1:1
Второй тайм: 83'
0'
6' Желтая карточкаKevin Ortiz
13' Желтая карточкаМарони Гонсало
26' Желтая карточкаLautaro Blanco
39' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
44' Желтая карточкаFederico Gattoni
73' Желтая карточкаСапата Кристиан
74' Желтая карточкаVictor Malcorra
0:1
75' ГолVictor Malcorra
1:1
79' ГолFederico Gattoni
Ход матча
6'
13'
26'
44'
73'
74'
75'
0:1
79'
27
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Нападающий
-
-
-
47 Agustin Giay
-
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (3)
|0.44
|Вомбергар Андрес
|3
|0.19
|Ivan Leguizamon
|2
|0.13
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.13
|Ezequiel Cerutti
|1 (1)
|0.06
|Мендез Начо
|1
|0.06
|Jalil Elias
|1
|0.06
|Federico Gattoni
|1
|0.06
|Gaston Hernandez
|1
|0.06
|Agustin Giay
|1
|0.06
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.06
|Agustin Martegani
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|3
|0.19
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.19
|Gino Infantino
|2
|0.13
|Facundo Buonanotte
|1
|0.06
|Christian Baez
|1
|0.06
|Victor Malcorra
|1
|0.06
|Franco Farias
|1
|0.06
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|8
|0
|Gaston Hernandez
|4
|0
|Ezequiel Cerutti
|3
|0
|Jalil Elias
|3
|0
|Барейро Адам
|3
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Сапата Кристиан
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Agustin Giay
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|5
|1
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Lautaro Blanco
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Gino Infantino
|3
|0
|Christian Baez
|2
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Facundo Buonanotte
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
3
38%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
1
5%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
3
15%
3
25%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
12%
3
21%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1
Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|15
|9
|5
|1
|18 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|8
|5
|2
|16 - 7
|29
|3.
|Уракан
|16
|7
|7
|2
|19 - 12
|28
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|8.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|22 - 13
|24
|9.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|11.
|Атлетико Платенсе
|15
|5
|7
|3
|15 - 13
|22
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|14.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|16.
|Росарио Сентраль
|1:1
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|17.
|Банфилд
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|18.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|19.
|Сармиенто
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|21.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|22.
|Барракас Централь
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|23.
|Дефенса и Хустисия
|15
|3
|6
|6
|12 - 17
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|26.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|27.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|13.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|14.
|Росарио Сентраль
|1:1
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|15.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|16.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|19.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|21.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|28.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|17.
|Росарио Сентраль
|1:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|18.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|20.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|21.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|22.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|23.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|24.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|27.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес