Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

43' Г О О О О Л - Brian Leonel Blando бьет в цель!

40' Fabio Pereyra получил желтую карточку от судьи

33' Ригамонти Сесар получил желтую карточку от судьи

10' Г О О О О Л - Алехандро Мартинес бьет в цель!