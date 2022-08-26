2:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолМартинес Алекс
33' Желтая карточкаРигамонти Сесар
1:1
35' ПенальтиЖозе Густаво Санд
40' Желтая карточкаFabio Pereyra
1:2
43' ГолBrian Leonel Blando
51' Желтая карточкаFranco Sbutoni
2:2
54' ГолRenzo Lopez
58' Желтая карточкаMatias Di Benedetto
60' Желтая карточкаBrian Leonel Blando
90'+5
Ход матча
10'
1:0
33'
35'
40'
43'
51'
54'
2:2
12
Jonathan
Bay
10
Hernan
Lopez
31
Renzo
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
-
11 Deian Veron
-
36 Jose Amado
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
39 Julio Soler
-
-
-
30 Ivan Cazal
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Ланус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|4
|0.25
|Мартинес Алекс
|4 (3)
|0.25
|Риано Клаудио
|3
|0.19
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.13
|Jesus Soraire
|2
|0.13
|Hernan Lopez
|1
|0.06
|Christian Torres
|1
|0.06
|Deian Veron
|1
|0.06
|Jose Amado
|1
|0.06
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|3
|0.19
|Жозе Густаво Санд
|3 (2)
|0.19
|Braian Aguirre
|2
|0.13
|Весприни Матиас
|1
|0.06
|Victor Malcorra
|1
|0.06
|Brian Leonel Blando
|1
|0.06
|Lucas Varaldo
|1
|0.06
|Franco Ortellado
|1
|0.06
|Mateo Sanabria
|1
|0.06
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Franco Orozco
|0
|0
|Franco Troyansky
|0
|0
|Luciano Boggio
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|4
|0
|Jesus Soraire
|4
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|4
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Fabio Pereyra
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Риано Клаудио
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Paulo Fabian Lima
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|5
|1
|Braian Aguirre
|5
|0
|Julian Aude
|1
|2
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Акоста Лаутаро
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Жозе Густаво Санд
|2
|0
|Brian Leonel Blando
|2
|0
|Franco Ortellado
|2
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Паскини Николас
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Luciano Boggio
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
5
45%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
19
15
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
6
40%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Пропущено
23
23
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
6
26%
2
9%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
1
4%
5
22%
61-75
5
22%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0
Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Ланус
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1
Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|15
|9
|5
|1
|18 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|8
|5
|2
|16 - 7
|29
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|22 - 13
|24
|8.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|9.
|Сан-Лоренсо
|15
|5
|8
|2
|21 - 16
|23
|10.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|11.
|Атлетико Платенсе
|15
|5
|7
|3
|15 - 13
|22
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|15.
|Банфилд
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|19.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|3
|7
|11 - 15
|18
|20.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|21.
|Сармиенто
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|22.
|Барракас Централь
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|23.
|Дефенса и Хустисия
|15
|3
|6
|6
|12 - 17
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|26.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|27.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|12.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|14.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|15.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|16.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|20.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|28.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|17.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|18.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|19.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|20.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|22.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|23.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|26.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес