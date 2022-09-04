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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Динамо Минск
3:0
Второй тайм: 51'
Днепр Могилёв
0'
1:0
15' Гол
Концевой Артём
2:0
28' Гол
Концевой Артём
3:0
40' Гол
Бахар Иван

Ход матча

15'
Концевой Артём
1:0
28'
Концевой Артём
2:0
40'
Бахар Иван
3:0
Прогнозы 109
Динамо Минск 97.2% (106)
X 2.8% (3)
Днепр Могилёв 0% (0)
+1
выиграет Динамо Минск, со счетом 2:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Днепр Могилёв
9.10
7.90
80.16
Все Коэффициенты
Динамо Минск
Днепр Могилёв

История личных встреч

Динамо Минск
Днепр Могилёв

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бахар Иван 8 (2) 0.42
Бакич Душан 5 0.26
Ложкин Владислав 4 0.21
Быков Артём Геннадьевич 4 (1) 0.21
Концевой Артём 2 0.11
Путило Антон 2 0.11
Бегунов Роман 1 0.05
Кисляк Сергей 1 0.05
Алвес Виллиам 1 0.05
Швецов Максим 1 0.05
Гречихо Денис 1 0.05
Днепр Могилёв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волков Роман 4 0.2
Гусев Кирилл 4 0.2
Федянин Артём 2 0.1
Капов Красимир 2 0.1
Бордуков Павел 1 0.05
Марков Павел 1 0.05
Клочков Юрий 1 0.05
Мокин Марк 1 0.05

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Днепр Могилёв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цеслюкевич Павел 0 1
Железников Глеб 0 1

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
13%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
5
26%
61-75
1
13%
6
32%
76-90

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
17%
5
50%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

7
30
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
3
10%
1-15
3
43%
5
17%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
1
14%
5
17%
46-60
1
14%
5
17%
61-75
2
29%
8
27%
76-90

Забито

28
17
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 2
4 Не забивали 9
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
5
18%
6
35%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
8
29%
4
24%
76-90

Пропущено

15
49
6 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 29
5 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 17
1
7%
5
10%
1-15
3
20%
9
18%
16-30
2
13%
6
12%
31-45
2
13%
5
10%
46-60
4
27%
10
20%
61-75
3
20%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Неман - Динамо Минск 2:3 Белшина - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 0:0 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 0:1
Динамо Минск - Минск 3:1 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2
Днепр Могилёв
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Днепр Могилёв - Гомель 0:4 БАТЭ - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Шахтёр Солигорск 0:7 Днепр Могилёв - Белшина 4:3
Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Славия Мозырь 1:3 Арсенал Дзержинск - Днепр Могилёв 1:0 Днепр Могилёв - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Неман 1:3 Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Белшина - Днепр Могилёв 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 18 12 3 3 31 - 10 39
2. Динамо Минск 3:0 Заявка 19 11 6 2 30 - 16 39
3. Энергетик-БГУ Заявка 19 11 5 3 34 - 17 38
4. БАТЭ Заявка 19 10 6 3 35 - 15 36
5. Минск Заявка 20 10 3 7 33 - 29 33
6. Ислочь Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
7. Гомель Заявка 19 8 5 6 24 - 21 29
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 20 8 5 7 25 - 22 29
9. Неман Заявка 19 6 10 3 25 - 21 28
10. Славия Мозырь Заявка 20 7 4 9 27 - 32 25
11. Белшина Заявка 20 5 8 7 28 - 30 23
12. Слуцк Заявка 20 5 6 9 21 - 31 21
13. Витебск Заявка 20 4 6 10 20 - 30 18
14. Динамо-Брест Заявка 19 3 6 10 14 - 27 15
15. Арсенал Дзержинск Заявка 20 3 4 13 13 - 31 13
16. Днепр Могилёв 0:3 Заявка 20 2 3 15 18 - 51 9
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 10 7 1 2 16 - 9 22
2. Шахтёр Солигорск Заявка 8 6 0 2 11 - 3 18
3. Неман Заявка 10 5 3 2 14 - 11 18
4. БАТЭ Заявка 10 5 2 3 18 - 11 17
5. Энергетик-БГУ Заявка 10 4 4 2 16 - 7 16
6. Динамо Минск 3:0 Заявка 9 3 5 1 13 - 8 14
7. Гомель Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
9. Ислочь Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
10. Слуцк Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Славия Мозырь Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
12. Витебск Заявка 10 2 4 4 11 - 15 10
13. Белшина Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Арсенал Дзержинск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Динамо-Брест Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
16. Днепр Могилёв 0:3 Заявка 10 2 0 8 10 - 30 6
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Минск 3:0 Заявка 10 8 1 1 17 - 8 25
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 7 1 1 18 - 10 22
3. Шахтёр Солигорск Заявка 10 6 3 1 20 - 7 21
4. Ислочь Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
5. БАТЭ Заявка 9 5 4 0 17 - 4 19
6. Гомель Заявка 10 4 4 2 15 - 10 16
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 5 1 4 9 - 10 16
8. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
9. Белшина Заявка 10 3 5 2 20 - 16 14
10. Минск Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
11. Неман Заявка 9 1 7 1 11 - 10 10
12. Слуцк Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
13. Витебск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
14. Динамо-Брест Заявка 9 2 1 6 5 - 13 7
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 1 2 7 4 - 16 5
16. Днепр Могилёв 0:3 Заявка 10 0 3 7 8 - 21 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    51'
    Удар Быкова с восемнадцати метров под перекладину отразил Журов.
  • 50'
    После навеса Бахара справа мяч отскочил к Калинину. Владислав с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 49'
    "Днепр" при перехвате мяча не торопится переходить в атаку, а взломать массированную оборону столичной команды гостям очень сложно.
  • 48'
    Ориньо слева прорвался в штрафную площадь и прострелил вдоль ворот. Защитники "Днепра" мяч вынесли.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Динамо" произошла замена: вместо Артёма Концевого на поле вышел Роман Бегунов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Минске!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Динамо" (Минск) - "Днепр" (Могилёв) - 3:0.
  • 45'
    Гусев в центре поля оказался в окружении трёх соперников и мяч сохранить не смог.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Красников в первом тайме.
  • 45'
    Перевод Быкова налево на Концевого перехватил вверху Марков.
  • 44'
    "Динамо" продолжает уверенно контролировать ход игры.
  • 43'
    Концевой слева навесил на Бакича, который головой слабо пробил по воротам. Журов забрал мяч в руки.
  • Офсайд
    42'
    Гусев оказался в офсайде.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    БАХАР!!! Бахар получил мяч перед штрафной площадью. С уходом влево Иван обыграл Цеслюкевича и с двенадцати метров точно пробил по воротам.
  • Фол, нарушение
    40'
    Козлов на чужой половине поля нарушил правила.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Журов сыграл около центрального круга. Мяч отскочил к Бакичу, который слабо пробил по воротам. Голкипер "Днепра" успел вернуться в штрафную площадь и забрать футбольный снаряд в руки.
    • Угловой
      38'
      Гости неудачно разыграли угловой удар. Швецов быстро выбил мяч в аут.
    • 36'
      Журов сделал длинный заброс вперёд на Гусева, который не смог сделать адресной скидки.
    • Офсайд
      35'
      Гусев забрался в офсайд.
    • 34'
      Бахар справа неудачно пробил по воротам. Мяч полетел сильно в сторону от цели.
    • 32'
      После розыгрыша штрафного удара Ориньо справа навесил к дальней штанге, где защитники "Днепра" сделали скидку на Журова.
    • Фол, нарушение
      31'
      Немирко на фланге толкнул в спину Быкова.
    • Офсайд
      30'
      Капов забрался в офсайд.
    • 2 гола - дубль!
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      КОНЦЕВОЙ!!! Концевой слева в штрафной площади обыграл Немирко, отошёл к линии штрафной площади, откуда точно пробил в ближний угол.
    • 27'
      Навес Калинина справа к воротам прервал Юркевич.
    • 26'
      "Днепру" удалось покомбинировать на чужой половине поля. До удара по воротам дело не дошло, но прогресс в действиях гостей можно отметить.
    • 25'
      Навес Цеслюкевича слева в центр штрафной площади прервал Габриэл.
    • 24'
      Швецов справа прошёл вперёд, но пас отдал точно в ноги сопернику. Пришлось Максиму быстро возвращаться на свою половину поля.
    • 23'
      Журов на выходе забрал мяч в руки после длинного заброса вперёд от Ориньо.
    • Штанга
      22'
      Гречихо после передачи от Концевого слева с четырнадцати метров пробил в перекладину.
    • 21'
      Навес Ориньо слева в штрафную площадь не дошёл до Бахара. Дунаев вверху сыграл на перехвате.
    • 20'
      "Динамо" без Бакича покатало мяч у центрального круга.
    • Травма, повреждение
      18'
      Бакич неудачно приземлился после верховой борьбы у чужих ворот. Требуется помощь медиков нападающему "Динамо".
    • 17'
      "Динамо" комбинирует у центрального круга.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КОНЦЕВОЙ!!! Концевой слева подошёл к штрафной площади и с девятнадцати метров пробил по воротам. После небольшого рикошета мяч залетел в ближний угол, а Журов оказался дезориентированным.
    • Офсайд
      15'
      Бахар справа забежал в офсайд.
    • 14'
      "Динамо" прижало соперника к штрафной площади. Следует много навесов и прострелов в штрафную площадь, но они пока не завершаются опасными ударами.
    • 14'
      Прострел Бахара справа в штрафную площадь защитники "Днепра" прервали.
    • 13'
      Калинин справа навесил в центр штрафной площади. Бахар сделал скидку на Бакаича, которому защитники "Днепра" не позволили добраться до мяча.
    • Угловой
      12'
      Бахар от углового флага навесил к дальней штанге, откуда Юркевич мяч выбил.
    • 11'
      Калинин справа с двадцати двух метров пробил с небольшими рикошетами рядом с дальней штангой.
    • 10'
      Быков справа с двадцати семи метров пробил левее ворот.
    • 9'
      Хаткевич не достал мяч после подачи Бордукова справа, но за спиной у голкипера "Динамо" соперников не оказалось.
    • 8'
      Хозяева разыграли штрафной удар справа. Прострел Ориньо к воротам могилевчане заблокировали.
    • Фол, нарушение
      7'
      Дунаев на фланге сбил Бахара.
    • 6'
      Клочков неудачно исполнил перевод направо. Соперники перехватили мяч.
    • 5'
      Длинный заброс Швецова вперёд на Бакича перехватил Дунаев. Пока всё проходит без опасных ударов по воротам.
    • 4'
      "Днепру" в первые минуты встречи не удаётся закрепиться на чужой половине поля. после перехода вперёд через центральную линию поля гости мяч теряют.
    • 3'
      Бахар справа навесил на Бакича, который головой пробил выше ворот.
    • 2'
      "Динамо" играет в белой форме, "Днепр" - в синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Тракторе"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцатого тура Белорусской Премьер-лиги, в котором сыграют минское «Динамо» и могилёвский «Днепр». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 109
    Динамо Минск 97.2% (106)
    X 2.8% (3)
    Днепр Могилёв 0% (0)
    +1
    выиграет Динамо Минск, со счетом 2:0
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Днепр Могилёв
    9.10
    7.90
    80.16
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    Где смотреть матч Динамо Минск 3:0 Днепр Могилёв онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Минск 3:0 Днепр Могилёв

    Исход игры
    Динамо Минск
    97.2% (106)
    Ничья
    2.8% (3)
    Днепр Могилёв
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.06% (45)
    Меньше
    57.94% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    35.51% (38)
    Нет
    64.49% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Минск
    45.9% (50)
    2:1 Динамо Минск
    26.6% (29)
    1:0 Динамо Минск
    8.3% (9)
    3:0 Динамо Минск
    8.3% (9)
    3:1 Динамо Минск
    5.5% (6)
    1:1 Ничья
    2.8% (3)
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