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Барселона
 
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Манчестер Сити
Прогнозы 319
Барселона 55.2% (176)
X 22.6% (72)
Манчестер Сити 22.3% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Манчестер Сити
2.50
4.50
2.87
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Новости
Барселона
Манчестер Сити

История личных встреч

Барселона
Манчестер Сити

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:2
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2
Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1
Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2022, осталось 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 319
Барселона 55.2% (176)
X 22.6% (72)
Манчестер Сити 22.3% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Манчестер Сити
2.50
4.50
2.87
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Барселона - Манчестер Сити онлайн

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Прогнозы на матч Барселона - Манчестер Сити

Исход игры
Барселона
56.3% (197)
Ничья
22.3% (78)
Манчестер Сити
21.4% (75)
Тотал 2.5
Больше
79.44% (85)
Меньше
20.56% (22)
Обе команды забьют
Да
95.33% (102)
Нет
4.67% (5)
Популярный счёт
2:2 Ничья
8.6% (30)
2:1 Барселона
7.4% (26)
1:1 Ничья
5.1% (18)
1:2 Манчестер Сити
4% (14)
3:2 Барселона
1.1% (4)
3:3 Ничья
1.1% (4)
2:3 Манчестер Сити
0.9% (3)
0:1 Манчестер Сити
0.6% (2)
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Барселона
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