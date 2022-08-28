Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yin Shang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yin Shang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Yihu Yang пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем

39' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

39' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Rodrigo Henrique оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

35' Yaopeng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Косович Небойша навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

29' Lei Tong пробует нанести удар издали, но Yu Hou держит все под контролем

28' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Zhuoyi Lu не смог попасть в створ ударом издали

25' Мамба Стрели создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Yin Shang из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Rodrigo Henrique оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Косович Небойша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

22' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Хунбо Инь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Sheng Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

13' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

10' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Rodrigo Henrique рано отмечает, но гол будет отменен!

8' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Yihu Yang наказан за толчок Yin Shang

6' Yin Shang выиграл воздушное противоборство у Wei Wang

5' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хорошую попытку сделал Yin Shang. Удар в створ, но вратарь начеку

4' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Команда Далянь Ифан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Yin Shang первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру