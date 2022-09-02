Стадион: Строитель Солигорск
Позже
История личных встреч
Шахтёр Солигорск
Неман
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
37 матчей
59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.8%
48.6%
13.6%
14 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.2%
45.9%
10.9%
16 побед 17 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скавыш Максим
|5
|0.28
|Черняк Илья
|5
|0.28
|Дарбо Дембо
|5 (2)
|0.28
|Политевич Сергей
|3
|0.17
|Иванович Игор
|3
|0.17
|Подстрелов Дмитрий
|3
|0.17
|Антич Никола
|2 (2)
|0.11
|Плакка Фессу
|1
|0.06
|Ахмеди Валон
|1
|0.06
|Шатара Милош
|1
|0.06
|Соловей Андрей
|1 (1)
|0.06
Неман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савицкий Павел
|8 (2)
|0.42
|Зубович Егор
|5 (3)
|0.26
|Жуковский Валерий
|3 (1)
|0.16
|Куадьо Седрик
|2
|0.11
|Анюкевич Александр
|1
|0.05
|Садовничий Иван
|1
|0.05
|Адамович Ненад
|1
|0.05
|Кадымян Гегам
|1
|0.05
|Грибовский Роман
|1
|0.05
|Яблонский Максим
|1
|0.05
Карточки
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корзун Никита
|0
|1
|Шатара Милош
|0
|1
Неман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалашников Алексей
|0
|1
|Якимов Андрей
|1
|0
|Адамович Ненад
|1
|0
|Жимо Шериф
|1
|0
|Яблонский Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
3
15%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
30
25
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
4
13%
3
12%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
5
17%
5
20%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
8
27%
3
12%
61-75
7
23%
6
24%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
27%
3
14%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
3
27%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 0:2 Шахтёр Солигорск - Ислочь 1:0 Днепр Могилёв - Шахтёр Солигорск 0:7 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0
Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 2:1 Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск 1:3 Белшина - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1
Неман
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Неман - Динамо Минск 2:3 Неман - Ислочь 1:0 Динамо-Брест - Неман 0:0 Неман - Слуцк 1:0
Торпедо-БелАЗ - Неман 2:2 Витебск - Неман 2:2 Гомель - Неман 0:0 Неман - БАТЭ 0:0 Днепр Могилёв - Неман 1:3 Неман - Белшина 2:2 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - Арсенал Дзержинск 2:0 Минск - Неман 3:2 Неман - Энергетик-БГУ 1:4 БАТЭ - Неман 2:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Ислочь - Неман 1:1 Неман - Динамо-Брест 2:1 Неман - БАТЭ 2:1 Слуцк - Неман 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 10
|39
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|35 - 15
|36
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 16
|36
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 15
|35
|5.
|Минск
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 26
|33
|6.
|Ислочь
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|7.
|Гомель
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|8.
|Неман
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|25 - 21
|28
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 21
|28
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 31
|24
|11.
|Белшина
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 28
|22
|12.
|Слуцк
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 31
|18
|13.
|Витебск
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 30
|13
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 26
|12
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|18 - 48
|9
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 3
|18
|3.
|Неман
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Гомель
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|7.
|Ислочь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 11
|12
|9.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Витебск
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|Слуцк
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|13.
|Белшина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 30
|6
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 7
|21
|3.
|Ислочь
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 4
|19
|6.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 10
|16
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Белшина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 14
|13
|10.
|Минск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Неман
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 10
|10
|12.
|Слуцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 13
|7
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - Неман
Исход игры
Шахтёр Солигорск
83.3% (5)
Ничья
16.7% (1)
Неман
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (2)
Меньше
66.67% (4)
Обе команды забьют
Да
50% (3)
Нет
50% (3)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Солигорск
33.3% (2)
1:0 Шахтёр Солигорск
33.3% (2)
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