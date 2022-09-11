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Швейцария: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Серветт
2:2
Второй тайм: 69'
Цюрих
0'
1:0
3' Гол
Конья Тимоте
1:1
21' Гол
Окита Жонатан
2:1
43' Гол
Бауэр Мориц
2:2
50' Гол
Окита Жонатан
55' Желтая карточка
Окита Жонатан
57' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
64' Желтая карточка
Алити Фидан

Ход матча

3'
Конья Тимоте
(Стеванович Мирослав)
1:0
21'
1:1
Окита Жонатан
(Сельнес Оле)
43'
Бауэр Мориц
(Конья Тимоте)
2:1
50'
2:2
Окита Жонатан
(Алити Фидан)
55'
 
Окита Жонатан
57'
 
Боранияшевич Никола
63'
Кутеса Дерек
Конья Тимоте
 
63'
Кривелли Энцо
Флюке Патрик
 
64'
 
Алити Фидан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Цюрих
1.90
4.61
8.88
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
10
Антунес
Алексис
9
Стеванович
Мирослав
23
Роделен
Ронни
7
Флюке
Патрик
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
2
Камбери
Линдрит
28
Метс
Кароль
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
8
Сельнес
Оле
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
3
Герреро
Адрия
15
Тосин
Айегун
Серветт
4-3-3
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Цюрих

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

24 матча

45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 2 0.25
Роделен Ронни 1 0.13
Стеванович Мирослав 1 0.13
Валь Тео 1 0.13
Бауэр Мориц 1 0.13
Кривелли Энцо 1 0.13
Антунес Алексис 1 0.13
Фофана Бубакар II 1 0.13
Флюке Патрик 1 (1) 0.13
Бедья Крис 0 0
Кутеса Дерек 0 0
Samba Diba 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джемаили Блерим 1 (1) 0.13
Окита Жонатан 1 0.13
Тосин Айегун 1 0.13
Ронер Фабиан 1 0.13
Крюезиу Мирлинд 1 0.13
Сельнес Оле 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 3 0
Клиши Гаэль 2 0
Конья Тимоте 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Валь Тео 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Сельнес Оле 2 0
Афдияй Донис 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Сантини Иван 1 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Алити Фидан 1 0
Костадинович Живко 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Камбери Линдрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
50%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
1
25%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
25%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0
Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1
Цюрих
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1
Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 8 5 0 3 16 - 10 15
2. Серветт 2:2 8 4 3 1 10 - 7 15
3. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 4 14
4. Сьон 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Грасcхоппер 7 3 3 1 13 - 10 12
6. Люцерн 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Цюрих 2:2 8 0 3 5 6 - 18 3
10. Винтертур 8 0 2 6 4 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Серветт 2:2 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Грасcхоппер 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
9. Цюрих 2:2 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
3. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 2:2 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
9. Цюрих 2:2 4 0 2 2 3 - 9 2
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 4 (2)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Грасcхоппер Дадашов Ренат 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Люцерн Симани Денис 1 2
Люцерн Фрыдек Мартин 1 2
Сьон Кавар Димитри 1 2
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Бауэр Мориц бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Окита Жонатан бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Конья Тимоте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Цюрих
1.90
4.61
8.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 2:2 Цюрих онлайн

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