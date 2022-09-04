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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Шахтёр Солигорск
1:2
Второй тайм: 49'
Неман
0'
1:0
5' Гол
Филипенко Егор
1:1
17' Гол
Якимов Андрей
1:2
48' Гол

Ход матча

5'
Филипенко Егор
1:0
17'
1:1
Якимов Андрей
48'
1:2
Прогнозы 108
Шахтёр Солигорск 92.6% (100)
X 6.5% (7)
Неман 0.9% (1)
-1
выиграет Шахтёр Солигорск, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Солигорск
Ничья
Неман
2.42
4.70
8.50
Все Коэффициенты
49
Плотников
Максим
99
Шевченко
Глеб
21
Филипенко
Егор
5
Антич
Никола
20
Диванович
Заим
19
Подстрелов
Дмитрий
28
Забелин
Павел
10
Ахмеди
Валон
96
Фейхао
Витор
9
Скавыш
Максим
77
Черняк
Илья
25
Степанов
Роман
32
Черник
Сергей
90
Гружевский
Денис
4
Хадаркевич
Руслан
24
Шимунович
Лука
22
Юзепчук
Роман
8
Крюми
Ардит
92
Карпицкий
Егор
11
Плакка
Фессу
13
Найтингейл
Эндрю
12
Василючек
Владислав
33
Карпович
Сергей
50
Шалашников
Алексей
20
Садовничий
Иван
14
Жимо
Шериф
78
Яблонский
Максим
22
Шукуров
Алимардон
24
Якимов
Андрей
11
Жуковский
Валерий
77
Пасевич
Роман
88
Савицкий
Павел
16
Руденок
Константин
1
Малиевский
Артур
30
Анюкевич
Александр
5
Пархоменко
Егор
8
Адамович
Ненад
32
Павлюковец
Юрий
55
Сакута
Евгений
71
Сучков
Алексей
99
Варакса
Владислав
9
Джоб
Па
Омар
Шахтёр Солигорск
Неман

История личных встреч

Шахтёр Солигорск
Неман

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

37 матчей

59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.8%
48.6%
13.6%
14 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.2%
45.9%
10.9%
16 побед 17 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скавыш Максим 5 0.26
Черняк Илья 5 0.26
Дарбо Дембо 5 (2) 0.26
Политевич Сергей 3 0.16
Иванович Игор 3 0.16
Подстрелов Дмитрий 3 0.16
Антич Никола 2 (2) 0.11
Филипенко Егор 1 0.05
Плакка Фессу 1 0.05
Ахмеди Валон 1 0.05
Шатара Милош 1 0.05
Соловей Андрей 1 (1) 0.05
Неман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савицкий Павел 8 (2) 0.4
Зубович Егор 5 (3) 0.25
Жуковский Валерий 3 (1) 0.15
Куадьо Седрик 2 0.1
Анюкевич Александр 1 0.05
Якимов Андрей 1 0.05
Садовничий Иван 1 0.05
Адамович Ненад 1 0.05
Кадымян Гегам 1 0.05
Грибовский Роман 1 0.05
Яблонский Максим 1 0.05

Карточки

Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корзун Никита 0 1
Шатара Милош 0 1
Черняк Илья 1 0
Неман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалашников Алексей 0 1
Якимов Андрей 1 0
Адамович Ненад 1 0
Жимо Шериф 1 0
Яблонский Максим 1 0
Шукуров Алимардон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
3
15%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

30
25
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
4
13%
3
12%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
5
17%
5
20%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
8
27%
3
12%
61-75
7
23%
6
24%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
27%
3
14%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
3
27%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 0:2 Шахтёр Солигорск - Ислочь 1:0 Днепр Могилёв - Шахтёр Солигорск 0:7 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0
Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 2:1 Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск 1:3 Белшина - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1
Неман
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Неман - Динамо Минск 2:3 Неман - Ислочь 1:0 Динамо-Брест - Неман 0:0 Неман - Слуцк 1:0
Торпедо-БелАЗ - Неман 2:2 Витебск - Неман 2:2 Гомель - Неман 0:0 Неман - БАТЭ 0:0 Днепр Могилёв - Неман 1:3 Неман - Белшина 2:2 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - Арсенал Дзержинск 2:0 Минск - Неман 3:2 Неман - Энергетик-БГУ 1:4 БАТЭ - Неман 2:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Ислочь - Неман 1:1 Неман - Динамо-Брест 2:1 Неман - БАТЭ 2:1 Слуцк - Неман 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск 1:2 Заявка 19 12 3 4 32 - 12 39
2. Динамо Минск Заявка 19 11 6 2 31 - 16 39
3. Энергетик-БГУ Заявка 19 11 5 3 34 - 17 38
4. БАТЭ Заявка 19 10 6 3 35 - 15 36
5. Минск Заявка 20 10 3 7 33 - 29 33
6. Неман 2:1 Заявка 20 7 10 3 27 - 22 31
7. Ислочь Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
8. Гомель Заявка 19 8 5 6 24 - 21 29
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 20 8 5 7 25 - 22 29
10. Славия Мозырь Заявка 20 7 4 9 27 - 32 25
11. Белшина Заявка 20 5 8 7 28 - 30 23
12. Слуцк Заявка 20 5 6 9 21 - 31 21
13. Витебск Заявка 20 4 6 10 20 - 30 18
14. Динамо-Брест Заявка 19 3 6 10 14 - 27 15
15. Арсенал Дзержинск Заявка 20 3 4 13 13 - 31 13
16. Днепр Могилёв Заявка 20 2 3 15 18 - 52 9
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 10 7 1 2 16 - 9 22
2. Неман 2:1 Заявка 10 5 3 2 14 - 11 18
3. Шахтёр Солигорск 1:2 Заявка 9 6 0 3 12 - 5 18
4. БАТЭ Заявка 10 5 2 3 18 - 11 17
5. Энергетик-БГУ Заявка 10 4 4 2 16 - 7 16
6. Динамо Минск Заявка 9 3 5 1 14 - 8 14
7. Гомель Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
9. Ислочь Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
10. Слуцк Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Славия Мозырь Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
12. Витебск Заявка 10 2 4 4 11 - 15 10
13. Белшина Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Арсенал Дзержинск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Динамо-Брест Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
16. Днепр Могилёв Заявка 10 2 0 8 10 - 30 6
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Минск Заявка 10 8 1 1 17 - 8 25
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 7 1 1 18 - 10 22
3. Шахтёр Солигорск 1:2 Заявка 10 6 3 1 20 - 7 21
4. Ислочь Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
5. БАТЭ Заявка 9 5 4 0 17 - 4 19
6. Гомель Заявка 10 4 4 2 15 - 10 16
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 5 1 4 9 - 10 16
8. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
9. Белшина Заявка 10 3 5 2 20 - 16 14
10. Неман 2:1 Заявка 10 2 7 1 13 - 11 13
11. Минск Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
12. Слуцк Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
13. Витебск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
14. Динамо-Брест Заявка 9 2 1 6 5 - 13 7
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 1 2 7 4 - 16 5
16. Днепр Могилёв Заявка 10 0 3 7 8 - 22 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Савицкий!!! Вот это да! "Неман" вновь выходит вперед! Передача с левого фланга в штрафную точно на Савицкого, нападающему дали развернуться и пробить в угол! 
  • Замена
    47'
    Вместо Плаки вышел Кореййя у "Немана"
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавил арбитр. Перерыв. 
  • 45'
    Хорошо дошел мяч до Савицкого, Павел попытался пробить, но защитник сумел ему помешать, могло быть опасно. 
  • 44'
    Забелин отработал в обороне, не пустив соперника к мячу в собственной штрафной, правда выбив, все же отдал владение. 
  • 43'
    Интересный длинный перевод в зону линии штрафной "Немана", форвардам не удается зацепиться за мяч. 
  • 42'
    Еще раз Плотников не очень уверенно действует, выбивая мяч в аут. Слишком паникует голкипер в такие моменты, как будто бы. 
  • 41'
    Подстрелов красиво убрал под себя, перешел мяч в центр, откуда удар последовал, заблокировано. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Жимо бросает аут с левого края, солигорцы перехватывают, Фейхао летит вперед, однако фолит в атаке. 
  • 39'
    Заметно упал темп игры после первых минут 15-20. То ли подустали, то ли рисковать никто не хочет.
  • 38'
    Решился на невероятно дальний удар Забелин. Получилось невероятно высоко. 
  • Угловой
    37'
    Корнер "Немана". Подача в центр, высоко прыгает Плотников и одной рукой выбивает мяч. 
  • 36'
    А тут перестраховался Плотников после того, как Филипенко не пустил нападающего к мячу. Угловой. 
  • 35'
    Еще раз хозяева поля ищут возможности слева, оттуда следует мяч в полукруг, потеря. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Скавыш слева подал на Черняка в быстрой атаке, удар головой мимо ворот. 
    • 33'
      Слишком самонадеянный проброс по правой бровке от хозяев, впереди оказались только оппоненты. 
    • 31'
      Мягкая навесная передача в штрафную Плотникова, вратарь выходит на мяч. 
    • 30'
      Теперь "Шахтер" отработал в обороне, но атаку создать не вышло. В центре поля мяч. 
    • 29'
      Аут вбрасывает Жимо, в касание мяч идет дальше по бровке, подача на дальнюю, откуда удар прямо в руки Плотникова. 
    • 28'
      Удержали неманцы оборону слева, сразу втроем по этому флангу пытались пробиться их соперники. 
    • 26'
      После передачи с правого края штрафной нападающий "Шахтера" с разворота попытался пробить. Вышло слишком слабо. 
    • 25'
      Скавыш против Жимо борется в штрафной, красиво Жимо разбирается, хоть и довольно опасно, в роли последнего защитника он был. 
    • 24'
      Хороший заброс на Яблонского, который упал в штрафной, не дотянувшись до мяча. Никакого пенальти, конечно.
    • 23'
      "Неман" чуть потерял кураж и появилось больше брака в центре поля, будем надеяться, что это на время только, и игра вернется в быстрый темп.
    • Желтая карточка
      22'
      Желтая для Шукурова за довольно опасный подкат в центре поля. 
    • Угловой
      21'
      Нет, никакой руки там не было. Подача с углового "Шахтера", не опасно.
    • 20'
      И вот уже Подстрелов летит вперед и простреливает справа, защитник блокирует, а Подстрелов показывает, что мяч попал в руку. Смотрим. 
    • Угловой
      19'
      И еще один хороший удар, теперь после подачи с углового, выше ворот прошел мяч, но в опасной близости!
    • Опасный момент
      18'
      Тут же Пасевич мог забить еще, но Плотников исправился за штрафной и вытащил на этот раз!
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Якимов!!! Мощнейший удар Якимова с очень-очень дальнего штрафного, Плотников не лучшим образом себя повел на ленточке ворот и в итоге пропустил этот мяч! 
    • 16'
      Стандартное положение "Немана". Тут уж совсем далеко до створа, метров 30-35. 
    • 15'
      Якимов отобрал в центре поля, но продолжить было трудно, ибо никого из партнеров рядом не оказалось. 
    • 14'
      Черняк, по-моему, невольно прокинул мяч между ног сопернику, получилось красиво, жаль не очень эффективно. 
    • 13'
      Удар из-за штрафной в исполнении "Немана", мимо створа, однако для пристрелки сойдет.
    • 12'
      Диагональ в исполнении гостей, выдавила их оборона обратно, вообще "Неман" неплохо перехватил инициативу после пропущенного мяча, за исключением момента, случившегося минуту назад. 
    • Опасный момент
      11'
      Опасно! Пасевич прошел по левому флангу, вошел в штрафную и пробил в дальний с острого угла, голкипер вытащил!
    • 10'
      Карпович здорово заметил Савицкого, стоящего в одиночестве в районе линии штрафной и направил туда мяч. Нападающий головой пробил в створ. Вратарь отбивает. 
    • Угловой
      9'
      Подача с угла поля в штрафную, походил там мяч между игроками, в результате только удар от ворот. 
    • 8'
      Все равно мощно заряжает со стандарта Якимов, Плотников переводит на угловой. 
    • 7'
      Ответный штрафной "Немана". До штрафной метров 9-10, далековато немного для прямого удара. 
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Филипенко!!! Так и делают солигорцы, шикарная подача на линию вратарской, и удар Филипенко головой мимо голкипера! Есть быстрый гол! 
    • 5'
      Хороший штрафной на левом фланге для "Шахтера". Можно отсюда классную подачу вырезать. 
    • 4'
      Плотников неудачно выбил вперед после отыгрыша на него. Аут Солигорска. 
    • Желтая карточка
      3'
      Диванович получил желтую карточку за грубый фол в центре поля. 
    • 2'
      Пока разгоняются команды напомню, что "Шахтер" сейчас идет на первом месте Высшей лиги Беларуси. 39 очков в их активе. 
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался.
    • До матча
    • "Шахтер Солигорск" сегодня встретится с "Неманом" на стадионе "Строитель Солигорск". Текстовую трансляцию для вас проведу я, Константин Лицин. 
    Прогнозы 108
    Шахтёр Солигорск 92.6% (100)
    X 6.5% (7)
    Неман 0.9% (1)
    -1
    выиграет Шахтёр Солигорск, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Солигорск
    Ничья
    Неман
    2.42
    4.70
    8.50
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    Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск 1:2 Неман

    Исход игры
    Шахтёр Солигорск
    92.6% (100)
    Ничья
    6.5% (7)
    Неман
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.74% (40)
    Меньше
    62.26% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    40.57% (43)
    Нет
    59.43% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Солигорск
    34.3% (37)
    2:1 Шахтёр Солигорск
    28.7% (31)
    1:0 Шахтёр Солигорск
    21.3% (23)
    1:1 Ничья
    4.6% (5)
    3:1 Шахтёр Солигорск
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    3:0 Шахтёр Солигорск
    1.9% (2)
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