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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Банфилд
1:2
Второй тайм: 58'
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
17' Гол
Gaston Togni
0:2
29' Пенальти
Facundo Gutierrez
42' Желтая карточка
Риос Андрес
1:2
47' Гол
Доминго Николас

Ход матча

17'
0:1
Gaston Togni
(Manuel Duarte)
29'
0:2
Facundo Gutierrez
42'
 
Риос Андрес
47'
Доминго Николас
1:2
52'
 
Lucas Souto
Manuel Duarte
53'
 
Julian Alejo Lopez
Facundo Gutierrez
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.15
3.15
3.84
Все Коэффициенты
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
28
Матиас
Гонсалез
16
Alejandro
Cabrera
5
Доминго
Николас
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
6
Nazareno
Colombo
24
Francisco
Marco
13
Сото
Алексис
33
Tomas
Galvan
5
Facundo
Gutierrez
34
Manuel
Duarte
17
Gabriel
Alanis
18
Риос
Андрес
11
Gaston
Togni
Банфилд
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Дефенса и Хустисия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:3
ЛП
0:0
С
0:0
С
3:2
КС
0:2
КС
0:0
С
0:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
ПБ
5:3
ПБ
3:0
ПБ
2:4
ПБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.31
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.19
Датоло Хесус 1 0.06
Матиас Гонсалез 1 0.06
Alejandro Cabrera 1 0.06
Урси Агустин 1 0.06
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.06
Emanuel Coronel 1 0.06
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Manuel Duarte 2 0.13
Nicolas Fernandez I 2 0.13
Facundo Gutierrez 2 (1) 0.13
Nicolas Tripicchio 1 0.06
Gaston Togni 1 0.06
Пиццини Франсиско 1 0.06
Lucas Albertengo 1 0.06
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.06
Raul Loaiza 1 0.06
Tomas Galvan 1 0.06
Adonis Frias 1 (1) 0.06
Риос Андрес 0 0
Walter Bou 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доминго Николас 5 0
Alejandro Cabrera 5 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Урси Агустин 4 0
Датоло Хесус 3 0
Гисси Дилан 3 0
Emanuel Coronel 3 0
Matias Romero1 1 1
Alejandro Maciel 2 0
Чавес Андрес 1 0
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Julian Palacios 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Julian Eseiza 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 1
Кардона Томас 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Nazareno Colombo 3 0
Риос Андрес 2 0
Agustin Fontana 2 0
Сото Алексис 2 0
Adonis Frias 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Унсаин Луис 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
5
45%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Забито

15
12
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
20%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
14%
1
6%
1-15
4
29%
4
24%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 15 9 5 1 18 - 6 32
2. Химнасия Ла-Плата 15 8 5 2 16 - 7 29
3. Уракан 16 7 7 2 19 - 12 28
4. Аргентинос Хуниорс 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Годой Крус 1:1 16 7 5 4 19 - 14 26
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
8. Расинг Авельянеда 15 6 6 3 22 - 13 24
9. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
10. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
11. Атлетико Платенсе 15 5 7 3 15 - 13 22
12. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 16 5 6 5 14 - 15 21
13. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
14. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
15. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
16. Росарио Сентраль 16 5 4 7 12 - 16 19
17. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
18. Сармиенто 15 5 3 7 16 - 20 18
19. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
20. Дефенса и Хустисия 2:1 16 4 6 6 14 - 18 18
21. Банфилд 1:2 16 4 6 6 15 - 17 18
22. Сентраль Кордоба Росарио 16 5 3 8 19 - 23 18
23. Барракас Централь 15 4 5 6 17 - 24 17
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 14 3 5 6 11 - 14 14
26. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
27. Велес Сарсфилд 15 1 8 6 16 - 21 11
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
4. Годой Крус 1:1 7 5 2 0 11 - 4 17
5. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
13. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
14. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
15. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
16. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
17. Дефенса и Хустисия 2:1 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 8 2 5 1 7 - 5 11
19. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
20. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
21. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Банфилд 1:2 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Банфилд 1:2 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 8 3 1 4 7 - 10 10
9. Годой Крус 1:1 9 2 3 4 8 - 10 9
10. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
12. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
13. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Дефенса и Хустисия 2:1 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
20. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
21. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
22. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
23. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
24. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
25. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
26. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
27. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.15
3.15
3.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия онлайн

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Дефенса и Хустисия
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