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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Шахтёр Солигорск
 
Позже
Неман
Прогнозы 3
Шахтёр Солигорск 100% (3)
X 0% (0)
Неман 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Солигорск
Ничья
Неман
1.67
3.90
4.74
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шахтёр Солигорск
Неман

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

37 матчей

59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.8%
48.6%
13.6%
14 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.2%
45.9%
10.9%
16 побед 17 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скавыш Максим 5 0.28
Черняк Илья 5 0.28
Дарбо Дембо 5 (2) 0.28
Политевич Сергей 3 0.17
Иванович Игор 3 0.17
Подстрелов Дмитрий 3 0.17
Антич Никола 2 (2) 0.11
Плакка Фессу 1 0.06
Ахмеди Валон 1 0.06
Шатара Милош 1 0.06
Соловей Андрей 1 (1) 0.06
Неман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савицкий Павел 8 (2) 0.42
Зубович Егор 5 (3) 0.26
Жуковский Валерий 3 (1) 0.16
Куадьо Седрик 2 0.11
Анюкевич Александр 1 0.05
Садовничий Иван 1 0.05
Адамович Ненад 1 0.05
Кадымян Гегам 1 0.05
Грибовский Роман 1 0.05
Яблонский Максим 1 0.05

Карточки

Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корзун Никита 0 1
Шатара Милош 0 1
Неман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалашников Алексей 0 1
Якимов Андрей 1 0
Адамович Ненад 1 0
Жимо Шериф 1 0
Яблонский Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
3
15%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

30
25
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
4
13%
3
12%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
5
17%
5
20%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
8
27%
3
12%
61-75
7
23%
6
24%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
27%
3
14%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
3
27%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 0:2 Шахтёр Солигорск - Ислочь 1:0 Днепр Могилёв - Шахтёр Солигорск 0:7 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0
Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 2:1 Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск 1:3 Белшина - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1
Неман
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Неман - Динамо Минск 2:3 Неман - Ислочь 1:0 Динамо-Брест - Неман 0:0 Неман - Слуцк 1:0
Торпедо-БелАЗ - Неман 2:2 Витебск - Неман 2:2 Гомель - Неман 0:0 Неман - БАТЭ 0:0 Днепр Могилёв - Неман 1:3 Неман - Белшина 2:2 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - Арсенал Дзержинск 2:0 Минск - Неман 3:2 Неман - Энергетик-БГУ 1:4 БАТЭ - Неман 2:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Ислочь - Неман 1:1 Неман - Динамо-Брест 2:1 Неман - БАТЭ 2:1 Слуцк - Неман 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 18 12 3 3 31 - 10 39
2. БАТЭ Заявка 19 10 6 3 35 - 15 36
3. Динамо Минск Заявка 18 10 6 2 27 - 16 36
4. Энергетик-БГУ Заявка 18 10 5 3 31 - 15 35
5. Минск Заявка 19 10 3 6 32 - 26 33
6. Ислочь Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
7. Гомель Заявка 19 8 5 6 24 - 21 29
8. Неман Заявка 19 6 10 3 25 - 21 28
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 19 8 4 7 24 - 21 28
10. Славия Мозырь Заявка 19 7 3 9 26 - 31 24
11. Белшина Заявка 19 5 7 7 26 - 28 22
12. Слуцк Заявка 19 4 6 9 20 - 31 18
13. Витебск Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
14. Арсенал Дзержинск Заявка 19 3 4 12 13 - 30 13
15. Динамо-Брест Заявка 18 2 6 10 11 - 26 12
16. Днепр Могилёв Заявка 19 2 3 14 18 - 48 9
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 10 7 1 2 16 - 9 22
2. Шахтёр Солигорск Заявка 8 6 0 2 11 - 3 18
3. Неман Заявка 10 5 3 2 14 - 11 18
4. БАТЭ Заявка 10 5 2 3 18 - 11 17
5. Энергетик-БГУ Заявка 10 4 4 2 16 - 7 16
6. Гомель Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
7. Ислочь Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 3 3 3 15 - 11 12
9. Динамо Минск Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
10. Славия Мозырь Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
11. Витебск Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
12. Слуцк Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
13. Белшина Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Арсенал Дзержинск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Днепр Могилёв Заявка 10 2 0 8 10 - 30 6
16. Динамо-Брест Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Минск Заявка 10 8 1 1 17 - 8 25
2. Шахтёр Солигорск Заявка 10 6 3 1 20 - 7 21
3. Ислочь Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
4. Энергетик-БГУ Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
5. БАТЭ Заявка 9 5 4 0 17 - 4 19
6. Гомель Заявка 10 4 4 2 15 - 10 16
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 5 1 4 9 - 10 16
8. Славия Мозырь Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
9. Белшина Заявка 9 3 4 2 18 - 14 13
10. Минск Заявка 9 3 2 4 16 - 17 11
11. Неман Заявка 9 1 7 1 11 - 10 10
12. Слуцк Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
13. Витебск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
14. Динамо-Брест Заявка 9 2 1 6 5 - 13 7
15. Арсенал Дзержинск Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
16. Днепр Могилёв Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Солигорск - Неман от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 дня 9 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 3
    Шахтёр Солигорск 100% (3)
    X 0% (0)
    Неман 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Солигорск
    Ничья
    Неман
    1.67
    3.90
    4.74
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - Неман

    Исход игры
    Шахтёр Солигорск
    83.3% (5)
    Ничья
    16.7% (1)
    Неман
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (2)
    Меньше
    66.67% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (3)
    Нет
    50% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Солигорск
    33.3% (2)
    1:0 Шахтёр Солигорск
    33.3% (2)
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    Шахтёр Солигорск
    Неман
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