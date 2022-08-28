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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чжэцзян Профессионал
3:0
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
1:0
5' Гол
Мушекви Няша
2:0
26' Гол
Di Gao
3:0
40' Гол
Ulrich Ewolo
43' Желтая карточка
Хайфэн Дин
45' Желтая карточка
Dongsheng Wang
90'+4

Ход матча

5'
Мушекви Няша
(Андрияшевич Франко)
1:0
26'
Di Gao
(Dongsheng Wang)
2:0
40'
Ulrich Ewolo
(Цзяци Чжан)
3:0
43'
 
Хайфэн Дин
45'
Dongsheng Wang
 
46'
Wei Long
Цзяци Чжан
 
46'
Zheng'ao Sun
Лён Нок-Хан
 
46'
 
Ren Wei
Shipeng Luo
64'
 
Yuren Wei
Yunan Gao
64'
 
Tianyuan Xu
Huaze Gao
65'
Matheus XIII
Андрияшевич Франко
 
65'
Bin Gu
Ulrich Ewolo
 
83'
 
Wei Liao
Xuchen Yao
83'
 
Liu Jing
Lin Cui
83'
Ablikim Abdusalam
Yu Dong
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 25 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
20
Dongsheng
Wang
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
32
Хайфэн
Дин
42
Yunan
Gao
8
Daogang
Yao
11
Xuchen
Yao
17
Xintao
Song
20
Huaze
Gao
39
Shipeng
Luo
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1
Хэбей Форчун
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 6 0.43
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.29
Ulrich Ewolo 3 0.21
Di Gao 3 0.21
Цзяци Чжан 1 0.07
Jin Cheng 1 0.07
Ablikim Abdusalam 1 0.07
Yu Dong 0 0
Tianyu Gao 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.4
Хайфэн Дин 1 0.07
Xuchen Yao 1 0.07
Ziye Zhao 1 0.07
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Андрияшевич Франко 2 0
Yu Dong 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 2 1
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Tianyuan Xu 2 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
14
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
100%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

10
30
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
2
7%
1-15
1
10%
5
17%
16-30
2
20%
3
10%
31-45
1
10%
9
30%
46-60
2
20%
4
13%
61-75
4
40%
7
23%
76-90

Забито

19
9
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 1
3 Не забивали 9
3
16%
1
11%
1-15
6
32%
1
11%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

12
44
3 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 15
0
0%
4
9%
1-15
1
8%
8
18%
16-30
2
17%
6
14%
31-45
3
25%
10
23%
46-60
2
17%
6
14%
61-75
4
33%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0
Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
5%
90%
1 победа 1 ничья 18 поражений
Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 15 13 0 2 33 - 10 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Мэйчжоу Хакка 15 7 5 3 22 - 15 26
6. Шанхай СИПГ 14 7 3 4 15 - 11 24
7. Ченду Беттер Сити 15 6 6 3 18 - 15 24
8. Чжэцзян Профессионал 14 6 5 3 20 - 11 23
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 14 4 7 3 25 - 22 19
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
13. Шэньчжэнь 14 5 1 8 17 - 28 16
14. Далянь Ифан 14 3 6 5 17 - 21 15
15. Шицзячжуан 15 2 5 8 11 - 23 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 15 3 1 11 11 - 23 10
17. Хэбей Форчун 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
3. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
4. Мэйчжоу Хакка 9 5 2 2 18 - 12 17
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Чжэцзян Профессионал 6 4 1 1 9 - 1 13
8. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 11 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 19 - 9 21
3. Ченду Беттер Сити 10 5 3 2 11 - 8 18
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
8. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
10. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 8 2 1 5 9 - 20 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 7 1 0 6 4 - 15 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      90'
      Daogang Yao возвращается на поле.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 90'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      90'
      Ох, нехорошо это выглядит. Daogang Yao получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      89'
      Daogang Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      88'
      Jin Cheng навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Junzhe Zhang успешно блокирует удар.
    • 88'
      Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huizhou Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 3:0 Хэбей Форчун онлайн

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