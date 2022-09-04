Седько в ближний угол бил, и кто-то из защитников "Батэ" выбил мяч в аут.

Контратака "Гомеля", хорошая была атака, Кучинский каким-то образом умудрился сфолить, и в итоге отдали мяч гостям.

Подача в штрафную летела сейчас в сторону ворот "Батэ", но Кудравец справился и забрал мяч.

3 минуты добавлено к основному времени первого тайма.

Аффи жестко ударил Малькевича, в итоге желтая карточка, которой он сильно не доволен.

Нечаев отличную контратаку прерывает, непонятным образом судья не дает желтую карточку, три подряд фола в игре.

Перерыв в нашем матче, 0:1 пока впереди гости, игра без явных моментов.

38' Снова фол у штрафной площади, Бане ударил Гоголашвили в полете, еще один момент будет.

37' Ануфриев после подачи Шевченко метров с 4 бил головой, но очень мимо ударил он. Первый момент у "Гомеля".

35' Рядом со штангой мяч пролетел, никто мяча не коснулся, однако угловой назначается.

33' Бага нарушил прям на линии штрафной правила, будет очень опасный удар. Громыко у мяча.

31' Нечаев сбил Гоголашвили, опасный навес, который снова исполнял Седько, но тот же Бага не догнал сферу.

29' Седько заработал угловой удар, навесил на Багу, который мог пробить, но очень нелепо принял мяч, и будет еще один угловой.

27' Отличный момент был у гостей, Драгуну скинул мяч Бессмертный на линию штрафной, но удар сильно выше пролетел.