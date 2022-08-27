1:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаKevin Ortiz
13' Желтая карточкаМарони Гонсало
26' Желтая карточкаLautaro Blanco
39' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
44' Желтая карточкаFederico Gattoni
73' Желтая карточкаСапата Кристиан
74' Желтая карточкаVictor Malcorra
0:1
75' ГолVictor Malcorra
1:1
79' ГолFederico Gattoni
89' Желтая карточкаGaston Hernandez
90'+8
Ход матча
6'
13'
26'
44'
73'
74'
75'
0:1
79'
89'
27
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Нападающий
-
-
-
47 Agustin Giay
-
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: German Rivarola
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (3)
|0.44
|Вомбергар Андрес
|3
|0.19
|Ivan Leguizamon
|2
|0.13
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.13
|Ezequiel Cerutti
|1 (1)
|0.06
|Мендез Начо
|1
|0.06
|Jalil Elias
|1
|0.06
|Federico Gattoni
|1
|0.06
|Gaston Hernandez
|1
|0.06
|Agustin Giay
|1
|0.06
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.06
|Agustin Martegani
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|3
|0.19
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.19
|Gino Infantino
|2
|0.13
|Facundo Buonanotte
|1
|0.06
|Christian Baez
|1
|0.06
|Victor Malcorra
|1
|0.06
|Franco Farias
|1
|0.06
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|8
|0
|Gaston Hernandez
|5
|0
|Ezequiel Cerutti
|3
|0
|Jalil Elias
|3
|0
|Барейро Адам
|3
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Сапата Кристиан
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Agustin Giay
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|5
|1
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Lautaro Blanco
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Gino Infantino
|3
|0
|Christian Baez
|2
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Facundo Buonanotte
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
3
33%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
1
5%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
6
29%
1
8%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
11%
3
20%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1
Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|15
|9
|5
|1
|18 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|8
|5
|2
|16 - 7
|29
|3.
|Уракан
|16
|7
|7
|2
|19 - 12
|28
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Годой Крус
|1:1
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|8.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|22 - 13
|24
|9.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|11.
|Атлетико Платенсе
|15
|5
|7
|3
|15 - 13
|22
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|16
|5
|6
|5
|14 - 15
|21
|13.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|14.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|17.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|18.
|Сармиенто
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|19.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|20.
|Дефенса и Хустисия
|2:1
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|21.
|Банфилд
|1:2
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|23.
|Барракас Централь
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|26.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|27.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|1:1
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|13.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|14.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|15.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|16.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2:1
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|19.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|20.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|21.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Банфилд
|1:2
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Банфилд
|1:2
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|9.
|Годой Крус
|1:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|10.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|20.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|21.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|22.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|23.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|24.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|25.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес