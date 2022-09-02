Стадион: Центральный (Гомель)
История личных встреч
Гомель
БАТЭ
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
128.6%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
30 матчей
10%
30%
60%
3 победы 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
6.7%
53.3%
40%
2 победы 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
10%
36.7%
53.3%
3 победы 11 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гомель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макась Александр
|7 (2)
|0.37
|Ануфриев Александр
|3
|0.16
|Адеола Раймонд
|2
|0.11
|Алексиевич Илья
|2
|0.11
|Седько Павел
|2
|0.11
|Гоголашвили Гиорги
|2 (1)
|0.11
|Костров Игорь
|1
|0.05
|Бага Дмитрий
|1
|0.05
|Пантя Юрий
|1
|0.05
|Ермакович Кирилл
|1
|0.05
|Аффи Янн
|1
|0.05
|Козловский Денис
|1
|0.05
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|6
|0.32
|Малькевич Владислав
|4
|0.21
|Виллюмссон Виллюм
|4 (2)
|0.21
|Милич Неманья
|3
|0.16
|Филипович Александар
|3
|0.16
|Бессмертный Дмитрий
|3
|0.16
|Шуманский Артем
|3
|0.16
|Василевич Илья
|2
|0.11
|Громыко Валерий
|2 (1)
|0.11
|Нечаев Данила
|1
|0.05
|Бочеров Валерий
|1
|0.05
|Некрасов Никита
|1
|0.05
Карточки
Гомель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Потапенко Андрей
|1
|1
|Сокол Артём
|0
|1
|Мирошников Даниил
|0
|1
|Бага Дмитрий
|1
|0
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Неманья
|0
|1
|Нечаев Данила
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
7
44%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
5
29%
29%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
24%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
60%
3
25%
76-90
Забито
25
33
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
0
0%
5
15%
1-15
6
24%
6
18%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
5
20%
5
15%
46-60
4
16%
1
3%
61-75
7
28%
11
33%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
15%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
8
40%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гомель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Днепр Могилёв - Гомель 0:4 Гомель - Белшина 0:3 Славия Мозырь - Гомель 0:1 Гомель - Арсенал Дзержинск 4:1
Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Гомель - Минск 0:3 Энергетик-БГУ - Гомель 0:0 Гомель - Неман 0:0 Гомель - Торпедо-БелАЗ 1:0 Ислочь - Гомель 1:1 Гомель - Динамо-Брест 1:0 Слуцк - Гомель 2:2 БАТЭ - Гомель 1:2 Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1
БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 2:1 БАТЭ - Белшина 2:2 БАТЭ - Славия Мозырь 4:0
Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 10
|39
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|35 - 15
|36
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 16
|36
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 15
|35
|5.
|Минск
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 26
|33
|6.
|Ислочь
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|7.
|Гомель
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|8.
|Неман
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|25 - 21
|28
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 21
|28
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 31
|24
|11.
|Белшина
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 28
|22
|12.
|Слуцк
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 31
|18
|13.
|Витебск
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 30
|13
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 26
|12
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|18 - 48
|9
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 3
|18
|3.
|Неман
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Гомель
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|7.
|Ислочь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 11
|12
|9.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Витебск
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|Слуцк
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|13.
|Белшина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 30
|6
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 7
|21
|3.
|Ислочь
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 4
|19
|6.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 10
|16
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Белшина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 14
|13
|10.
|Минск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Неман
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 10
|10
|12.
|Слуцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 13
|7
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Гомель - БАТЭ
Исход игры
Гомель
16.7% (1)
Ничья
16.7% (1)
БАТЭ
66.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
50% (3)
Меньше
50% (3)
Обе команды забьют
Да
66.67% (4)
Нет
33.33% (2)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
33.3% (2)
0:1 БАТЭ
33.3% (2)
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