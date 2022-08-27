1:2
Второй тайм: 58'
0'
0:1
17' ГолGaston Togni
0:2
29' ПенальтиFacundo Gutierrez
42' Желтая карточкаРиос Андрес
1:2
47' ГолДоминго Николас
Ход матча
17'
0:1
29'
42'
47'
1:2
13
Гисси
Дилан
11
Урси
Агустин
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
33
Tomas
Galvan
18
Риос
Андрес
11
Gaston
Togni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чавес АндресНападающий
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
Главный тренер: Claudio Vivas
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
-
33 Tomas GalvanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Риос АндресПолузащитник
-
11 Gaston TogniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Tomas Sives
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Банфилд
Дефенса и Хустисия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.31
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.19
|Датоло Хесус
|1
|0.06
|Матиас Гонсалез
|1
|0.06
|Alejandro Cabrera
|1
|0.06
|Урси Агустин
|1
|0.06
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0.06
|Emanuel Coronel
|1
|0.06
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Manuel Duarte
|2
|0.13
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.13
|Facundo Gutierrez
|2 (1)
|0.13
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.06
|Gaston Togni
|1
|0.06
|Пиццини Франсиско
|1
|0.06
|Lucas Albertengo
|1
|0.06
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.06
|Raul Loaiza
|1
|0.06
|Tomas Galvan
|1
|0.06
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.06
|Риос Андрес
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доминго Николас
|5
|0
|Alejandro Cabrera
|5
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Урси Агустин
|4
|0
|Датоло Хесус
|3
|0
|Гисси Дилан
|3
|0
|Emanuel Coronel
|3
|0
|Matias Romero1
|1
|1
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Чавес Андрес
|1
|0
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Julian Palacios
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Риос Андрес
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Adonis Frias
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Унсаин Луис
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
5
45%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
15
12
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
20%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
14%
1
6%
1-15
4
29%
4
24%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|15
|9
|5
|1
|18 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|8
|5
|2
|16 - 7
|29
|3.
|Уракан
|16
|7
|7
|2
|19 - 12
|28
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Годой Крус
|1:1
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|8.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|22 - 13
|24
|9.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|11.
|Атлетико Платенсе
|15
|5
|7
|3
|15 - 13
|22
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|16
|5
|6
|5
|14 - 15
|21
|13.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|14.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|17.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|18.
|Сармиенто
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|19.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|20.
|Дефенса и Хустисия
|2:1
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|21.
|Банфилд
|1:2
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|23.
|Барракас Централь
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|26.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|27.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|1:1
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|13.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|14.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|15.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|16.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2:1
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|19.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|20.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|21.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Банфилд
|1:2
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Банфилд
|1:2
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|9.
|Годой Крус
|1:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|10.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|20.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|21.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|22.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|23.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|24.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|25.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес