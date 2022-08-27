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Аргентина: Лига професьональ

2022
Сан-Лоренсо
1:1
Второй тайм: 83'
Росарио Сентраль
0'
6' Желтая карточка
Kevin Ortiz
13' Желтая карточка
Марони Гонсало
26' Желтая карточка
Lautaro Blanco
39' Желтая карточка
Francis Mac Allister
44' Желтая карточка
Federico Gattoni
73' Желтая карточка
Сапата Кристиан
74' Желтая карточка
Victor Malcorra
0:1
75' Гол
Victor Malcorra
1:1
79' Гол
Federico Gattoni
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
23
Gaston
Hernandez
8
Марони
Гонсало
27
Jalil
Elias
5
Мендез
Начо
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
18
Вомбергар
Андрес
23
Gaspar
Servio
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
21
Juan
Rodriguez2
3
Lautaro
Blanco
5
Francis
Mac
Allister
4
Damian
Alberto
Martinez
45
Kevin
Ortiz
40
Facundo
Buonanotte
15
Victor
Malcorra
24
Alejo
Veliz
Сан-Лоренсо
3-4-3
Росарио Сентраль
4-1-4-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
КС
1:2
КС
2:0
ЛП
2:0
С
2:2
С
0:1
С
0:0
П
2:1
П
2:1
П
2:2
П
1:1
П
2:1
П
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
3:1
ПА
2:1
ПАК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 7 (3) 0.44
Вомбергар Андрес 3 0.19
Ivan Leguizamon 2 0.13
Cristian Nahuel Barrios 2 0.13
Ezequiel Cerutti 1 (1) 0.06
Мендез Начо 1 0.06
Jalil Elias 1 0.06
Federico Gattoni 1 0.06
Gaston Hernandez 1 0.06
Agustin Giay 1 0.06
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.06
Agustin Martegani 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 3 0.19
Gaspar Servio 3 (3) 0.19
Gino Infantino 2 0.13
Facundo Buonanotte 1 0.06
Christian Baez 1 0.06
Victor Malcorra 1 0.06
Franco Farias 1 0.06
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 8 0
Gaston Hernandez 4 0
Ezequiel Cerutti 3 0
Jalil Elias 3 0
Барейро Адам 3 0
Siro Rosane 1 1
Сапата Кристиан 2 0
Мендез Начо 2 0
Agustin Giay 2 0
Sebastian Alberto Torrico 1 0
Кампи Гастон 1 0
Марони Гонсало 1 0
Malcom Braida 1 0
Nicolas Fernandez5 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Jeremias James 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 5 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Lautaro Blanco 4 0
Alejo Veliz 4 0
Facundo Almada 3 0
Gino Infantino 3 0
Christian Baez 2 0
Gaspar Servio 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Alan Marinelli 2 0
Facundo Buonanotte 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Franco Farias 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
3
38%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
1
5%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
3
15%
3
25%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
12%
3
21%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1
Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 15 9 5 1 18 - 6 32
2. Химнасия Ла-Плата 15 8 5 2 16 - 7 29
3. Уракан 16 7 7 2 19 - 12 28
4. Аргентинос Хуниорс 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Сан-Лоренсо 1:1 16 5 9 2 22 - 17 24
8. Расинг Авельянеда 15 6 6 3 22 - 13 24
9. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
10. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
11. Атлетико Платенсе 15 5 7 3 15 - 13 22
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
14. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
15. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
16. Росарио Сентраль 1:1 16 5 4 7 12 - 16 19
17. Банфилд 15 4 6 5 14 - 15 18
18. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
19. Сармиенто 15 5 3 7 16 - 20 18
20. Сентраль Кордоба Росарио 16 5 3 8 19 - 23 18
21. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
22. Барракас Централь 15 4 5 6 17 - 24 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 14 3 5 6 11 - 14 14
26. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
27. Велес Сарсфилд 15 1 8 6 16 - 21 11
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
4. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
5. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
13. Сан-Лоренсо 1:1 9 2 7 0 13 - 10 13
14. Росарио Сентраль 1:1 8 4 1 3 6 - 6 13
15. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
16. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
19. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
20. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
21. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
28. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Сан-Лоренсо 1:1 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
9. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
11. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
14. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
17. Росарио Сентраль 1:1 8 1 3 4 6 - 10 6
18. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
19. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
20. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
21. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
22. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
23. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
24. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
25. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
26. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
27. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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      6'
      Kevin Ortiz получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сан-Лоренсо
    Ничья
    Росарио Сентраль
    2.10
    3.60
    4.40
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