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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Гомель
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 3
Гомель 0% (0)
X 33.3% (1)
БАТЭ 66.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гомель
Ничья
БАТЭ
3.98
3.54
1.88
Все Коэффициенты

История личных встреч

Гомель
БАТЭ

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
128.6%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

30 матчей

10%
30%
60%
3 победы 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

6.7%
53.3%
40%
2 победы 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

10%
36.7%
53.3%
3 победы 11 ничьих 16 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гомель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макась Александр 7 (2) 0.37
Ануфриев Александр 3 0.16
Адеола Раймонд 2 0.11
Алексиевич Илья 2 0.11
Седько Павел 2 0.11
Гоголашвили Гиорги 2 (1) 0.11
Костров Игорь 1 0.05
Бага Дмитрий 1 0.05
Пантя Юрий 1 0.05
Ермакович Кирилл 1 0.05
Аффи Янн 1 0.05
Козловский Денис 1 0.05
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 6 0.32
Малькевич Владислав 4 0.21
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.21
Милич Неманья 3 0.16
Филипович Александар 3 0.16
Бессмертный Дмитрий 3 0.16
Шуманский Артем 3 0.16
Василевич Илья 2 0.11
Громыко Валерий 2 (1) 0.11
Нечаев Данила 1 0.05
Бочеров Валерий 1 0.05
Некрасов Никита 1 0.05

Карточки

Гомель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Потапенко Андрей 1 1
Сокол Артём 0 1
Мирошников Даниил 0 1
Бага Дмитрий 1 0
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1
Нечаев Данила 0 1

Голы по времени матча

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
7
44%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
5
29%
29%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
60%
3
25%
76-90

Забито

25
33
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
0
0%
5
15%
1-15
6
24%
6
18%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
5
20%
5
15%
46-60
4
16%
1
3%
61-75
7
28%
11
33%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
15%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
8
40%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гомель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Днепр Могилёв - Гомель 0:4 Гомель - Белшина 0:3 Славия Мозырь - Гомель 0:1 Гомель - Арсенал Дзержинск 4:1
Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Гомель - Минск 0:3 Энергетик-БГУ - Гомель 0:0 Гомель - Неман 0:0 Гомель - Торпедо-БелАЗ 1:0 Ислочь - Гомель 1:1 Гомель - Динамо-Брест 1:0 Слуцк - Гомель 2:2 БАТЭ - Гомель 1:2 Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1
БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 2:1 БАТЭ - Белшина 2:2 БАТЭ - Славия Мозырь 4:0
Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 18 12 3 3 31 - 10 39
2. БАТЭ Заявка 19 10 6 3 35 - 15 36
3. Динамо Минск Заявка 18 10 6 2 27 - 16 36
4. Энергетик-БГУ Заявка 18 10 5 3 31 - 15 35
5. Минск Заявка 19 10 3 6 32 - 26 33
6. Ислочь Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
7. Гомель Заявка 19 8 5 6 24 - 21 29
8. Неман Заявка 19 6 10 3 25 - 21 28
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 19 8 4 7 24 - 21 28
10. Славия Мозырь Заявка 19 7 3 9 26 - 31 24
11. Белшина Заявка 19 5 7 7 26 - 28 22
12. Слуцк Заявка 19 4 6 9 20 - 31 18
13. Витебск Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
14. Арсенал Дзержинск Заявка 19 3 4 12 13 - 30 13
15. Динамо-Брест Заявка 18 2 6 10 11 - 26 12
16. Днепр Могилёв Заявка 19 2 3 14 18 - 48 9
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 10 7 1 2 16 - 9 22
2. Шахтёр Солигорск Заявка 8 6 0 2 11 - 3 18
3. Неман Заявка 10 5 3 2 14 - 11 18
4. БАТЭ Заявка 10 5 2 3 18 - 11 17
5. Энергетик-БГУ Заявка 10 4 4 2 16 - 7 16
6. Гомель Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
7. Ислочь Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 3 3 3 15 - 11 12
9. Динамо Минск Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
10. Славия Мозырь Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
11. Витебск Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
12. Слуцк Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
13. Белшина Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Арсенал Дзержинск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Днепр Могилёв Заявка 10 2 0 8 10 - 30 6
16. Динамо-Брест Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Минск Заявка 10 8 1 1 17 - 8 25
2. Шахтёр Солигорск Заявка 10 6 3 1 20 - 7 21
3. Ислочь Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
4. Энергетик-БГУ Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
5. БАТЭ Заявка 9 5 4 0 17 - 4 19
6. Гомель Заявка 10 4 4 2 15 - 10 16
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 5 1 4 9 - 10 16
8. Славия Мозырь Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
9. Белшина Заявка 9 3 4 2 18 - 14 13
10. Минск Заявка 9 3 2 4 16 - 17 11
11. Неман Заявка 9 1 7 1 11 - 10 10
12. Слуцк Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
13. Витебск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
14. Динамо-Брест Заявка 9 2 1 6 5 - 13 7
15. Арсенал Дзержинск Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
16. Днепр Могилёв Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гомель - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 3
    Гомель 0% (0)
    X 33.3% (1)
    БАТЭ 66.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гомель
    Ничья
    БАТЭ
    3.98
    3.54
    1.88
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гомель - БАТЭ онлайн

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    Прогнозы на матч Гомель - БАТЭ

    Исход игры
    Гомель
    16.7% (1)
    Ничья
    16.7% (1)
    БАТЭ
    66.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (3)
    Меньше
    50% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (4)
    Нет
    33.33% (2)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    33.3% (2)
    0:1 БАТЭ
    33.3% (2)
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    БАТЭ
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