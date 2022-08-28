Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Команда Чжэцзян Профессионал играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Dongsheng Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Матч возобновлен

43' Ulrich Ewolo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

43' Хайфэн Дин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Shipeng Luo получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Shipeng Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Гао Ди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ulrich Ewolo не смог попасть в створ ударом издали

18' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Jin Cheng навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Мушекви Няша не смог попасть в створ ударом издали

9' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Оооо... вот это был удар! Мушекви Няша должен был забить с этой позиции.

7' Мушекви Няша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Jin Cheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Команда Чжэцзян Профессионал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Мушекви Няша забивает с левой ноги!

4' Jin Cheng навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хорошую попытку сделал Мушекви Няша . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хайфэн Дин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру