Gabriel Pirani 1 0.04
Дейверсон Силва 1 (1) 0.04
Elton V 1 (1) 0.04
Гедес Даниэл 0 0
Гава Рафаэл 0 0
Felipe Marques 0 0
Маркиньос XXIII 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 6 0
Тайсон Фреда 5 0
Мойзес Барбоза Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Джонни 2 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 7 1
Эмпереур Алан 5 1
Валдивия Вандерсон 4 1
Гава Рафаэл 2 1
Гедес Даниэл 3 0
Alesson Batista 3 0
Pepe4 3 0
Miguel Castro Rocha Igor6 3 0
Рейжерс Камило 2 0
Андре Филипе 2 0
Marllon 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Jenison 2 0
Andre1 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Heidemann Joao Carlos 1 0
Joaquim 1 0
Дейверсон Силва 1 0
Elton V 1 0
Kelvin Osorio 1 0
Felipe Marques 1 0
Gabriel Pirani 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
8
19 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
6
21%
2
25%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
7
25%
2
25%
31-45
2
7%
1
13%
46-60
2
7%
1
13%
61-75
5
18%
2
25%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
9%
3
18%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
10
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
40%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
4
57%
76-90

Забито

41
18
22 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
8
20%
3
17%
1-15
7
17%
2
11%
16-30
7
17%
4
22%
31-45
5
12%
2
11%
46-60
4
10%
1
6%
61-75
10
24%
6
33%
76-90

Пропущено

25
24
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
3
12%
3
13%
1-15
5
20%
4
17%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
6
24%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Куяба
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Куяба - Сан-Паулу 1:1 Куяба - Сантос 0:0 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Жувентуде 1:0
Флуминенсе - Куяба 1:0 Куяба - Форталеза 0:1 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 25 14 9 2 41 - 18 51
2. Интернасьонал Порту Алегре 26 12 10 4 41 - 25 46
3. Флуминенсе 2:1 26 13 6 7 40 - 30 45
4. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
5. Коринтианс 25 12 7 6 29 - 24 43
6. Атлетико Паранаэнсе 25 12 6 7 30 - 28 42
7. Атлетико Минейро 26 10 10 6 34 - 29 40
8. Америка Минейро 25 10 5 10 22 - 25 35
9. Гойяс 25 9 8 8 28 - 31 35
10. Сантос 26 8 10 8 29 - 24 34
11. Ред Булл Брагантино 26 8 9 9 36 - 33 33
12. Сеара 26 6 13 7 26 - 26 31
13. Форталеза 1:2 26 8 6 12 24 - 28 30
14. Ботафого Рибейрао 25 8 6 11 25 - 30 30
15. Сан-Паулу 25 6 12 7 32 - 30 30
16. Куяба 26 6 8 12 17 - 25 26
17. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
18. Аваи 25 6 6 13 24 - 38 24
19. Атлетико Гойяненсе 25 5 7 13 23 - 38 22
20. Жувентуде 25 3 9 13 19 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 2:1 14 9 2 3 27 - 15 29
2. Интернасьонал Порту Алегре 13 8 4 1 28 - 11 28
3. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
4. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
6. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 13 5 4 4 19 - 15 19
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
16. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
17. Форталеза 1:2 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Сеара 13 3 6 4 13 - 14 15
19. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 13 5 6 2 15 - 14 21
3. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
7. Флуминенсе 2:1 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
9. Форталеза 1:2 13 5 0 8 15 - 19 15
10. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
11. Гойяс 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Сантос 13 2 6 5 9 - 12 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Ред Булл Брагантино 13 2 5 6 15 - 21 11
15. Сан-Паулу 13 1 8 4 12 - 16 11
16. Куяба 13 3 1 9 8 - 17 10
17. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 12 1 4 7 8 - 24 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Флуминенсе Кано Херман 15 0 3
2. Гойяс Раул Педро 14 1 1
3. Аваи Bissoli 12 7 0
4. Сан-Паулу Кальери Хонатан 11 1 1
5. Сантос Marcos Leonardo 9 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фламенго Габриэл Барбоза 10 1
2. Аваи Bruno Silva II 8 1
3. Атлетико Гойяненсе Hayner 8 1
4. Сеара Richard Almeida de Oliveira2 8 1
5. Сеара Ричардсон 8 1
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