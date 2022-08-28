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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тигре
1:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
29' Желтая карточка
Lucas Blondel
0:1
37' Гол
Pablo Solari
45' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
1:1
70' Пенальти
Mateo Retegui
89' Красная карточка
Кабрера Виктор
90'+7
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
5
Sebastian
Prediger
II
42
Фернандес
Игнасио
9
Ijiel
Protti
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
23
Маммана
Эмануэль
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
8
Палавесино
Агустин
27
Rodrigo
Aliendro
11
Де
ла
Крус
Николас
16
Pablo
Solari
9
Борха
Мигель
Тигре
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-3-2

История личных встреч

Тигре
Ривер Плейт

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
1:2
С
2:3
С
1:1
П
0:2
ТМК
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
3:0
П
3:2
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
1:5
ПА
0:2
ПА
3:1
ПА
3:1
ПАК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 11 (4) 0.69
Колидио Факундо 3 0.19
Кабрера Виктор 2 0.13
Diego Sosa 1 0.06
Ijiel Protti 1 0.06
Кастро Алексис 1 0.06
Меносси Лукас 1 0.06
Lucas Blondel 1 0.06
Sebastian Prieto 0 0
Cristian Zabala 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Solari 4 0.25
Альварес Хулиан 3 0.19
Lucas Beltrain 3 0.19
Палавесино Агустин 2 0.13
Борха Мигель 2 0.13
Суарес Матиас 2 0.13
Ромеро Брайан 2 0.13
Де ла Крус Николас 1 0.06
Парадела Хосе 1 0.06
Зидан Энцо 1 0.06
Сукулини Бруно 1 0.06
Пирес Леандро 1 0.06
Маммана Эмануэль 1 0.06
Пинола Хавьер II 1 0.06
Кинтеро Хуан 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Виктор 5 1
Brian Abel Luciatti 2 2
Lucas Blondel 5 0
Фернандес Игнасио 3 0
Ijiel Protti 3 0
Меносси Лукас 2 0
Sebastian Prieto 2 0
Mateo Retegui 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Cristian Zabala 2 0
Diego Sosa 1 0
Кастро Алексис 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 3 0
Сукулини Бруно 3 0
Эррера Марсело II 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Rodrigo Aliendro 0 1
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Pablo Solari 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
3
20%
3
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

22
25
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
9%
3
12%
1-15
4
18%
4
16%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
5
23%
7
28%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
4
19%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колон - Тигре 2:1 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1
Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 15 9 5 1 18 - 6 32
2. Химнасия Ла-Плата 15 8 5 2 16 - 7 29
3. Уракан 16 7 7 2 19 - 12 28
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 16 8 3 5 18 - 14 27
6. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
7. Расинг Авельянеда 16 6 7 3 23 - 14 25
8. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
9. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
10. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
11. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 16 5 5 6 14 - 16 20
14. Тигре 16 4 7 5 22 - 21 19
15. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
16. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
17. Росарио Сентраль 16 5 4 7 12 - 16 19
18. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
19. Сармиенто 15 5 3 7 16 - 20 18
20. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
21. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
22. Сентраль Кордоба Росарио 16 5 3 8 19 - 23 18
23. Барракас Централь 15 4 5 6 17 - 24 17
24. Тальерес Кордоба 15 3 6 6 12 - 15 15
25. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
26. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
27. Велес Сарсфилд 15 1 8 6 16 - 21 11
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
4. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
5. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
12. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
13. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
14. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
15. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
16. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
8. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
10. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
13. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
20. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
21. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
22. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
23. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
24. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
25. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
26. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
27. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Игнасио Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Себастьян Предигуер уходит с поля. Кастро Алексис выходит вместо него
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Пабло Солари бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Lucas Blondel получил желтую карточку от судьи
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