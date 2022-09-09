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Словакия: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Ружомберок
0:2
Конец матча
Жилина
0'
0:1
8' Гол
Ямбор Тимотей
0:2
17' Гол
Дурис Давид
35' Желтая карточка
Тучны Адам
36' Желтая карточка
Стойчевски Андрей
38' Желтая карточка
Бобчек Томаш
74' Желтая карточка
Регали Мартин
75' Желтая карточка
Руснак Матуш
78' Желтая карточка
Лейтнер Патрик
83' Желтая карточка
Мадленяк Матей
90' Желтая карточка
Копас Адам
90'+5
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
6
Лихи
Филип
32
Малы
Матуш
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
30
Белько
Любомир
66
Руснак
Матуш
3
Лейтнер
Патрик
18
Стойчевски
Андрей
20
Бари
Кристиан
7
Мыслович
Патрик
33
Копас
Адам
11
Samuel
Gidi
10
Капралик
Адриан
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
Ружомберок
4-2-3-1
Жилина
4-3-3

История личных встреч

Ружомберок
Жилина

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
63.2%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 20 побед

48 матчей

27.1%
18.8%
54.1%
13 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
8 побед 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

27.1%
31.3%
41.6%
13 побед 15 ничьих 20 побед

История матчей

СГА
3:0
СГА
0:2
С
5:1
С
0:2
С
3:2
С
2:1
СГА
2:1
С
1:2
С
2:3
СГА
4:2
СГА
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 4 0.4
Герец Штефан 2 0.2
Marko Kelemen 2 0.2
Масло Ян 2 (2) 0.2
Мадленяк Матей 1 0.1
Мрва Марио 1 0.1
Фабиш Лукаш 0 0
Тучны Адам 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мыслович Патрик 4 0.4
Дурис Давид 4 0.4
Samuel Gidi 1 0.1
Копас Адам 1 0.1
Жибриль Таофик 1 0.1
Ямбор Тимотей 1 0.1
Стойчевски Андрей 1 0.1
Руснак Матуш 0 0
Капралик Адриан 0 0
Слука Бранислав 0 0
Галчик Роланд 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 3 0
Marko Kelemen 3 0
Масло Ян 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Хриен Мартин 1 0
Лихи Филип 1 0
Тучны Адам 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Gidi 2 1
Копас Адам 3 0
Руснак Матуш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Стойчевски Андрей 2 0
Немчик Томаш 0 1
Жибриль Таофик 1 0
Лейтнер Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
100%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3
Жилина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Скалица - Жилина 1:0 Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1
Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 7 1 1 23 - 7 22
2. Железярне Подбрезова 9 4 5 0 15 - 8 17
3. Жилина 10 4 3 3 13 - 9 15
4. Спартак Трнава 9 4 3 2 17 - 10 15
5. ДАК 9 4 3 2 13 - 8 15
6. Ружомберок 10 3 5 2 13 - 12 14
7. Тренчин 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Скалица 9 2 4 3 8 - 12 10
9. Дукла Банска-Бистрица 9 3 0 6 12 - 19 9
10. Земплин 9 2 2 5 10 - 17 8
11. Злате Моравце 9 1 4 4 8 - 15 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 15 - 4 13
2. ДАК 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Спартак Трнава 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Жилина 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Железярне Подбрезова 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Скалица 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Тренчин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Злате Моравце 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Ружомберок 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 6 - 6 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Железярне Подбрезова 5 2 3 0 10 - 6 9
2. Слован Братислава 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Ружомберок 5 2 3 0 8 - 5 9
4. Дукла Банска-Бистрица 6 2 0 4 6 - 13 6
5. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
6. Спартак Трнава 3 1 1 1 7 - 4 4
7. Тренчин 5 1 1 3 2 - 8 4
8. ДАК 4 0 3 1 3 - 5 3
9. Скалица 4 0 2 2 3 - 8 2
10. Земплин 5 0 1 4 4 - 11 1
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 1 3 3 - 6 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ДАК Крстович Никола 6 0 1
2. Слован Братислава Грнчар Давид 5 0 1
3. Жилина Мыслович Патрик 4 0 2
4. Ружомберок Регали Мартин 4 0 1
5. Жилина Дурис Давид 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Железярне Подбрезова Грендель Эрик 3 2
2. Железярне Подбрезова Годал Борис 4 0
3. Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 4 0
4. Скалица Блажек Филип 4 0
5. Тренчин Lazar Stojsavljevic 4 0
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Бобчек Томаш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Andrej Stojchevski получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Тучны Адам получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Дурис Давид бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Ямбор Тимотей бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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