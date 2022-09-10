1:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаJoaquim
36' Желтая карточкаAndre1
58' Желтая карточкаPepe4
1:0
68' ГолAlexandre Zurawski
90' Желтая карточкаТайсон Фреда
90'+9
Ход матча
8'
36'
58'
62'
68'
70'
90'
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
4
Marllon
5
Joaquim
10
Pepe4
11
Andre1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
28 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 МикаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Weverton3
-
17 David VI
-
26 Estevao
-
5 Lizeiro
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
5 JoaquimПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Pepe4Полузащитник
-
11 Andre1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кафу ЖонатанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Андре ФилипеНападающий
- Нападающий
-
14 Paulo III
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Куяба
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.27
|Вандерсон
|6
|0.23
|Эденилсон дос Сантос
|5 (3)
|0.19
|Энрике Педро
|4 (2)
|0.15
|Де Пена Карлос
|3 (2)
|0.12
|Джонни
|3
|0.12
|Патрик Алан
|3
|0.12
|Бустос Фабрисио
|2
|0.08
|José Maurisio3
|2
|0.08
|Мойзес Барбоза Роберто
|2
|0.08
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андре Филипе
|3 (1)
|0.12
|Rodriguinho I
|2
|0.08
|Валдивия Вандерсон
|2
|0.08
|Alesson Batista
|2
|0.08
|Uendel
|1
|0.04
|Joaquim
|1
|0.04
|Ewerthon VI
|1
|0.04
|Jenison
|1
|0.04
|Andre1
|1
|0.04
|Gabriel Pirani
|1
|0.04
|Дейверсон Силва
|1 (1)
|0.04
|Elton V
|1 (1)
|0.04
|Гедес Даниэл
|0
|0
|Гава Рафаэл
|0
|0
|Felipe Marques
|0
|0
|Маркиньос XXIII
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Мойзес Барбоза Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|7
|1
|Эмпереур Алан
|5
|1
|Валдивия Вандерсон
|4
|1
|Гава Рафаэл
|2
|1
|Гедес Даниэл
|3
|0
|Alesson Batista
|3
|0
|Pepe4
|3
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|3
|0
|Рейжерс Камило
|2
|0
|Андре Филипе
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Ewerthon VI
|2
|0
|Ривас Кристиан
|2
|0
|Jenison
|2
|0
|Andre1
|2
|0
|Кафу Жонатан
|0
|1
|Heidemann Joao Carlos
|1
|0
|Joaquim
|1
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Elton V
|1
|0
|Kelvin Osorio
|1
|0
|Felipe Marques
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
8
19 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
6
21%
2
25%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
7
25%
2
25%
31-45
2
7%
1
13%
46-60
2
7%
1
13%
61-75
5
18%
2
25%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
9%
3
18%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
10
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
40%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
4
57%
76-90
Забито
41
18
22 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
8
20%
3
17%
1-15
7
17%
2
11%
16-30
7
17%
4
22%
31-45
5
12%
2
11%
46-60
4
10%
1
6%
61-75
10
24%
6
33%
76-90
Пропущено
25
24
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
3
12%
3
13%
1-15
5
20%
4
17%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
6
24%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Куяба
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Куяба - Сан-Паулу 1:1 Куяба - Сантос 0:0 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Жувентуде 1:0
Флуминенсе - Куяба 1:0 Куяба - Форталеза 0:1 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|14
|9
|2
|41 - 18
|51
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|26
|12
|10
|4
|41 - 25
|46
|3.
|Флуминенсе
|2:1
|26
|13
|6
|7
|40 - 30
|45
|4.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|5.
|Коринтианс
|25
|12
|7
|6
|29 - 24
|43
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|6
|7
|30 - 28
|42
|7.
|Атлетико Минейро
|26
|10
|10
|6
|34 - 29
|40
|8.
|Америка Минейро
|25
|10
|5
|10
|22 - 25
|35
|9.
|Гойяс
|25
|9
|8
|8
|28 - 31
|35
|10.
|Сантос
|26
|8
|10
|8
|29 - 24
|34
|11.
|Ред Булл Брагантино
|26
|8
|9
|9
|36 - 33
|33
|12.
|Сеара
|26
|6
|13
|7
|26 - 26
|31
|13.
|Форталеза
|1:2
|26
|8
|6
|12
|24 - 28
|30
|14.
|Ботафого Рибейрао
|25
|8
|6
|11
|25 - 30
|30
|15.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|32 - 30
|30
|16.
|Куяба
|26
|6
|8
|12
|17 - 25
|26
|17.
|Коритиба Парана
|25
|7
|4
|14
|26 - 41
|25
|18.
|Аваи
|25
|6
|6
|13
|24 - 38
|24
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|5
|7
|13
|23 - 38
|22
|20.
|Жувентуде
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|2:1
|14
|9
|2
|3
|27 - 15
|29
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|3.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|4.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|8.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Куяба
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|17.
|Форталеза
|1:2
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|18.
|Сеара
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|19.
|Ботафого Рибейрао
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|3.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|4.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|7.
|Флуминенсе
|2:1
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|1:2
|13
|5
|0
|8
|15 - 19
|15
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|11.
|Гойяс
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Сантос
|13
|2
|6
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Ред Булл Брагантино
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|15.
|Сан-Паулу
|13
|1
|8
|4
|12 - 16
|11
|16.
|Куяба
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|12
|1
|4
|7
|8 - 24
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Флуминенсе
|Кано Херман
|15
|0
|3
|2.
|Гойяс
|Раул Педро
|14
|1
|1
|3.
|Аваи
|Bissoli
|12
|7
|0
|4.
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|11
|1
|1
|5.
|Сантос
|Marcos Leonardo
|9
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|10
|1
|2.
|Аваи
|Bruno Silva II
|8
|1
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|Hayner
|8
|1
|4.
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|8
|1
|5.
|Сеара
|Ричардсон
|8
|1