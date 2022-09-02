Стадион: Динамо (Минск)
Позже
История личных встреч
Динамо Минск
Днепр Могилёв
19 матчей
100%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бахар Иван
|7 (2)
|0.39
|Бакич Душан
|5
|0.28
|Ложкин Владислав
|4
|0.22
|Быков Артём Геннадьевич
|4 (1)
|0.22
|Путило Антон
|2
|0.11
|Бегунов Роман
|1
|0.06
|Кисляк Сергей
|1
|0.06
|Алвес Виллиам
|1
|0.06
|Швецов Максим
|1
|0.06
|Гречихо Денис
|1
|0.06
Днепр Могилёв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волков Роман
|4
|0.21
|Гусев Кирилл
|4
|0.21
|Федянин Артём
|2
|0.11
|Капов Красимир
|2
|0.11
|Бордуков Павел
|1
|0.05
|Марков Павел
|1
|0.05
|Клочков Юрий
|1
|0.05
|Мокин Марк
|1
|0.05
Карточки
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
Днепр Могилёв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цеслюкевич Павел
|0
|1
|Железников Глеб
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Пропущено
8
19
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
13%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
5
26%
61-75
1
13%
6
32%
76-90
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
17%
5
50%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
7
30
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
3
10%
1-15
3
43%
5
17%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
1
14%
5
17%
46-60
1
14%
5
17%
61-75
2
29%
8
27%
76-90
Забито
28
17
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 2
4 Не забивали 9
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
5
18%
6
35%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
8
29%
4
24%
76-90
Пропущено
15
49
6 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 29
5 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 17
1
7%
5
10%
1-15
3
20%
9
18%
16-30
2
13%
6
12%
31-45
2
13%
5
10%
46-60
4
27%
10
20%
61-75
3
20%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Неман - Динамо Минск 2:3 Белшина - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 0:0 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 0:1
Динамо Минск - Минск 3:1 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2
Днепр Могилёв
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Днепр Могилёв - Гомель 0:4 БАТЭ - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Шахтёр Солигорск 0:7 Днепр Могилёв - Белшина 4:3
Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Славия Мозырь 1:3 Арсенал Дзержинск - Днепр Могилёв 1:0 Днепр Могилёв - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Неман 1:3 Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Белшина - Днепр Могилёв 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 10
|39
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|35 - 15
|36
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 16
|36
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 15
|35
|5.
|Минск
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 26
|33
|6.
|Ислочь
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|7.
|Гомель
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|8.
|Неман
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|25 - 21
|28
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 21
|28
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 31
|24
|11.
|Белшина
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 28
|22
|12.
|Слуцк
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 31
|18
|13.
|Витебск
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 30
|13
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 26
|12
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|18 - 48
|9
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 3
|18
|3.
|Неман
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Гомель
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|7.
|Ислочь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 11
|12
|9.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Витебск
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|Слуцк
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|13.
|Белшина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 30
|6
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 7
|21
|3.
|Ислочь
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 4
|19
|6.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 10
|16
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Белшина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 14
|13
|10.
|Минск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Неман
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 10
|10
|12.
|Слуцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 13
|7
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Динамо Минск - Днепр Могилёв
Исход игры
Динамо Минск
100% (6)
Ничья
0% (0)
Днепр Могилёв
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (4)
Меньше
33.33% (2)
Обе команды забьют
Да
50% (3)
Нет
50% (3)
Популярный счёт
2:1 Динамо Минск
50% (3)
2:0 Динамо Минск
33.3% (2)
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