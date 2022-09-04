да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скавыш Максим
|5
|0.26
|Черняк Илья
|5
|0.26
|Дарбо Дембо
|5 (2)
|0.26
|Политевич Сергей
|3
|0.16
|Иванович Игор
|3
|0.16
|Подстрелов Дмитрий
|3
|0.16
|Антич Никола
|2 (2)
|0.11
|Филипенко Егор
|1
|0.05
|Плакка Фессу
|1
|0.05
|Ахмеди Валон
|1
|0.05
|Шатара Милош
|1
|0.05
|Соловей Андрей
|1 (1)
|0.05
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савицкий Павел
|8 (2)
|0.4
|Зубович Егор
|5 (3)
|0.25
|Жуковский Валерий
|3 (1)
|0.15
|Куадьо Седрик
|2
|0.1
|Анюкевич Александр
|1
|0.05
|Якимов Андрей
|1
|0.05
|Садовничий Иван
|1
|0.05
|Адамович Ненад
|1
|0.05
|Кадымян Гегам
|1
|0.05
|Грибовский Роман
|1
|0.05
|Яблонский Максим
|1
|0.05
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корзун Никита
|0
|1
|Шатара Милош
|0
|1
|Черняк Илья
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалашников Алексей
|0
|1
|Якимов Андрей
|1
|0
|Адамович Ненад
|1
|0
|Жимо Шериф
|1
|0
|Яблонский Максим
|1
|0
|Шукуров Алимардон
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|1:2 Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 12
|39
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|31 - 16
|39
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 17
|38
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|35 - 15
|36
|5.
|Минск
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|33 - 29
|33
|6.
|Неман
|2:1 Заявка
|20
|7
|10
|3
|27 - 22
|31
|7.
|Ислочь
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|8.
|Гомель
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 32
|25
|11.
|Белшина
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|28 - 30
|23
|12.
|Слуцк
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|13.
|Витебск
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 30
|18
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 27
|15
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|13 - 31
|13
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|18 - 52
|9
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|2.
|Неман
|2:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|3.
|Шахтёр Солигорск
|1:2 Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 5
|18
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Динамо Минск
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Гомель
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Ислочь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|10.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|11.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|12.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|13.
|Белшина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 30
|6
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 10
|22
|3.
|Шахтёр Солигорск
|1:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 7
|21
|4.
|Ислочь
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 4
|19
|6.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 10
|16
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|9.
|Белшина
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 16
|14
|10.
|Неман
|2:1 Заявка
|10
|2
|7
|1
|13 - 11
|13
|11.
|Минск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|12.
|Слуцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 13
|7
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 22
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0