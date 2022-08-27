1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаJonathan Galvan
16' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
0:1
37' ГолCarlos Alcaraz
40' Желтая карточкаRodrigo Garro
45' Желтая карточкаJulian Malatini
1:1
51' ПенальтиDiego Valoyes
60' Желтая карточкаКаталан Матиас
90'+5
Ход матча
16'
37'
0:1
40'
45'
51'
1:1
60'
22
Эррера
Гидо
23
Франко
Алан
38
Matias
Godoy
34
Мура
Факундо
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Tomas Vanega
-
-
-
-
14 Juan Giacone
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|2
|0.13
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0.13
|Diego Valoyes
|2 (1)
|0.13
|Rodrigo Garro
|1
|0.07
|Майкл Сантос
|1
|0.07
|Jose Romero
|1
|0.07
|Lucas Suarez II
|1
|0.07
|Джиротти Федерико
|1
|0.07
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|7
|0.44
|Matias Rojas II
|3
|0.19
|Jonathan David Gomez
|2
|0.13
|Чанкалай Томас
|2
|0.13
|Carlos Alcaraz
|2
|0.13
|Emiliano Vecchio
|1
|0.06
|Ауче Габриэль
|1
|0.06
|Сигали Леонардо
|1
|0.06
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.06
|Gonzalo Piovi
|1
|0.06
|Fabricio Dominguez
|1
|0.06
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мена Эухенио
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|Рафа II
|4
|2
|Diego Valoyes
|4
|0
|Каталан Матиас
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Matias Godoy
|2
|0
|Rodrigo Garro
|2
|0
|Julian Malatini
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|1
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Инсуа Эмилиано
|5
|0
|Enzo Copetti
|5
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
3
21%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
3
27%
3
14%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
1
9%
6
27%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
27%
4
18%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1
Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|15
|9
|5
|1
|18 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|8
|5
|2
|16 - 7
|29
|3.
|Уракан
|16
|7
|7
|2
|19 - 12
|28
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|3
|5
|18 - 14
|27
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|8.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|9.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|10.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|11.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|5
|6
|14 - 16
|20
|14.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|17.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|18.
|Сармиенто
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|19.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|20.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|21.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|23.
|Барракас Централь
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|24.
|Тальерес Кордоба
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|26.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|27.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|14.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|15.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|16.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|17.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|19.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|23.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|10.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|19.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|23.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|24.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|25.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес