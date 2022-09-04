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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Гомель
0:1
Перерыв
БАТЭ
0'
0:1
9' Гол
Милич Неманья

Ход матча

9'
0:1
Милич Неманья
Прогнозы 112
Гомель 5.4% (6)
X 17.9% (20)
БАТЭ 76.8% (86)
-1
выиграет БАТЭ, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гомель
Ничья
БАТЭ
9.01
4.80
3.40
Все Коэффициенты
Гомель
БАТЭ

История личных встреч

Гомель
БАТЭ

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
128.6%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

30 матчей

10%
30%
60%
3 победы 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

6.7%
53.3%
40%
2 победы 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

10%
36.7%
53.3%
3 победы 11 ничьих 16 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гомель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макась Александр 7 (2) 0.35
Ануфриев Александр 3 0.15
Адеола Раймонд 2 0.1
Алексиевич Илья 2 0.1
Седько Павел 2 0.1
Гоголашвили Гиорги 2 (1) 0.1
Костров Игорь 1 0.05
Бага Дмитрий 1 0.05
Пантя Юрий 1 0.05
Ермакович Кирилл 1 0.05
Аффи Янн 1 0.05
Козловский Денис 1 0.05
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 6 0.3
Милич Неманья 4 0.2
Малькевич Владислав 4 0.2
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.2
Филипович Александар 3 0.15
Бессмертный Дмитрий 3 0.15
Шуманский Артем 3 0.15
Василевич Илья 2 0.1
Громыко Валерий 2 (1) 0.1
Нечаев Данила 1 0.05
Бочеров Валерий 1 0.05
Некрасов Никита 1 0.05

Карточки

Гомель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Потапенко Андрей 1 1
Сокол Артём 0 1
Мирошников Даниил 0 1
Бага Дмитрий 1 0
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1
Нечаев Данила 0 1

Голы по времени матча

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
7
44%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
5
29%
29%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
60%
3
25%
76-90

Забито

25
33
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
0
0%
5
15%
1-15
6
24%
6
18%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
5
20%
5
15%
46-60
4
16%
1
3%
61-75
7
28%
11
33%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
15%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
8
40%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гомель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Днепр Могилёв - Гомель 0:4 Гомель - Белшина 0:3 Славия Мозырь - Гомель 0:1 Гомель - Арсенал Дзержинск 4:1
Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Гомель - Минск 0:3 Энергетик-БГУ - Гомель 0:0 Гомель - Неман 0:0 Гомель - Торпедо-БелАЗ 1:0 Ислочь - Гомель 1:1 Гомель - Динамо-Брест 1:0 Слуцк - Гомель 2:2 БАТЭ - Гомель 1:2 Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1
БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 2:1 БАТЭ - Белшина 2:2 БАТЭ - Славия Мозырь 4:0
Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 19 12 4 3 33 - 12 40
2. БАТЭ 1:0 Заявка 20 11 6 3 36 - 15 39
3. Динамо Минск Заявка 19 11 6 2 31 - 16 39
4. Энергетик-БГУ Заявка 19 11 5 3 34 - 17 38
5. Минск Заявка 20 10 3 7 33 - 29 33
6. Ислочь Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
7. Неман Заявка 20 6 11 3 27 - 23 29
8. Гомель 0:1 Заявка 20 8 5 7 24 - 22 29
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 20 8 5 7 25 - 22 29
10. Славия Мозырь Заявка 20 7 4 9 27 - 32 25
11. Белшина Заявка 20 5 8 7 28 - 30 23
12. Слуцк Заявка 20 5 6 9 21 - 31 21
13. Витебск Заявка 20 4 6 10 20 - 30 18
14. Динамо-Брест Заявка 19 3 6 10 14 - 27 15
15. Арсенал Дзержинск Заявка 20 3 4 13 13 - 31 13
16. Днепр Могилёв Заявка 20 2 3 15 18 - 52 9
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 10 7 1 2 16 - 9 22
2. Шахтёр Солигорск Заявка 9 6 1 2 13 - 5 19
3. Неман Заявка 10 5 3 2 14 - 11 18
4. БАТЭ 1:0 Заявка 10 5 2 3 18 - 11 17
5. Энергетик-БГУ Заявка 10 4 4 2 16 - 7 16
6. Динамо Минск Заявка 9 3 5 1 14 - 8 14
7. Гомель 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 12 13
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
9. Ислочь Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
10. Слуцк Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Славия Мозырь Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
12. Витебск Заявка 10 2 4 4 11 - 15 10
13. Белшина Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Арсенал Дзержинск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Динамо-Брест Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
16. Днепр Могилёв Заявка 10 2 0 8 10 - 30 6
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Минск Заявка 10 8 1 1 17 - 8 25
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 7 1 1 18 - 10 22
3. БАТЭ 1:0 Заявка 10 6 4 0 18 - 4 22
4. Шахтёр Солигорск Заявка 10 6 3 1 20 - 7 21
5. Ислочь Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
6. Гомель 0:1 Заявка 10 4 4 2 15 - 10 16
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 5 1 4 9 - 10 16
8. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
9. Белшина Заявка 10 3 5 2 20 - 16 14
10. Минск Заявка 10 3 2 5 17 - 20 11
11. Неман Заявка 10 1 8 1 13 - 12 11
12. Слуцк Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
13. Витебск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
14. Динамо-Брест Заявка 9 2 1 6 5 - 13 7
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 1 2 7 4 - 16 5
16. Днепр Могилёв Заявка 10 0 3 7 8 - 22 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв в нашем матче, 0:1 пока впереди гости, игра без явных моментов.
  • Фол, нарушение
    45'
    Нечаев отличную контратаку прерывает, непонятным образом судья не дает желтую карточку, три подряд фола в игре.
  • Желтая карточка
    45'
    Аффи жестко ударил Малькевича, в итоге желтая карточка, которой он сильно не доволен.
  • 45'
    3 минуты добавлено к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Подача в штрафную летела сейчас в сторону ворот "Батэ", но Кудравец справился и забрал мяч.
  • 41'
    Контратака "Гомеля", хорошая была атака,  Кучинский каким-то образом умудрился сфолить, и в итоге отдали мяч гостям.
  • 39'
    Седько в ближний угол бил, и кто-то из защитников "Батэ" выбил мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    38'
    Снова фол у штрафной площади, Бане ударил  Гоголашвили в полете, еще один момент будет.
  • Опасный момент
    37'
    Ануфриев после подачи Шевченко метров с 4 бил головой, но очень мимо ударил он. Первый момент у "Гомеля".
  • 35'
    Рядом со штангой мяч пролетел, никто мяча не коснулся, однако угловой назначается.
  • Фол, нарушение
    33'
    Бага нарушил прям на линии штрафной правила, будет очень опасный удар. Громыко у мяча.
  • Фол, нарушение
    31'
    Нечаев сбил  Гоголашвили, опасный навес, который снова исполнял Седько, но тот же Бага не догнал сферу.
  • Угловой
    29'
    Седько заработал угловой удар, навесил на Багу, который мог пробить, но очень нелепо принял мяч, и будет еще один угловой.
  • 27'
    Отличный момент был у гостей, Драгуну скинул мяч Бессмертный на линию штрафной, но удар сильно выше пролетел. 
  • Офсайд
    25'
    Сотников выбежал на свободный простор, но сильно в офсайде он находился и опасная атака свелась на нет.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Седько отдал пас в центр поля, в него влетел Громыко, судья остановил встречу, медицинская бригада на поле, Валерий лежит на поле.
    • 21'
      Ануфриев сбивает Бессмертного, много мелких фолов от хозяев за последние пары минут, не справляются они с атаками гостей.
    • Анонс
      20'
      Пошел дождь сейчас в Гомеле, мокрое поле станет, мяч будет намного быстрее стелиться, а значит, что вратарям будет сложнее при ударах низом.
    • Фол, нарушение
      18'
      Малькевич упал после фола Аффи, будет опасный удар по воротам.
    • Желтая карточка
      16'
      В контратаку убежал Бессмертный и пришлось фолить Кострову, в итоге прямо в ногу он сыграл и получил желтую.
    • 15'
      Седько крутил на дальнюю штангу, заработали хозяева угловой удар, будет подача.
    • 14'
      Бочеров на ровном месте потерял мяч и сфолил на сопернике, будет подача в штрафную.
    • 13'
      Гоголашвили и Седько попытались сообразить что-нибудь в атаке, но "Батэ" сегодня крепко стоят в защите и вообще не дают шансов.
    • 11'
      Сразу же побежали гости вперед, забивать второй мяч, но Милич не смог пробить и его удар заблокировали.
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!! Милич!!!! Громыко закинул мяч в штрафную, где первый по мячу сыграл Милич и спокойно в дальний угол забивает гол!
    • Опасный момент
      8'
      Первый угловой подавали гости, выбили мяч хозяева, но на добивании был Громыко, который бил уже в пустой угол,  Гоголашвили  выбил удар.
    • 6'
      Милич сейчас выходил на удар, Садовский вовремя вышел из ворот и успел отбить мяч.
    • 4'
      Милич накрутил защитника, скинул на Громыку, который сильно выше пробил, будет удар от ворот.
    • 3'
      "Батэ" сегодня играет желтой форме, "Гомель" играет в полностью зеленом обмундировании!
    • Травма, повреждение
      2'
      Бане упал на руку, долго ему помогают врачи сейчас за кромкой поля.
    • Первый тайм начался
      Матч стартовал, "Батэ" в центре поля разыграли мяч!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола, сегодня в рамках 20 тура чемпионата Беларуси, встретятся некогда грозные соперники, а ныне, середняки таблицы, "Гомель" против "Батэ".Встречу для вас проведет Егор Колесников.
    Прогнозы 112
    Гомель 5.4% (6)
    X 17.9% (20)
    БАТЭ 76.8% (86)
    -1
    выиграет БАТЭ, со счетом 1:3
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гомель
    Ничья
    БАТЭ
    9.01
    4.80
    3.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Гомель 0:1 БАТЭ

    Исход игры
    Гомель
    5.3% (6)
    Ничья
    18.4% (21)
    БАТЭ
    76.3% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (60)
    Меньше
    44.44% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (72)
    Нет
    33.33% (36)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    36.8% (42)
    0:1 БАТЭ
    19.3% (22)
    1:1 Ничья
    13.2% (15)
    0:2 БАТЭ
    9.6% (11)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    1:3 БАТЭ
    4.4% (5)
    0:3 БАТЭ
    2.6% (3)
    2:1 Гомель
    2.6% (3)
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    Гомель
    БАТЭ
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