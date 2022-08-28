Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

38' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Rodrigo Henrique оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

35' Yaopeng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Косович Небойша навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

29' Lei Tong пробует нанести удар издали, но Yu Hou держит все под контролем

28' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Zhuoyi Lu не смог попасть в створ ударом издали

25' Мамба Стрели создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Yin Shang из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Rodrigo Henrique оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Косович Небойша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

22' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Хунбо Инь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Sheng Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

13' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

10' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Rodrigo Henrique рано отмечает, но гол будет отменен!

8' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Yihu Yang наказан за толчок Yin Shang

6' Yin Shang выиграл воздушное противоборство у Wei Wang

5' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хорошую попытку сделал Yin Shang. Удар в створ, но вратарь начеку

4' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Команда Далянь Ифан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Yin Shang первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.