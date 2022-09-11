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Швейцария: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Серветт
3:2
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
3' Гол
Конья Тимоте
1:1
21' Гол
Окита Жонатан
2:1
43' Гол
Бауэр Мориц
2:2
50' Гол
Окита Жонатан
55' Желтая карточка
Окита Жонатан
57' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
64' Желтая карточка
Алити Фидан
72' Вторая желтая карточка
Окита Жонатан
75' Желтая карточка
Кривелли Энцо
87' Желтая карточка
Дулин Давид
3:2
90' Гол
Дулин Давид
90'+6

Ход матча

3'
Конья Тимоте
(Стеванович Мирослав)
1:0
21'
1:1
Окита Жонатан
(Сельнес Оле)
43'
Бауэр Мориц
(Конья Тимоте)
2:1
50'
2:2
Окита Жонатан
(Алити Фидан)
55'
 
Окита Жонатан
57'
 
Боранияшевич Никола
63'
Кутеса Дерек
Конья Тимоте
 
63'
Кривелли Энцо
Флюке Патрик
 
64'
 
Алити Фидан
72'
 
Окита Жонатан
74'
 
Афдияй Донис
Маркезано Антонио
75'
Кривелли Энцо
 
76'
Валь Тео
Антунес Алексис
 
76'
Фофана Бубакар
Роделен Ронни
 
81'
 
Ронер Фабиан
Тосин Айегун
87'
Дулин Давид
 
90'
Дулин Давид
(Валь Тео)
3:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 55 Владение мячом, % 45
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
10
Антунес
Алексис
9
Стеванович
Мирослав
23
Роделен
Ронни
7
Флюке
Патрик
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
2
Камбери
Линдрит
28
Метс
Кароль
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
8
Сельнес
Оле
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
3
Герреро
Адрия
15
Тосин
Айегун
Серветт
4-3-3
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Цюрих

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

24 матча

45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 2 0.25
Роделен Ронни 1 0.13
Стеванович Мирослав 1 0.13
Валь Тео 1 0.13
Бауэр Мориц 1 0.13
Дулин Давид 1 0.13
Кривелли Энцо 1 0.13
Антунес Алексис 1 0.13
Фофана Бубакар II 1 0.13
Флюке Патрик 1 (1) 0.13
Бедья Крис 0 0
Кутеса Дерек 0 0
Samba Diba 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 2 0.25
Джемаили Блерим 1 (1) 0.13
Тосин Айегун 1 0.13
Ронер Фабиан 1 0.13
Крюезиу Мирлинд 1 0.13
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 4 0
Клиши Гаэль 2 0
Конья Тимоте 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Валь Тео 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 3 0
Окита Жонатан 1 1
Джемаили Блерим 2 0
Сельнес Оле 2 0
Алити Фидан 2 0
Афдияй Донис 2 0
Боранияшевич Никола 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Сантини Иван 1 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Камбери Линдрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0
Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1
Цюрих
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1
Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 2 1 20 - 4 17
2. Серветт 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Санкт-Галлен 8 5 0 3 16 - 10 15
4. Сьон 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Грасcхоппер 8 3 3 2 14 - 15 12
6. Люцерн 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Базель 7 2 3 2 12 - 9 9
8. Лугано 8 3 0 5 14 - 15 9
9. Цюрих 8 0 2 6 6 - 19 2
10. Винтертур 8 0 2 6 4 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Янг Бойз 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Грасcхоппер 3 3 0 0 8 - 3 9
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Базель 4 1 2 1 6 - 4 5
7. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 10 1
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4 (1)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Серветт Дулин Давид 4
Люцерн Симани Денис 1 2
Люцерн Фрыдек Мартин 1 2
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Бауэр Мориц бьет в цель!
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Окита Жонатан бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Конья Тимоте бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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    Где смотреть матч Серветт 3:2 Цюрих онлайн

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