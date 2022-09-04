Второй тайм в Минске!

В перерыве в составе "Динамо" произошла замена: вместо Артёма Концевого на поле вышел Роман Бегунов.

Ориньо слева прорвался в штрафную площадь и прострелил вдоль ворот. Защитники "Днепра" мяч вынесли.

"Днепр" при перехвате мяча не торопится переходить в атаку, а взломать массированную оборону столичной команды гостям очень сложно.

После навеса Бахара справа мяч отскочил к Калинину. Владислав с пятнадцати метров пробил выше ворот.

Удар Быкова с восемнадцати метров под перекладину отразил Журов.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! БАХАР!!! Бахар получил мяч перед штрафной площадью. С уходом влево Иван обыграл Цеслюкевича и с двенадцати метров точно пробил по воротам.

Концевой слева навесил на Бакича, который головой слабо пробил по воротам. Журов забрал мяч в руки.

Гусев в центре поля оказался в окружении трёх соперников и мяч сохранить не смог.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! КОНЦЕВОЙ!!! Концевой слева в штрафной площади обыграл Немирко, отошёл к линии штрафной площади, откуда точно пробил в ближний угол.

Немирко на фланге толкнул в спину Быкова.

После розыгрыша штрафного удара Ориньо справа навесил к дальней штанге, где защитники "Днепра" сделали скидку на Журова.

Бахар справа неудачно пробил по воротам. Мяч полетел сильно в сторону от цели.

Журов сделал длинный заброс вперёд на Гусева, который не смог сделать адресной скидки.

Журов сыграл около центрального круга. Мяч отскочил к Бакичу, который слабо пробил по воротам. Голкипер "Днепра" успел вернуться в штрафную площадь и забрать футбольный снаряд в руки.

26' "Днепру" удалось покомбинировать на чужой половине поля. До удара по воротам дело не дошло, но прогресс в действиях гостей можно отметить.

25' Навес Цеслюкевича слева в центр штрафной площади прервал Габриэл.

24' Швецов справа прошёл вперёд, но пас отдал точно в ноги сопернику. Пришлось Максиму быстро возвращаться на свою половину поля.

23' Журов на выходе забрал мяч в руки после длинного заброса вперёд от Ориньо.

22' Гречихо после передачи от Концевого слева с четырнадцати метров пробил в перекладину.

21' Навес Ориньо слева в штрафную площадь не дошёл до Бахара. Дунаев вверху сыграл на перехвате.

20' "Динамо" без Бакича покатало мяч у центрального круга.

18' Бакич неудачно приземлился после верховой борьбы у чужих ворот. Требуется помощь медиков нападающему "Динамо".

17' "Динамо" комбинирует у центрального круга.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КОНЦЕВОЙ!!! Концевой слева подошёл к штрафной площади и с девятнадцати метров пробил по воротам. После небольшого рикошета мяч залетел в ближний угол, а Журов оказался дезориентированным.

15' Бахар справа забежал в офсайд.

14' "Динамо" прижало соперника к штрафной площади. Следует много навесов и прострелов в штрафную площадь, но они пока не завершаются опасными ударами.

14' Прострел Бахара справа в штрафную площадь защитники "Днепра" прервали.

13' Калинин справа навесил в центр штрафной площади. Бахар сделал скидку на Бакаича, которому защитники "Днепра" не позволили добраться до мяча.

12' Бахар от углового флага навесил к дальней штанге, откуда Юркевич мяч выбил.

11' Калинин справа с двадцати двух метров пробил с небольшими рикошетами рядом с дальней штангой.

10' Быков справа с двадцати семи метров пробил левее ворот.

9' Хаткевич не достал мяч после подачи Бордукова справа, но за спиной у голкипера "Динамо" соперников не оказалось.

8' Хозяева разыграли штрафной удар справа. Прострел Ориньо к воротам могилевчане заблокировали.

7' Дунаев на фланге сбил Бахара.

6' Клочков неудачно исполнил перевод направо. Соперники перехватили мяч.

5' Длинный заброс Швецова вперёд на Бакича перехватил Дунаев. Пока всё проходит без опасных ударов по воротам.

4' "Днепру" в первые минуты встречи не удаётся закрепиться на чужой половине поля. после перехода вперёд через центральную линию поля гости мяч теряют.

3' Бахар справа навесил на Бакича, который головой пробил выше ворот.

2' "Динамо" играет в белой форме, "Днепр" - в синей.