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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Динамо Минск
 
Позже
Днепр Могилёв
Прогнозы 3
Динамо Минск 100% (3)
X 0% (0)
Днепр Могилёв 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Минск
Днепр Могилёв

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бахар Иван 7 (2) 0.39
Бакич Душан 5 0.28
Ложкин Владислав 4 0.22
Быков Артём Геннадьевич 4 (1) 0.22
Путило Антон 2 0.11
Бегунов Роман 1 0.06
Кисляк Сергей 1 0.06
Алвес Виллиам 1 0.06
Швецов Максим 1 0.06
Гречихо Денис 1 0.06
Днепр Могилёв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волков Роман 4 0.21
Гусев Кирилл 4 0.21
Федянин Артём 2 0.11
Капов Красимир 2 0.11
Бордуков Павел 1 0.05
Марков Павел 1 0.05
Клочков Юрий 1 0.05
Мокин Марк 1 0.05

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Днепр Могилёв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цеслюкевич Павел 0 1
Железников Глеб 0 1

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
13%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
5
26%
61-75
1
13%
6
32%
76-90

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
17%
5
50%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

7
30
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
3
10%
1-15
3
43%
5
17%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
1
14%
5
17%
46-60
1
14%
5
17%
61-75
2
29%
8
27%
76-90

Забито

28
17
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 2
4 Не забивали 9
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
5
18%
6
35%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
8
29%
4
24%
76-90

Пропущено

15
49
6 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 29
5 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 17
1
7%
5
10%
1-15
3
20%
9
18%
16-30
2
13%
6
12%
31-45
2
13%
5
10%
46-60
4
27%
10
20%
61-75
3
20%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Неман - Динамо Минск 2:3 Белшина - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 0:0 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 0:1
Динамо Минск - Минск 3:1 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2
Днепр Могилёв
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Днепр Могилёв - Гомель 0:4 БАТЭ - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Шахтёр Солигорск 0:7 Днепр Могилёв - Белшина 4:3
Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Славия Мозырь 1:3 Арсенал Дзержинск - Днепр Могилёв 1:0 Днепр Могилёв - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Неман 1:3 Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Белшина - Днепр Могилёв 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 18 12 3 3 31 - 10 39
2. БАТЭ Заявка 19 10 6 3 35 - 15 36
3. Динамо Минск Заявка 18 10 6 2 27 - 16 36
4. Энергетик-БГУ Заявка 18 10 5 3 31 - 15 35
5. Минск Заявка 19 10 3 6 32 - 26 33
6. Ислочь Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
7. Гомель Заявка 19 8 5 6 24 - 21 29
8. Неман Заявка 19 6 10 3 25 - 21 28
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 19 8 4 7 24 - 21 28
10. Славия Мозырь Заявка 19 7 3 9 26 - 31 24
11. Белшина Заявка 19 5 7 7 26 - 28 22
12. Слуцк Заявка 19 4 6 9 20 - 31 18
13. Витебск Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
14. Арсенал Дзержинск Заявка 19 3 4 12 13 - 30 13
15. Динамо-Брест Заявка 18 2 6 10 11 - 26 12
16. Днепр Могилёв Заявка 19 2 3 14 18 - 48 9
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 10 7 1 2 16 - 9 22
2. Шахтёр Солигорск Заявка 8 6 0 2 11 - 3 18
3. Неман Заявка 10 5 3 2 14 - 11 18
4. БАТЭ Заявка 10 5 2 3 18 - 11 17
5. Энергетик-БГУ Заявка 10 4 4 2 16 - 7 16
6. Гомель Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
7. Ислочь Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 3 3 3 15 - 11 12
9. Динамо Минск Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
10. Славия Мозырь Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
11. Витебск Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
12. Слуцк Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
13. Белшина Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Арсенал Дзержинск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Днепр Могилёв Заявка 10 2 0 8 10 - 30 6
16. Динамо-Брест Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Минск Заявка 10 8 1 1 17 - 8 25
2. Шахтёр Солигорск Заявка 10 6 3 1 20 - 7 21
3. Ислочь Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
4. Энергетик-БГУ Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
5. БАТЭ Заявка 9 5 4 0 17 - 4 19
6. Гомель Заявка 10 4 4 2 15 - 10 16
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 5 1 4 9 - 10 16
8. Славия Мозырь Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
9. Белшина Заявка 9 3 4 2 18 - 14 13
10. Минск Заявка 9 3 2 4 16 - 17 11
11. Неман Заявка 9 1 7 1 11 - 10 10
12. Слуцк Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
13. Витебск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
14. Динамо-Брест Заявка 9 2 1 6 5 - 13 7
15. Арсенал Дзержинск Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
16. Днепр Могилёв Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Днепр Могилёв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 3
    Динамо Минск 100% (3)
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    Прогнозы на матч Динамо Минск - Днепр Могилёв

    Исход игры
    Динамо Минск
    100% (6)
    Ничья
    0% (0)
    Днепр Могилёв
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (4)
    Меньше
    33.33% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (3)
    Нет
    50% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Минск
    50% (3)
    2:0 Динамо Минск
    33.3% (2)
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