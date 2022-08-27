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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тальерес Кордоба
1:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
8' Желтая карточка
Jonathan Galvan
16' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
0:1
37' Гол
Carlos Alcaraz
40' Желтая карточка
Rodrigo Garro
45' Желтая карточка
Julian Malatini
1:1
51' Пенальти
Diego Valoyes
60' Желтая карточка
Каталан Матиас
90'+5
22
Эррера
Гидо
8
Буффарини
Хулио
4
Каталан
Матиас
13
Julian
Malatini
15
Enzo
Hernan
Diaz
18
Rodrigo
Villagra
23
Франко
Алан
19
Пиццини
Франсиско
16
Rodrigo
Garro
7
Diego
Valoyes
38
Matias
Godoy
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
8
Jonathan
Galvan
6
Орбан
Лукас
5
Мена
Эухенио
22
Carlos
Alcaraz
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
23
Nicolas
Oroz
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:2
С
3:3
С
1:3
С
1:1
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 2 0.13
Enzo Hernan Diaz 2 0.13
Diego Valoyes 2 (1) 0.13
Rodrigo Garro 1 0.07
Майкл Сантос 1 0.07
Jose Romero 1 0.07
Lucas Suarez II 1 0.07
Джиротти Федерико 1 0.07
Пиццини Франсиско 0 0
Matias Godoy 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 7 0.44
Matias Rojas II 3 0.19
Jonathan David Gomez 2 0.13
Чанкалай Томас 2 0.13
Carlos Alcaraz 2 0.13
Emiliano Vecchio 1 0.06
Ауче Габриэль 1 0.06
Сигали Леонардо 1 0.06
Leonel Ariel Miranda 1 0.06
Gonzalo Piovi 1 0.06
Fabricio Dominguez 1 0.06
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Nicolas Oroz 0 0
Мура Факундо 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 1
Рафа II 4 2
Diego Valoyes 4 0
Каталан Матиас 3 0
Matias Esquivel 3 0
Эррера Гидо 2 0
Франко Алан 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Matias Godoy 2 0
Rodrigo Garro 2 0
Julian Malatini 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 1
Чанкалай Томас 2 2
Инсуа Эмилиано 5 0
Enzo Copetti 5 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Морено Анибал 4 0
Matias Rojas II 3 0
Мура Факундо 3 0
Jonathan David Gomez 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Ауче Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
3
21%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
3
27%
3
14%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
1
9%
6
27%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1
Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 15 9 5 1 18 - 6 32
2. Химнасия Ла-Плата 15 8 5 2 16 - 7 29
3. Уракан 16 7 7 2 19 - 12 28
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 16 8 3 5 18 - 14 27
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 16 6 7 3 23 - 14 25
8. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
9. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
10. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
11. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 16 5 5 6 14 - 16 20
14. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
15. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
16. Росарио Сентраль 16 5 4 7 12 - 16 19
17. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
18. Сармиенто 15 5 3 7 16 - 20 18
19. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
20. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
21. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
22. Сентраль Кордоба Росарио 16 5 3 8 19 - 23 18
23. Барракас Централь 15 4 5 6 17 - 24 17
24. Тальерес Кордоба 15 3 6 6 12 - 15 15
25. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
26. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
27. Велес Сарсфилд 15 1 8 6 16 - 21 11
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
4. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
5. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
13. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
14. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
15. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
16. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
17. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
18. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
19. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
23. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
10. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
11. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
22. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
23. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
24. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
25. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
26. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
27. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Хулиан Малатини получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
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      37'
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    • Желтая карточка
      16'
      Энцо Эрнан Диас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Джонатан Гальван получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 1:1 Расинг Авельянеда онлайн

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