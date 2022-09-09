Стадион: Стааен
1:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолДрагус Денис
0:2
43' Гол в свои воротаЛяйстнер Тони
57' Желтая карточкаДоннум Арон
1:2
63' ПенальтиБрюлс Кристиан
66' Желтая карточкаАмалла Селим
90' Желтая карточкаМелегони Филиппо
90'+5
Ход матча
26'
0:1
43'
0:2
57'
63'
1:2
66'
90'
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
17 Osher Davida
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Сент-Трейден
Стандард
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
25 матчей
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|2
|0.25
|Хаяси Даити
|2
|0.25
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.13
|Ляйстнер Тони
|1
|0.13
|Кагава Синдзи
|1 (1)
|0.13
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.5
|Драгус Денис
|3
|0.38
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.25
|Эмон Рено
|1
|0.13
|Тапсоба Абдул
|1
|0.13
|Cihan Canak
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Бауэр Роберт
|2
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|Брюлс Кристиан
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Бруно Джанни
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|3
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Калут Александро
|1
|1
|Девале Жиль
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
3
38%
4
33%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3
Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1
Стандард
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2
Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|АХ Лёвен
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|6.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Шарлеруа
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|10.
|Сент-Трейден
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|13.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 15
|6
|14.
|Остенде
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|15.
|Серен Юнайтед
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|3.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|10.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|13.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5
|0
|3
|2.
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5
|0
|3
|3.
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|2
|4.
|Андерлехт
|Силва Фабио
|4
|0
|1
|5.
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эйпен
|Петерс Стеф
|4
|1
|2.
|Стандард
|Амалла Селим
|3
|1
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4
|0
|4.
|Вестерло
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|5.
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|2
|1