Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Савицкий!!! Вот это да! "Неман" вновь выходит вперед! Передача с левого фланга в штрафную точно на Савицкого, нападающему дали развернуться и пробить в угол!

Интересный длинный перевод в зону линии штрафной "Немана", форвардам не удается зацепиться за мяч.

Забелин отработал в обороне, не пустив соперника к мячу в собственной штрафной, правда выбив, все же отдал владение.

Хорошо дошел мяч до Савицкого, Павел попытался пробить, но защитник сумел ему помешать, могло быть опасно.

Ничего не добавил арбитр. Перерыв.

Еще раз хозяева поля ищут возможности слева, оттуда следует мяч в полукруг, потеря.

А тут перестраховался Плотников после того, как Филипенко не пустил нападающего к мячу. Угловой.

Корнер "Немана". Подача в центр, высоко прыгает Плотников и одной рукой выбивает мяч.

Заметно упал темп игры после первых минут 15-20. То ли подустали, то ли рисковать никто не хочет.

Жимо бросает аут с левого края, солигорцы перехватывают, Фейхао летит вперед, однако фолит в атаке.

Подстрелов красиво убрал под себя, перешел мяч в центр, откуда удар последовал, заблокировано.

Еще раз Плотников не очень уверенно действует, выбивая мяч в аут. Слишком паникует голкипер в такие моменты, как будто бы.

34' Скавыш слева подал на Черняка в быстрой атаке, удар головой мимо ворот.

33' Слишком самонадеянный проброс по правой бровке от хозяев, впереди оказались только оппоненты.

31' Мягкая навесная передача в штрафную Плотникова, вратарь выходит на мяч.

30' Теперь "Шахтер" отработал в обороне, но атаку создать не вышло. В центре поля мяч.

29' Аут вбрасывает Жимо, в касание мяч идет дальше по бровке, подача на дальнюю, откуда удар прямо в руки Плотникова.

28' Удержали неманцы оборону слева, сразу втроем по этому флангу пытались пробиться их соперники.

26' После передачи с правого края штрафной нападающий "Шахтера" с разворота попытался пробить. Вышло слишком слабо.

25' Скавыш против Жимо борется в штрафной, красиво Жимо разбирается, хоть и довольно опасно, в роли последнего защитника он был.

24' Хороший заброс на Яблонского, который упал в штрафной, не дотянувшись до мяча. Никакого пенальти, конечно.