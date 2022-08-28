Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
4:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолYin Shang
1:1
16' ГолRodrigo Henrique
2:1
48' ГолWei Cui III
3:1
74' ГолВуканович Алекса
4:1
76' ГолХунбо Инь
4:2
87' ГолЦонев Борислав
90'+5
Ход матча
2'
0:1
16'
46'
48'
2:1
69'
69'
74'
3:1
76'
4:1
87'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
33
Sheng
Liu
17
Yihu
Yang
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
19
Yilin
Yang
30
Yan
Wu
13
Yaopeng
Wang
14
Jiahui
Huang
16
Lei
Tong
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
38
Zhuoyi
Lu
23
Yin
Shang
17
Мамба
Стрели
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
33 Sheng LiuЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Liang Huo
-
30 Shuai Li II
-
37 Guokang Chen
-
29 Tze-Nam Yue
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
13 Yaopeng WangЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
- Защитник
-
16 Lei TongПолузащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
38 Zhuoyi LuПолузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
-
17 Мамба СтрелиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
20 Tengda Wang
-
21 Zihan Gui
-
25 Zeyuan Feng
-
26 Ming'an Cui
-
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Далянь Ифан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|6
|0.4
|Rodrigo Henrique
|4
|0.27
|Косович Небойша
|3 (1)
|0.2
|Хунбо Инь
|2
|0.13
|Wei Cui III
|2
|0.13
|Yilin Yang
|2
|0.13
|Дугалич Раде
|2
|0.13
|Guokang Chen
|1
|0.07
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|5
|0.36
|Yin Shang
|4
|0.29
|Ян Ксиангчуанг
|2
|0.14
|Guowen Sun
|2
|0.14
|Zhu Ting
|1
|0.07
|Цонев Борислав
|1
|0.07
|Wei Wu III
|1
|0.07
|Yupeng He
|1
|0.07
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Yu Fei
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Вуканович Алекса
|3
|0
|Wei Wang
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Liang Shi
|2
|0
|Zhechao Chen
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|2
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пен Лю
|4
|0
|Yu Fei
|4
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Jiahui Huang
|3
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Lei Tong
|1
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Yin Shang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
3
16%
3
33%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
5
26%
1
11%
61-75
2
11%
1
11%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
75%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
23
18
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
13%
5
28%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
3
13%
2
11%
76-90
Пропущено
14
20
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
21%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3
Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|15
|13
|0
|2
|33 - 10
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|6.
|Шанхай СИПГ
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|7.
|Ченду Беттер Сити
|15
|6
|6
|3
|18 - 15
|24
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|7
|3
|25 - 22
|19
|11.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|12.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|14.
|Далянь Ифан
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|15.
|Шицзячжуан
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|15
|3
|1
|11
|11 - 23
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|8.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|19 - 9
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|8.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|1
|0
|6
|4 - 15
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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