1:1
Второй тайм: 85'
0'
29' Желтая карточкаLucas Blondel
0:1
37' ГолPablo Solari
45' Желтая карточкаФернандес Игнасио
1:1
68' ПенальтиMateo Retegui
Ход матча
29'
37'
68'
1:1
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Brian Leizza
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диас ПаулоНападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Тигре
Ривер Плейт
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|11 (4)
|0.69
|Колидио Факундо
|3
|0.19
|Кабрера Виктор
|2
|0.13
|Diego Sosa
|1
|0.06
|Ijiel Protti
|1
|0.06
|Кастро Алексис
|1
|0.06
|Меносси Лукас
|1
|0.06
|Lucas Blondel
|1
|0.06
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Solari
|4
|0.25
|Альварес Хулиан
|3
|0.19
|Lucas Beltrain
|3
|0.19
|Палавесино Агустин
|2
|0.13
|Борха Мигель
|2
|0.13
|Суарес Матиас
|2
|0.13
|Ромеро Брайан
|2
|0.13
|Де ла Крус Николас
|1
|0.06
|Парадела Хосе
|1
|0.06
|Зидан Энцо
|1
|0.06
|Сукулини Бруно
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Маммана Эмануэль
|1
|0.06
|Пинола Хавьер II
|1
|0.06
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|2
|2
|Кабрера Виктор
|5
|0
|Lucas Blondel
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Ijiel Protti
|3
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Sebastian Prieto
|2
|0
|Mateo Retegui
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Кастро Алексис
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|3
|0
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
3
20%
3
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
10%
3
13%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
4
19%
7
29%
29%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
3
15%
4
31%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
4
31%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колон - Тигре 2:1 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1
Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|15
|9
|5
|1
|18 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|8
|5
|2
|16 - 7
|29
|3.
|Уракан
|16
|7
|7
|2
|19 - 12
|28
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|3
|5
|18 - 14
|27
|6.
|Ривер Плейт
|1:1
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|8.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|9.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|10.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|11.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|5
|6
|14 - 16
|20
|14.
|Тигре
|1:1
|16
|4
|7
|5
|22 - 21
|19
|15.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|17.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|18.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|19.
|Сармиенто
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|20.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|21.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|5
|3
|8
|19 - 23
|18
|23.
|Барракас Централь
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|24.
|Тальерес Кордоба
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|26.
|Альдосиви
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|27.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|12.
|Ривер Плейт
|1:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|13.
|Тигре
|1:1
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|14.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|16.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|1:1
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|19.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|20.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|21.
|Тигре
|1:1
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|23.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|24.
|Альдосиви
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес