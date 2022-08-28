Стадион: Huizhou Olympic Stadium
3:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолМушекви Няша
2:0
26' ГолDi Gao
3:0
40' ГолUlrich Ewolo
43' Желтая карточкаХайфэн Дин
45' Желтая карточкаDongsheng Wang
90'+4
Ход матча
5'
26'
2:0
40'
3:0
43'
45'
46'
46'
64'
65'
83'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
25 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
32
Хайфэн
Дин
42
Yunan
Gao
11
Xuchen
Yao
17
Xintao
Song
20
Huaze
Gao
39
Shipeng
Luo
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Wei LongЗащитник
-
-
33 Bo Zhao
-
-
12 Jinfeng Lai
-
10 Matheus XIII
-
-
23 Yuhang Wu
-
28 Xin Yue
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
21 Lin CuiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
17 Xintao SongПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
39 Shipeng LuoНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
34 Jiajun Pang
-
14 Yunhua Chen
-
16 Liu Jing
-
19 Yuren Wei
-
22 Ren Wei
-
23 Jiahui Zhang
-
24 Yu Zhang
-
25 Wei Liao
-
29 Chenyu Yang
-
45 Ziye Zhao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|6
|0.43
|Андрияшевич Франко
|4 (1)
|0.29
|Ulrich Ewolo
|3
|0.21
|Di Gao
|3
|0.21
|Цзяци Чжан
|1
|0.07
|Jin Cheng
|1
|0.07
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.07
|Yu Dong
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.4
|Хайфэн Дин
|1
|0.07
|Xuchen Yao
|1
|0.07
|Ziye Zhao
|1
|0.07
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Yu Dong
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Xin Yue
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|2
|1
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Tianyuan Xu
|2
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
14
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
100%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
10
30
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
2
7%
1-15
1
10%
5
17%
16-30
2
20%
3
10%
31-45
1
10%
9
30%
46-60
2
20%
4
13%
61-75
4
40%
7
23%
76-90
Забито
19
9
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 1
3 Не забивали 9
3
16%
1
11%
1-15
6
32%
1
11%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
12
44
3 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 15
0
0%
4
9%
1-15
1
8%
8
18%
16-30
2
17%
6
14%
31-45
3
25%
10
23%
46-60
2
17%
6
14%
61-75
4
33%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0
Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
5%
90%
1 победа 1 ничья 18 поражений
Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|15
|13
|0
|2
|33 - 10
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|6.
|Шанхай СИПГ
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|7.
|Ченду Беттер Сити
|15
|6
|6
|3
|18 - 15
|24
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|7
|3
|25 - 22
|19
|11.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|12.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|14.
|Далянь Ифан
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|15.
|Шицзячжуан
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|15
|3
|1
|11
|11 - 23
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|8.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|19 - 9
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|8.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|1
|0
|6
|4 - 15
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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