Стадион: Стад де Женев
0'
1:0
3' ГолКонья Тимоте
1:1
21' ГолОкита Жонатан
2:1
43' ГолБауэр Мориц
2:2
50' ГолОкита Жонатан
55' Желтая карточкаОкита Жонатан
57' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
64' Желтая карточкаАлити Фидан
72' Вторая желтая карточкаОкита Жонатан
75' Желтая карточкаКривелли Энцо
87' Желтая карточкаДулин Давид
3:2
90' ГолДулин Давид
90'+6
Ход матча
3'
21'
1:1
43'
2:1
50'
2:2
55'
64'
72'
75'
87'
90'
3:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
17
Конде
Шейк
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Theo Magnin
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
История личных встреч
Серветт
Цюрих
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
24 матча
45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конья Тимоте
|2
|0.25
|Роделен Ронни
|1
|0.13
|Стеванович Мирослав
|1
|0.13
|Валь Тео
|1
|0.13
|Бауэр Мориц
|1
|0.13
|Дулин Давид
|1
|0.13
|Кривелли Энцо
|1
|0.13
|Антунес Алексис
|1
|0.13
|Фофана Бубакар II
|1
|0.13
|Флюке Патрик
|1 (1)
|0.13
|Бедья Крис
|0
|0
|Кутеса Дерек
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|2
|0.25
|Джемаили Блерим
|1 (1)
|0.13
|Тосин Айегун
|1
|0.13
|Ронер Фабиан
|1
|0.13
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.13
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|4
|0
|Клиши Гаэль
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Валь Тео
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Окита Жонатан
|1
|1
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Сельнес Оле
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Боранияшевич Никола
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
2
33%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0
Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1
Цюрих
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1
Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|2
|1
|20 - 4
|17
|2.
|Серветт
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|6.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Базель
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|8.
|Лугано
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|9.
|Цюрих
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
|10.
|Винтертур
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|Грасcхоппер
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|6.
|Базель
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|3.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|10.
|Винтертур
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Серветт
|Дулин Давид
|4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 2
|Люцерн
|Фрыдек Мартин
|1 2