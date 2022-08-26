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Аргентина: Лига професьональ

2022
Сентраль Кордоба Росарио
2:2
Конец матча
Ланус
0'
1:0
10' Гол
Мартинес Алекс
33' Желтая карточка
Ригамонти Сесар
1:1
35' Пенальти
Жозе Густаво Санд
40' Желтая карточка
Fabio Pereyra
1:2
43' Гол
Brian Leonel Blando
51' Желтая карточка
Franco Sbutoni
2:2
54' Гол
Renzo Lopez
58' Желтая карточка
Matias Di Benedetto
60' Желтая карточка
Brian Leonel Blando
90'+5
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
27
Nicolas
Linares
8
Jesus
Soraire
10
Hernan
Lopez
7
Мартинес
Алекс
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
31
Renzo
Lopez
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
33
Агилар
Фелипе
2
Jonathan
Cabral
3
Julian
Aude
34
Facundo
Perez
5
Tomas
Belmonte
8
Luciano
Boggio
27
Brian
Leonel
Blando
9
Жозе
Густаво
Санд
20
Franco
Troyansky
Сентраль Кордоба Росарио
4-2-3-1
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Ланус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
3:3
ЛП
2:1
К
1:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 4 0.25
Мартинес Алекс 4 (3) 0.25
Риано Клаудио 3 0.19
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.13
Jesus Soraire 2 0.13
Hernan Lopez 1 0.06
Christian Torres 1 0.06
Deian Veron 1 0.06
Jose Amado 1 0.06
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 3 0.19
Жозе Густаво Санд 3 (2) 0.19
Braian Aguirre 2 0.13
Весприни Матиас 1 0.06
Victor Malcorra 1 0.06
Brian Leonel Blando 1 0.06
Lucas Varaldo 1 0.06
Franco Ortellado 1 0.06
Mateo Sanabria 1 0.06
Tomas Belmonte 0 0
Franco Orozco 0 0
Franco Troyansky 0 0
Luciano Boggio 0 0
Samuel Careaga 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 4 0
Jesus Soraire 4 0
Francisco Gonzalez Metilli 4 0
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Matias Di Benedetto 3 0
Jonathan Bay 3 0
Fabio Pereyra 3 0
Deian Veron 1 1
Риано Клаудио 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Nicolas Linares 2 0
Hernan Lopez 1 0
Paulo Fabian Lima 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 5 1
Braian Aguirre 5 0
Julian Aude 1 2
Maximiliano Gonzalez 2 1
Акоста Лаутаро 3 0
Tomas Belmonte 3 0
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Жозе Густаво Санд 2 0
Brian Leonel Blando 2 0
Franco Ortellado 2 0
Alexandro Bernabei 0 1
Брагьери Диего 1 0
Fernando Monetti 1 0
Паскини Николас 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Luciano Boggio 1 0
Facundo Perez 1 0
Ignacio Cechi 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Samuel Careaga 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
5
45%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

19
15
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
6
40%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
2
13%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
6
26%
2
9%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
1
4%
5
22%
61-75
5
22%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0
Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Ланус
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1
Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 15 9 5 1 18 - 6 32
2. Химнасия Ла-Плата 15 8 5 2 16 - 7 29
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 15 6 6 3 22 - 13 24
8. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
9. Сан-Лоренсо 15 5 8 2 21 - 16 23
10. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
11. Атлетико Платенсе 15 5 7 3 15 - 13 22
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
14. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
15. Банфилд 15 4 6 5 14 - 15 18
16. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Сентраль Кордоба Росарио 16 5 3 8 19 - 23 18
19. Росарио Сентраль 15 5 3 7 11 - 15 18
20. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
21. Сармиенто 15 5 3 7 16 - 20 18
22. Барракас Централь 15 4 5 6 17 - 24 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 14 3 5 6 11 - 14 14
26. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
27. Велес Сарсфилд 15 1 8 6 16 - 21 11
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
4. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
5. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
12. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
13. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
14. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
15. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
16. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
28. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
9. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
17. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
18. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
19. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
20. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
23. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
24. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
25. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
26. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
27. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Brian Leonel Blando бьет в цель!
    • Желтая карточка
      40'
      Fabio Pereyra получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Жозе Густаво Санд из команды Ланус забивает с точки!
    • Желтая карточка
      33'
      Ригамонти Сесар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Алехандро Мартинес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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