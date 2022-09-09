Стадион: Ружомберок
0:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолЯмбор Тимотей
0:2
17' ГолДурис Давид
35' Желтая карточкаТучны Адам
36' Желтая карточкаСтойчевски Андрей
38' Желтая карточкаБобчек Томаш
74' Желтая карточкаРегали Мартин
75' Желтая карточкаРуснак Матуш
78' Желтая карточкаЛейтнер Патрик
83' Желтая карточкаМадленяк Матей
90' Желтая карточкаКопас Адам
90'+5
Ход матча
8'
0:1
17'
0:2
35'
38'
74'
75'
78'
83'
90'
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
14
Бобчек
Томаш
66
Руснак
Матуш
33
Копас
Адам
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Малы МатушПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Копас АдамПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Ружомберок
Жилина
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
63.2%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 20 побед
48 матчей
27.1%
18.8%
54.1%
13 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
8 побед 24 ничьи 16 побед
Второй тайм
27.1%
31.3%
41.6%
13 побед 15 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|4
|0.4
|Герец Штефан
|2
|0.2
|Marko Kelemen
|2
|0.2
|Масло Ян
|2 (2)
|0.2
|Мадленяк Матей
|1
|0.1
|Мрва Марио
|1
|0.1
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Тучны Адам
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мыслович Патрик
|4
|0.4
|Дурис Давид
|4
|0.4
|Samuel Gidi
|1
|0.1
|Копас Адам
|1
|0.1
|Жибриль Таофик
|1
|0.1
|Ямбор Тимотей
|1
|0.1
|Стойчевски Андрей
|1
|0.1
|Руснак Матуш
|0
|0
|Капралик Адриан
|0
|0
|Слука Бранислав
|0
|0
|Галчик Роланд
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|3
|0
|Marko Kelemen
|3
|0
|Масло Ян
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Gidi
|2
|1
|Копас Адам
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Стойчевски Андрей
|2
|0
|Немчик Томаш
|0
|1
|Жибриль Таофик
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
100%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3
Жилина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Скалица - Жилина 1:0 Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1
Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|7
|1
|1
|23 - 7
|22
|2.
|Железярне Подбрезова
|9
|4
|5
|0
|15 - 8
|17
|3.
|Жилина
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|4.
|Спартак Трнава
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|5.
|ДАК
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|6.
|Ружомберок
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Тренчин
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|0
|6
|12 - 19
|9
|10.
|Земплин
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|11.
|Злате Моравце
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|ДАК
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Спартак Трнава
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Жилина
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Железярне Подбрезова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Скалица
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Злате Моравце
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Ружомберок
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Железярне Подбрезова
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|Слован Братислава
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|5.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|6.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Тренчин
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|8.
|ДАК
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Скалица
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|10.
|Земплин
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ДАК
|Крстович Никола
|6
|0
|1
|2.
|Слован Братислава
|Грнчар Давид
|5
|0
|1
|3.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|4
|0
|2
|4.
|Ружомберок
|Регали Мартин
|4
|0
|1
|5.
|Жилина
|Дурис Давид
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|3
|2
|2.
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|4
|0
|3.
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|4
|0
|4.
|Скалица
|Блажек Филип
|4
|0
|5.
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0