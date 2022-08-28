Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Shipeng Luo получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Shipeng Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Гао Ди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ulrich Ewolo не смог попасть в створ ударом издали

18' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Jin Cheng навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Мушекви Няша не смог попасть в створ ударом издали

9' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Оооо... вот это был удар! Мушекви Няша должен был забить с этой позиции.

7' Мушекви Няша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Jin Cheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Команда Чжэцзян Профессионал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Мушекви Няша забивает с левой ноги!

4' Jin Cheng навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хорошую попытку сделал Мушекви Няша . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хайфэн Дин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру