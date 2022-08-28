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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чжэцзян Профессионал
3:0
Перерыв
Хэбей Форчун
0'
1:0
5' Гол
Мушекви Няша
2:0
26' Гол
Di Gao
3:0
40' Гол
Ulrich Ewolo
43' Желтая карточка
Хайфэн Дин
45' Желтая карточка
Dongsheng Wang

Ход матча

5'
Мушекви Няша
(Андрияшевич Франко)
1:0
26'
Di Gao
(Dongsheng Wang)
2:0
40'
Ulrich Ewolo
(Цзяци Чжан)
3:0
43'
 
Хайфэн Дин
45'
Dongsheng Wang
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Хэбей Форчун
1.17
6.90
19.00
Все Коэффициенты
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
20
Dongsheng
Wang
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
32
Хайфэн
Дин
42
Yunan
Gao
8
Daogang
Yao
11
Xuchen
Yao
17
Xintao
Song
20
Huaze
Gao
39
Shipeng
Luo
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1
Хэбей Форчун
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 6 0.43
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.29
Ulrich Ewolo 3 0.21
Di Gao 3 0.21
Цзяци Чжан 1 0.07
Jin Cheng 1 0.07
Ablikim Abdusalam 1 0.07
Yu Dong 0 0
Tianyu Gao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.4
Хайфэн Дин 1 0.07
Xuchen Yao 1 0.07
Ziye Zhao 1 0.07
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Андрияшевич Франко 2 0
Yu Dong 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 2 1
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Tianyuan Xu 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
100%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

10
30
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
2
7%
1-15
1
10%
5
17%
16-30
2
20%
3
10%
31-45
1
10%
9
30%
46-60
2
20%
4
13%
61-75
4
40%
7
23%
76-90

Забито

16
9
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 1
3 Не забивали 8
2
13%
1
11%
1-15
5
31%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
3
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

12
41
3 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 14
0
0%
3
7%
1-15
1
8%
7
17%
16-30
2
17%
5
12%
31-45
3
25%
10
24%
46-60
2
17%
6
15%
61-75
4
33%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0
Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
5%
90%
1 победа 1 ничья 18 поражений
Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 15 14 1 0 48 - 8 43
2. Шаньдун Тайшань 15 13 0 2 33 - 10 39
3. Хэнань Цзянье 2:0 15 9 3 3 30 - 15 30
4. Шанхай Шеньхуа 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Шанхай СИПГ 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ченду Беттер Сити 15 6 6 3 18 - 15 24
7. Мэйчжоу Хакка 1:1 15 6 6 3 19 - 14 24
8. Чжэцзян Профессионал 3:0 14 6 5 3 20 - 11 23
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 14 4 7 3 25 - 22 19
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
13. Шэньчжэнь 0:2 14 5 1 8 16 - 25 16
14. Далянь Ифан 1:1 14 3 7 4 16 - 18 16
15. Шицзячжуан 15 2 5 8 11 - 23 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 15 3 1 11 10 - 23 10
17. Хэбей Форчун 0:3 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 7 7 0 0 29 - 4 21
2. Хэнань Цзянье 2:0 9 6 1 2 22 - 11 19
3. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 1:1 9 4 3 2 15 - 11 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Чжэцзян Профессионал 3:0 6 4 1 1 9 - 1 13
8. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Шэньчжэнь 0:2 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 1:1 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 11 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 0:3 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 19 - 9 21
3. Ченду Беттер Сити 10 5 3 2 11 - 8 18
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 2:0 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
8. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Чжэцзян Профессионал 3:0 8 2 4 2 11 - 10 10
10. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Мэйчжоу Хакка 1:1 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Далянь Ифан 1:1 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Шэньчжэнь 0:2 8 2 1 5 8 - 17 7
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 7 1 0 6 3 - 15 3
17. Хэбей Форчун 0:3 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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    Лучшие коэффициенты
    Чжэцзян Профессионал
    Ничья
    Хэбей Форчун
    1.17
    6.90
    19.00
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    Хэбей Форчун
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