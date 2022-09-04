да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макась Александр
|7 (2)
|0.35
|Ануфриев Александр
|3
|0.15
|Адеола Раймонд
|2
|0.1
|Алексиевич Илья
|2
|0.1
|Седько Павел
|2
|0.1
|Гоголашвили Гиорги
|2 (1)
|0.1
|Костров Игорь
|1
|0.05
|Бага Дмитрий
|1
|0.05
|Пантя Юрий
|1
|0.05
|Ермакович Кирилл
|1
|0.05
|Аффи Янн
|1
|0.05
|Козловский Денис
|1
|0.05
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|6
|0.3
|Милич Неманья
|4
|0.2
|Малькевич Владислав
|4
|0.2
|Виллюмссон Виллюм
|4 (2)
|0.2
|Филипович Александар
|3
|0.15
|Бессмертный Дмитрий
|3
|0.15
|Шуманский Артем
|3
|0.15
|Василевич Илья
|2
|0.1
|Громыко Валерий
|2 (1)
|0.1
|Нечаев Данила
|1
|0.05
|Бочеров Валерий
|1
|0.05
|Некрасов Никита
|1
|0.05
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Потапенко Андрей
|1
|1
|Сокол Артём
|0
|1
|Мирошников Даниил
|0
|1
|Бага Дмитрий
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Неманья
|0
|1
|Нечаев Данила
|0
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|33 - 12
|40
|2.
|БАТЭ
|1:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|36 - 15
|39
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|31 - 16
|39
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 17
|38
|5.
|Минск
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|33 - 29
|33
|6.
|Ислочь
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|7.
|Неман
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|27 - 23
|29
|8.
|Гомель
|0:1 Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 22
|29
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|27 - 32
|25
|11.
|Белшина
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|28 - 30
|23
|12.
|Слуцк
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 31
|21
|13.
|Витебск
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 30
|18
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 27
|15
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|13 - 31
|13
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|18 - 52
|9
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 5
|19
|3.
|Неман
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|БАТЭ
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Динамо Минск
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Гомель
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Ислочь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|10.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|11.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|12.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|13.
|Белшина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 30
|6
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 10
|22
|3.
|БАТЭ
|1:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|18 - 4
|22
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 7
|21
|5.
|Ислочь
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|6.
|Гомель
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 10
|16
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|9.
|Белшина
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 16
|14
|10.
|Минск
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|11.
|Неман
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|13 - 12
|11
|12.
|Слуцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 13
|7
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 22
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0