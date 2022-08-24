Позже
- Основной состав
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
22 Рафинья ДиасНападающий
-
23 _Kounde J.
-
11 _Torres F.
- Запасные игроки
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Торре ПаблоПолузащитник
-
14 Депай МемфисНападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Основной состав
-
18 _Ortega S.Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
19 _Alvarez J.
-
47 _Foden P.
-
21 _Gomez S.
-
82 _Lewis R.
-
26 _Mahrez R.
-
80 _Palmer C.
-
20 _Silva B.
-
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 _Bobb O.
-
-
-
-
-
79 _Mbete L.
-
-
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
История личных встреч
Барселона
Манчестер Сити
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2
Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1
Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2
Прогнозы на матч Барселона - Манчестер Сити
Исход игры
Барселона
56.3% (197)
Ничья
22.3% (78)
Манчестер Сити
21.4% (75)
Тотал 2.5
Больше
79.44% (85)
Меньше
20.56% (22)
Обе команды забьют
Да
95.33% (102)
Нет
4.67% (5)
Популярный счёт
2:2 Ничья
8.6% (30)
2:1 Барселона
7.4% (26)
1:1 Ничья
5.1% (18)
1:2 Манчестер Сити
4% (14)
3:2 Барселона
1.1% (4)
3:3 Ничья
1.1% (4)
2:3 Манчестер Сити
0.9% (3)
0:1 Манчестер Сити
0.6% (2)
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