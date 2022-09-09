  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Сент-Трейден
1:2
Конец матча
Стандард
0'
0:1
26' Гол
Драгус Денис
0:2
43' Гол в свои ворота
Ляйстнер Тони
57' Желтая карточка
Доннум Арон
1:2
63' Пенальти
Брюлс Кристиан
66' Желтая карточка
Амалла Селим
90' Желтая карточка
Мелегони Филиппо
90'+5
21
Шмидт
Даниэль
22
Янсенс
Вольке
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
4
Хасиока
Даики
19
Ван
Дессел
Стан
10
Кагава
Синдзи
6
Конате
Мори
44
Брюлс
Кристиан
30
Окадзаки
Синджи
8
Хаяси
Даити
16
Бодар
Арно
3
Nathan
Ngoy
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
2
Девале
Жиль
11
Доннум
Арон
22
Баликвиша
Вильям
8
Цимирот
Гойко
26
Раскин
Николас
19
Амалла
Селим
7
Драгус
Денис
Сент-Трейден
3-5-2
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Стандард

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

25 матчей

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
К
2:0
ЛП
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 2 0.25
Хаяси Даити 2 0.25
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.13
Ляйстнер Тони 1 0.13
Кагава Синдзи 1 (1) 0.13
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.5
Драгус Денис 3 0.38
Дюссенн Ноэ 2 0.25
Эмон Рено 1 0.13
Тапсоба Абдул 1 0.13
Cihan Canak 0 0
Бодар Арно 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагава Синдзи 3 0
Бауэр Роберт 2 0
Аль-Дахиль Амин 2 0
Брюлс Кристиан 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Бруно Джанни 1 0
Jo Coppens 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Койта Абубакари 1 0
Конате Мори 1 0
Хасиока Даики 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 3 1
Лайфис Константинос 3 0
Драгус Денис 3 0
Калут Александро 1 1
Девале Жиль 2 0
Доннум Арон 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бокади Мервей 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Раскин Николас 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3
Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1
Стандард
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2
Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 17 - 5 21
2. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
3. Брюгге 7 5 1 1 17 - 7 16
4. АХ Лёвен 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 11 - 11 13
6. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Шарлеруа 7 4 0 3 11 - 10 12
8. Гент 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
10. Сент-Трейден 8 2 4 2 7 - 8 10
11. Мехелен 7 2 1 4 12 - 14 7
12. Кортрейк 7 2 1 4 4 - 7 7
13. Вестерло 7 2 0 5 11 - 15 6
14. Остенде 7 2 0 5 7 - 11 6
15. Серен Юнайтед 7 2 0 5 7 - 14 6
16. Эйпен 7 2 0 5 7 - 13 6
17. Зульте-Варегем 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
8. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
9. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Шарлеруа 4 2 0 2 7 - 8 6
11. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
12. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
2. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
3. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
5. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
10. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
11. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
13. Эйпен 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Ндайишимий Майк 5 0 3
2. Брюгге Ютгла Ферран 5 0 3
3. Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 0 2
4. Андерлехт Силва Фабио 4 0 1
5. Антверпен Янссен Винсент 4 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эйпен Петерс Стеф 4 1
2. Стандард Амалла Селим 3 1
3. Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4 0
4. Вестерло Пердикицци Пьетро 2 1
5. Кортрейк Вандандриш Кевин 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сент-Трейден 1:2 Стандард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     